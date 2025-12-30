VDCA 2025: 10 dấu ấn tiên phong trong truyền thông số, chuyển đổi số và kinh tế số

Năm 2025, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) ghi dấu bằng 10 sự kiện nổi bật, khẳng định vai trò kết nối cộng đồng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số.

Dấu mốc 15 năm hình thành và phát triển, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) đã khẳng định vai trò tiên phong trong kết nối cộng đồng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Năm 2025 VDCA ghi dấu bằng chuỗi sự kiện, diễn đàn và hoạt động chuyên môn có chiều sâu, phản ánh rõ nét nỗ lực mở rộng hệ sinh thái truyền thông số, công nghiệp nội dung số và kinh tế số. Những dấu ấn này không chỉ tổng kết chặng đường đã qua mà còn mở ra tầm nhìn phát triển bền vững cho giai đoạn tiếp theo.

Dưới đây là 10 sự kiện nổi bật của Hội Truyền thông số Việt Nam do VietTimes bình chọn.

1. Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 lan tỏa thông điệp “Con người là trung tâm”

Năm 2025, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA) lần thứ 8 diễn ra trong bối cảnh cả nước tăng tốc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nên dấu ấn đặc biệt.

49 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp xuất sắc và 3 cá nhân tiêu biểu đã được vinh danh tại Lễ trao giải VDA 2025.

Việc VDA 2025 thu hút lượng hồ sơ đề cử kỷ lục với hơn 400 hồ sơ và tôn vinh 52 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, cá nhân, sản phẩm và giải pháp xuất sắc là minh chứng cho sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ và uy tín của Giải thưởng.

VDA tạo động lực cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích đổi mới sáng tạo và lan tỏa các điển hình tốt, từ đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực.

Đặc biệt, việc lần đầu tiên bổ sung hạng mục vinh danh cá nhân có ý nghĩa sâu sắc, khẳng định quan điểm “con người là trung tâm của chuyển đổi số”. Việc tôn vinh các cá nhân xuất sắc không chỉ ghi nhận đóng góp trí tuệ, tâm huyết và vai trò dẫn dắt của đội ngũ tiên phong, mà còn tạo cảm hứng, khích lệ đội ngũ cán bộ, chuyên gia, doanh nhân và người lao động tiếp tục sáng tạo, dấn thân, đóng góp vì sự phát triển bền vững.

2. Hội thảo hoàn thiện pháp luật báo chí gỡ “điểm nghẽn” cho báo chí số

Hội thảo Hoàn thiện pháp luật để báo chí phát triển trong kỷ nguyên số do Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp với Cục Báo chí tổ chức là sự kiện chuyên môn có quy mô lớn, thu hút sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, lãnh đạo nhiều cơ quan báo chí, các chuyên gia pháp lý, chuyên gia truyền thông và nhà báo giàu kinh nghiệm.

Hội thảo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Hội Truyền thông số Việt Nam chỉ đạo, giao cho Cục Báo chí và Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức ngày 16/5.

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh báo chí đang chịu tác động mạnh mẽ của chuyển đổi số, công nghệ nền tảng và trí tuệ nhân tạo, đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với khuôn khổ pháp luật hiện hành.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về báo chí, đề xuất các quy định cụ thể, phù hợp với thực tiễn hoạt động báo chí số, bảo đảm hài hòa giữa quyền tự do báo chí, trách nhiệm xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước.

Những ý kiến tại hội thảo là nguồn tham khảo quan trọng trong quá trình xây dựng, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) trước khi trình Chính phủ và Quốc hội xem xét, thông qua. Qua đó, hội thảo góp phần tạo lập hành lang pháp lý đồng bộ, thúc đẩy báo chí Việt Nam phát triển chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững trong kỷ nguyên số.

