Xe điện Trung Quốc sắp có bản mới tại Việt Nam, giá sẽ rẻ hơn đời hiện tại?

BYD Dolphin đời mới dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam vào quý II năm sau với một số thay đổi, quan trọng nhất là về giá.

Sau gần 2 năm có mặt tại Việt Nam, BYD Dolphin chuẩn bị ra mắt bản nâng cấp với một số thay đổi quan trọng. Theo tiết lộ từ nhân viên bán hàng BYD, phiên bản facelift của Dolphin dự kiến được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 4/2026.

Trước đó, từ đầu tháng 12, khi khách liên hệ hỏi mua Dolphin, nhiều nhân viên tư vấn cho biết không còn xe để bán. Thay vào đó, người mua thường được hướng sang BYD Atto 2 như một phương án thay thế.

Đồng thời, phía bán hàng cũng hé lộ rằng Dolphin đời mới có thể chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, khác với bản hiện hành nhập Trung Quốc. Nếu thông tin này là thật, giá của Dolphin đời mới có thể "dễ chịu" hơn đời hiện tại, qua đó cải thiện doanh số.

BYD Dolphin bản nâng cấp được giới thiệu tại triển lãm Thượng Hải hồi tháng 5 vừa qua. Ảnh: Paultan.

BYD Dolphin đời hiện hành nhập tại Việt Nam có giá đề xuất 659 triệu đồng. Mức này thấp hơn MG4 (828 - 948 triệu đồng) nhưng lại cao hơn đáng kể so với Suzuki Swift (569 - 577 triệu đồng), khiến Dolphin mất đi lợi thế "giá rẻ".

BYD Dolphin phiên bản nâng cấp được ra mắt tại Trung Quốc hồi tháng 5/2025 với một số tinh chỉnh ở kiểu dáng. Ngôn ngữ thiết kế không thay đổi quá nhiều nhưng ngoại hình vẫn đủ khác biệt với cụm đèn mới, được làm cong và mỏng hơn. Lưới tản nhiệt và cản trước được làm lại với các hốc gió, khe gió mới trong khi cản sau bổ sung các chi tiết dạng khe thoát gió giả. Phần đèn hậu điều chỉnh đồ họa nhằm tạo cảm giác mới mẻ hơn cho mẫu hatchback này.

BYD Dolphin bản nâng cấp có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.280 x 1.770 x 1.570 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.700 mm. So với phiên bản hiện hành, Dolphin đời mới được kéo dài thêm 155 mm, trong khi bề ngang, chiều cao và trục cơ sở gần như không thay đổi.

Ở đời mới, Dolphin có một số thay đổi ở thiết kế, chiều dài tổng thể cũng được cải thiện. Ảnh: Paultan.

Đáng chú ý, Dolphin đời mới được bổ sung tùy chọn mô-tơ điện công suất 174 mã lực, bên cạnh các mức công suất 94 mã lực và 201 mã lực như trước. Tại Trung Quốc, xe có các tùy chọn pin Blade dung lượng 44,93 kWh và 60,48 kWh, tương ứng phạm vi hoạt động lần lượt 420 km và 520 km.

Nếu Dolphin đời mới về Việt Nam với giá "mềm" hơn, mẫu xe này sẽ có thêm dư địa thuyết phục người mua bằng lợi thế xe nhỏ gọn và chi phí sử dụng, qua đó cải thiện sức hút ở nhóm khách hàng đô thị. Bởi ở mức trên 650 triệu đồng như bản hiện hành, nhiều người dễ nghiêng sang SUV đô thị thực dụng hơn như Mitsubishi Xforce (599 - 680 triệu đồng), Kia Seltos (599 - 724 triệu đồng) hay tân binh Suzuki Fronx (520 đến 649 triệu đồng).