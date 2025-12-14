Honda Vision 2026 ra mắt Việt Nam: Thêm tem mới, màu mới

Honda Việt Nam vừa chính thức giới thiệu Vision phiên bản 2026 tại thị trường trong nước, tiếp tục là lựa chọn quen thuộc trong nhóm xe tay ga phổ thông. So với đời trước, Vision 2026 chỉ được bổ sung màu sơn và tem xe, theo từng phiên bản.

Honda Vision 2026 được bổ sung phối màu và tem mới, không nâng cấp về trang bị. Ảnh: Honda.

Honda Vision 2026 bản thể thao có thêm lựa chọn bạc đen, đi kèm các chi tiết tối màu và tem tinh chỉnh để tổng thể liền lạc hơn. Các phiên bản còn lại không có sự thay đổi đáng kể. Các mẫu xe của Honda thường được nâng cấp sau mỗi 3 - 5 năm và trong khoảng thời gian đó, hãng xe Nhật thường đổi màu, tem để mang lại sự mới mẻ cho người dùng.

Do chỉ thay đổi về màu và tem, Vision 2026 không tăng giá so với đời cũ. Xe vẫn đi kèm 4 phiên bản gồm tiêu chuẩn, cao cấp, đặc biệt và thể thao, với giá từ 31,3 - 36,6 triệu đồng. Thực tế, khách mua xe Vision lâu nay thường không dừng ở con số trên giấy. Trước khi đời 2026 ra mắt, Vision đời cũ được một đại lý ở TP.HCM chào bán khoảng 31 - 37,9 triệu đồng, cao hơn 1 - 1,5 triệu đồng so với giá niêm yết.

Đặt lên bàn cân với các đối thủ, Vision 2026 đứng trong vùng giá cạnh tranh khá dày. Ở nhóm xe ga xăng phổ thông, những cái tên thường được người dùng cân nhắc gồm Yamaha Janus (28,7 - 32,9 triệu đồng), Yamaha FreeGo (30,6 - 34,5 triệu đồng), Yamaha Latte (38,1 - 38,9 triệu đồng). Ở phía xe điện, các mẫu xe cùng tầm giá Vision có thể kể đến như VinFast Vento Neo (32 triệu đồng), Vero X (34,9 triệu đồng) hay Yadea Velax (30 triệu đồng), Voltguard U50 (36 triệu đồng).

Trang bị của Vision ở mức đủ dùng như đồng hồ analog, khóa thông minh, cổng sạc USB-C. Ảnh: Honda.

Honda Vision 2026 vẫn theo đuổi kiểu dáng nhỏ gọn, đường nét gợi liên tưởng dòng SH, dùng cụm đồng hồ kết hợp hiển thị truyền thống và LCD, logo 3D trên thân xe và bộ vành đúc đặc trưng. Bản thể thao dùng bánh trước kích thước 16 inch. Các trang bị đáng giá vẫn hiện diện trên xe gồm Smart Key, cốp rộng rãi, hộc đồ trước có nắp và cổng sạc USB Type-C.

Về vận hành, Vision 2026 tiếp tục dùng động cơ xy-lanh đơn dung tích 110 cc, làm mát bằng không khí, tích hợp phun xăng điện tử, và hệ thống ngắt động cơ tạm thời khi dừng. Động cơ sản sinh công suất gần 9 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 9,29 Nm tại 6.000 vòng/ phút.