3. Diễn đàn Mời gọi và phát triển nhân tài kết nối trí tuệ Việt toàn cầu

Diễn đàn “Mời gọi và phát triển nhân tài” do Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) phối hợp với Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức (tháng 8/2025) đã trở thành không gian đối thoại chính sách quan trọng, quy tụ các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và trí thức trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

Các chuyên gia, nguyên lãnh đạo bộ ngành đã hiến kế sách nhằm hiện thực hóa chủ trương của Tổng bí thư Tô Lâm về thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước làm việc.

Không chỉ thu hút lượng lớn bạn đọc, Diễn đàn góp phần thúc đẩy thảo luận chính sách, kết nối nguồn lực và lan tỏa các giải pháp phát triển nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Diễn đàn tập trung thảo luận các giải pháp thu hút, phát triển và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực then chốt của tăng trưởng.

Thông qua các tham luận và trao đổi chuyên sâu, Diễn đàn đã làm rõ vai trò của nhân tài trong phát triển kinh tế số, đồng thời hiến kế, gợi mở các cơ chế, chính sách mang tính đột phá, thực tiễn và bền vững cho Việt Nam trong giai đoạn mới.

4. Lễ kỷ niệm 15 năm Hội truyền thông số Việt Nam và 10 năm VietTimes

Diễn ra ngày 18/12/2025, Lễ kỷ niệm 15 năm Hội truyền thông số Việt Nam và 10 năm VietTimes là sự kiện có quy mô, quy tụ đông đảo lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp công nghệ, truyền thông, cùng các hội viên, đối tác và cộng tác viên qua nhiều thế hệ.

Ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trao bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ cho Chủ tịch VDCA Nguyễn Minh Hồng

Đây là dịp đặc biệt để nhìn lại chặng đường hình thành, phát triển và những dấu ấn nổi bật của Hội Truyền thông số Việt Nam và VietTimes trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc khi tái khẳng định vai trò tiên phong của Hội trong việc kết nối cộng đồng truyền thông số, thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới, bảo vệ bản quyền số và đồng hành cùng doanh nghiệp, cơ quan báo chí trong môi trường số.

Với nhiều đóng góp nổi bật vào tiến trình chuyển đổi số tại Việt Nam, VDCA đã được Bộ Khoa học và Công nghệ và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - VUSTA tặng bằng khen.

Với VietTimes, lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và công bố CMS mới là cột mốc ghi nhận nỗ lực bền bỉ trong xây dựng một cơ quan báo chí điện tử có bản sắc, uy tín, gắn kết chặt chẽ giữa thông tin thời sự, kinh tế, y tế chính sách với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

5. Lần thứ ba liên tiếp giành giải tại Hội Báo toàn quốc

Việc Chi hội Nhà báo Truyền thông số Việt Nam lần thứ ba liên tiếp giành giải tại Hội Báo toàn quốc năm 2025 - đúng dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam - là dấu ấn nổi bật, khẳng định sự trưởng thành bền bỉ và vị thế ngày càng rõ nét của báo chí truyền thông số trong dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam.

Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) là một trong các đơn vị nhận được giải thưởng tại hạng mục "Sự kiện, Hoạt động ấn tượng". Đây là lần thứ ba VDCA nhận được giải thưởng khi tham dự Hội báo toàn quốc.

Việc đạt Giải B Gian hàng Ấn tượng không chỉ ghi nhận nỗ lực tổ chức, thiết kế và truyền tải thông điệp của Chi hội, mà còn phản ánh sự đánh giá tích cực của Ban Tổ chức đối với cách tiếp cận báo chí số lấy công nghệ làm nền tảng, lấy bạn đọc làm trung tâm.

Gian hàng của Chi hội Nhà báo Truyền thông số Việt Nam đã tạo dấu ấn riêng khi kết hợp hài hòa giữa nội dung chuyên sâu, hình thức thể hiện hiện đại và tinh thần đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi số.

