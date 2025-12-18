Toyota Camry và loạt xe hybrid giảm giá trước thềm 2026

Các hãng xe giảm giá và tặng ưu đãi lớn cho xe hybrid nhằm thu hút khách hàng trước chính sách thuế mới có hiệu lực từ đầu năm 2026.

Từ ngày 1/1/2026, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) sẽ có hiệu lực với xe hybrid tự sạc. Cụ thể, loại xe này sẽ được áp mức thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe xăng, dầu cùng chủng loại, thay vì 100% như trước kia. Với việc được giảm thuế, giá xe hybrid sẽ giảm xuống ít nhiều sau thời điểm 1/1/2026. Việc người tiêu dùng bắt đầu có tâm lý đợi sau thời điểm đó mới mua xe buộc các hãng phải tung nhiều ưu đãi để đảm bảo doanh số cho cuộc đua cuối năm.

Là hãng có nhiều mẫu xe hybrid tự sạc nhất tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại, Toyota cũng không đứng ngoài cuộc chơi này. Hãng xe Nhật tung ưu đãi phí trước bạ cho ba mẫu xe hybrid gồm Yaris Cross, Corolla Cross và Camry.

Toyota Camry là mẫu xe hybrid được giảm giá nhiều nhất hiện nay với ưu đãi 146 - 153 triệu đồng. Ảnh: Minh Quân.

Trong đó, Camry được hỗ trợ cao nhất, lên đến 100% phí trước bạ, quy đổi tiền mặt tương đương 146 - 153 triệu đồng cho hai phiên bản hybrid. Sau khuyến mãi, mức giá thực tế của Camry HEV còn khoảng 1,314 - 1,377 tỷ đồng. Hai mẫu crossover đô thị Yaris Cross và Corolla Cross được ưu đãi 50% phí trước bạ, giúp khách hàng tiết kiệm 46 - 48,5 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng còn được ưu đãi lãi suất khi mua trả góp hoặc thu cũ đổi mới một số dòng xe hybrid của Toyota như Innova Cross, Yaris Cross và Corolla Cross.

Khiêm tốn hơn, Honda cũng tung ưu đãi phí trước bạ cho HR-V e:HEV và Civic e:HEV mới mức lần lượt là 50% và 100%. Quy đổi ra tiền mặt, mức giảm của hai mẫu xe này lần lượt là 43,45 triệu và 100,4 triệu đồng, giúp giảm đáng kể chi phí lăn bánh. Honda HR-V e:HEV đang được phân phối với giá 869 triệu đồng, trong khi mẫu sedan hạng C Civic e:HEV có giá 1,004 tỷ đồng.

Suzuki cũng mạnh tay ưu đãi để kích cầu cho mẫu xe chủ lực XL7 Hybrid. Trong tháng cuối năm, khách hàng mua xe được phía đại lý hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, kèm gói bảo dưỡng, tổng giá trị ưu đãi lên đến khoảng 70 triệu đồng. XL7 Hybrid đang có giá niêm yết 600 triệu đồng, đồng nghĩa sau khuyến mãi giá xe thực tế chỉ còn khoảng 530 triệu đồng.

Dù mới ra mắt, Suzuki Fronx cũng gia nhập cuộc đua giảm giá với mức hỗ trợ từ 26 - 60 triệu đồng. Ảnh: Minh Quân.

Dù mới ra mắt thị trường, "tân binh" Fronx cũng nhập cuộc giảm giá trong tháng 12 bằng ưu đãi hỗ trợ lệ phí trước bạ. Bản GLX được hỗ trợ tương đương 100% (khoảng 60 triệu đồng), trong khi GL và GLX Plus cùng mức 50%, quy đổi lần lượt 26 triệu và 35 triệu đồng. Sau khuyến mãi, giá thực tế Fronx còn khoảng 494 - 614 triệu đồng, riêng bản GLX từ 599 triệu giảm còn khoảng 539 triệu đồng.

Ở nhóm xe Hàn, Kia Carnival Hybrid cũng được THACO mạnh tay ưu đãi trong tháng 12 với mức giảm tối đa 80 triệu đồng. Hiện mẫu xe này có 2 phiên bản gồm bản tiêu chuẩn giá 1,799 tỷ đồng, sau ưu đãi còn khoảng 1,719 tỷ đồng và bản cao cấp giá 1,879 tỷ đồng, sau ưu đãi còn khoảng 1,799 tỷ đồng.

Trước tâm lý chờ mua xe sau 1/1/2026 của người dùng, nhiều hãng xe buộc phải ưu đãi mạnh để đảm bảo doanh số trước khi chốt sổ năm 2025. Ảnh: Minh Quân.

Nhìn chung, việc các hãng đồng loạt tăng ưu đãi cho xe hybrid thời điểm cuối năm phản ánh rõ tác động từ chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt sắp điều chỉnh cũng như tâm lý chờ đợi của người tiêu dùng. Trong bối cảnh mức giảm giá sau ngày 1/1/2026 vẫn còn nhiều ẩn số, các chương trình khuyến mãi hiện tại được xem là cơ hội đáng cân nhắc với khách hàng có nhu cầu mua xe sớm.