Kết quả này mang ý nghĩa quan trọng khi tiếp tục khẳng định vai trò tích cực của Hội Truyền thông số Việt Nam trong việc thúc đẩy đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức truyền thông và lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong hoạt động báo chí. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho sự đóng góp thiết thực của báo chí truyền thông số vào sự phát triển chung của nền báo chí cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới, nơi yêu cầu về tính chuyên nghiệp, sáng tạo và trách nhiệm xã hội ngày càng được đặt lên hàng đầu.

6. Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes 2025 lan tỏa tinh thần kết nối và sẻ chia

Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ 2 tổ chức vào tháng 9/2025, đã để lại dấu ấn rõ nét cả về quy mô, chất lượng tổ chức và giá trị xã hội.

Giải đấu thu hút hàng trăm golfer là lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia, nhà quản lý, đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông và cộng đồng công nghệ số trên cả nước, tạo không gian giao lưu, kết nối và tăng cường hợp tác trong hệ sinh thái truyền thông số và chuyển đổi số. Thông qua hoạt động thể thao, giải đấu góp phần thúc đẩy tinh thần gắn kết, chia sẻ tầm nhìn và mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân.

Nhà báo Nguyễn Bá Kiên, Tổng Biên tập Tạp chí VietTimes, Trưởng Ban tổ chức giải đã trao biển tượng trưng số tiền 120 triệu đồng cho bà Lê Thị Hồng Hà, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An để ủng hộ 2 gia đình khó khăn ở xã Lương Sơn xây nhà tình nghĩa

Điểm nhấn giàu ý nghĩa của Giải Golf năm nay là hoạt động thiện nguyện sau giải. Ban Tổ chức đã trích một phần kinh phí để xây dựng và trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo tại xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An.

Hoạt động này thể hiện rõ trách nhiệm xã hội, giá trị nhân văn và tinh thần đồng hành cùng cộng đồng của Hội Truyền thông số Việt Nam và Tạp chí VietTimes, góp phần lan tỏa hình ảnh một tổ chức nghề nghiệp phát triển bền vững, gắn kết giữa truyền thông số, doanh nghiệp và xã hội.

7. Bộ Quy tắc AI có trách nhiệm - Bước đi tiên phong của VDCA

Hội thảo “Sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm trong truyền thông số” và Lễ công bố Bộ Quy tắc sử dụng AI có trách nhiệm phiên bản 1.0 (diễn ra ngày 30/9/2025) là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng truyền thông số Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Lam, cố vấn chính sách Viện IPS, giới thiệu về Bộ quy tắc Sử dụng AI có trách nhiệm trong Truyền thông số.

Việc này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh AI đang được ứng dụng ngày càng sâu rộng vào hoạt động báo chí, truyền thông, quảng cáo và sáng tạo nội dung. Hội thảo là diễn đàn quy tụ các cơ quan quản lý, chuyên gia công nghệ, nhà báo, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo nội dung nhằm trao đổi, thảo luận về cơ hội, thách thức và các vấn đề đạo đức, pháp lý đặt ra trong quá trình sử dụng AI.

Việc công bố Bộ Quy tắc sử dụng AI có trách nhiệm phiên bản 1.0 đánh dấu bước đi tiên phong trong việc xây dựng các chuẩn mực hành vi chung cho cộng đồng sử dụng AI trong truyền thông số.

Bộ Quy tắc cung cấp những nguyên tắc, hướng dẫn cụ thể nhằm bảo đảm sự minh bạch, tôn trọng quyền riêng tư, bảo vệ bản quyền, hạn chế rủi ro sai lệch thông tin và cân bằng giữa tự do sáng tạo với trách nhiệm xã hội.

Sự kiện không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, năng lực ứng dụng AI một cách an toàn, hiệu quả cho các chủ thể trong hệ sinh thái truyền thông số, mà còn tạo nền tảng để hình thành văn hóa sử dụng AI có trách nhiệm, phù hợp với pháp luật Việt Nam và các chuẩn mực quốc tế. Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng để cộng đồng cùng chung tay xây dựng môi trường truyền thông số lành mạnh, bền vững trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

8. Diễn đàn Xuất bản số 2025 định hình tương lai ngành xuất bản số

Diễn đàn Xuất bản số 2025 – Tương lai ngành xuất bản trong kỷ nguyên số do Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Sách Alpha (Alpha Books) tổ chức là sự kiện chuyên môn quy mô lớn, quy tụ đại diện cơ quan quản lý nhà nước, các nhà xuất bản, doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia, nhà nghiên cứu và cộng đồng làm nội dung số.

Diễn đàn ra đời như một cầu nối quan trọng, góp phần thúc đẩy văn hóa đọc thời đại số, đồng thời mở ra những hướng đi mới cho toàn ngành.

Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh ngành xuất bản đang đứng trước những chuyển dịch căn bản dưới tác động mạnh mẽ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, đồng thời triển khai các định hướng lớn của Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Diễn đàn Xuất bản số 2025 không chỉ góp phần định hình tầm nhìn và chiến lược phát triển cho ngành xuất bản Việt Nam trong kỷ nguyên số, mà còn thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng hội nhập quốc tế của xuất bản Việt Nam.

9. Thành lập Ban Tài chính số VDCA, mở rộng vai trò trong hệ sinh thái kinh tế số

Việc thành lập Ban Tài chính số VDCA và bổ nhiệm ông Nguyễn Vĩnh Tuyên, Phó tổng giám đốc Nam A Bank, làm Trưởng ban đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược mở rộng vai trò và phạm vi hoạt động của Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA).

Chủ tịch VDCA Nguyễn Minh Hồng trao quyết định thành lập Ban Tài chính số và bổ nhiệm vị trí Trưởng ban cho ông Nguyễn Vĩnh Tuyên (bên phải).

Trong bối cảnh tài chính số đang trở thành hạ tầng nền tảng của kinh tế số, truyền thông số và thương mại số, sự ra đời của Ban Tài chính số giúp VDCA hoàn thiện cấu trúc tổ chức theo hướng liên ngành, gắn kết chặt chẽ giữa công nghệ, truyền thông và tài chính.

Ban Tài chính số không chỉ bổ sung một lĩnh vực hoạt động mới, mà còn tạo “trụ cột hỗ trợ” cho các chương trình trọng điểm của Hội.

Thông qua tư vấn chính sách, phản biện pháp lý, xây dựng tiêu chuẩn và kết nối hệ sinh thái ngân hàng - fintech - công nghệ - truyền thông, Ban góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, chiều sâu chính sách và tính thực tiễn trong các hoạt động của VDCA.

10. GrowthVerse Summit 2025 định hình mô hình tăng trưởng mới

GrowthVerse Summit 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội là sự kiện quy mô lớn, quy tụ 1.500 chuyên gia kinh tế, công nghệ, nhà đầu tư, tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo cùng cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Phiên tọa đàm Growth Alliance – Khi cộng đồng dẫn dắt tăng trưởng trong khuôn khổ GrowthVerse Summit 2025, thu hút sự quan tâm lớn của các đại biểu.

Hội nghị được thiết kế như một không gian kết nối đa chiều, nơi các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tăng trưởng nhanh và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, cùng trao đổi về chiến lược phát triển bền vững trong bối cảnh kinh tế số và chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Ý nghĩa nổi bật của GrowthVerse Summit 2025 nằm ở việc đặt tăng trưởng bền vững làm trọng tâm xuyên suốt, gắn giữa công nghệ, quản trị, tài chính và con người. Diễn đàn giúp doanh nghiệp nhận diện cơ hội mới, thích ứng với những biến động của thị trường, đồng thời tiếp cận các kinh nghiệm quốc tế về mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo giá trị dài hạn.

Qua đó, GrowthVerse Summit 2025 trở thành dấu mốc quan trọng, góp phần hình thành tư duy tăng trưởng mới và lan tỏa động lực phát triển bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.