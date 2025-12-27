Chọn ô tô nào với ngân sách dưới 300 triệu đồng?

Với mức giá dưới 300 triệu đồng, các mẫu xe điện mini phù hợp cho di chuyển trong thành phố, tiết kiệm chi phí và đáp ứng nhu cầu che mưa nắng hàng ngày.

Với nhiều người, ô tô là tài sản chưa thể sở hữu do giá cao và chi phí sử dụng đắt đỏ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nhóm ô tô điện cỡ siêu nhỏ với giá dưới 300 triệu đồng đang mở ra "cánh cửa" mới: mua xe dễ hơn, vận hành gọn nhẹ trong phố, chi phí sử dụng tiết kiệm và quan trọng nhất là có một chiếc ô tô che mưa nắng đúng nghĩa.

Bestune Xiaoma - từ 199 triệu đồng

Bestune là thương hiệu xe điện thuộc tập đoàn FAW (Trung Quốc), vừa được giới thiệu tại Việt Nam thông qua nhà phân phối Thái Hưng. Mẫu Xiaoma nhắm thẳng phân khúc micro EV với thiết kế bo tròn, kiểu đèn tạo hình "đôi mắt" và cấu hình 4 chỗ.

Xe có kích thước 3.000 x 1.510 x 1.630 mm, chiều dài cơ sở 1.953 mm, phù hợp di chuyển trong đô thị chật hẹp.

Xiaoma có kiểu dáng nhỏ gọn, chiều dài tổng thể 3 m, giúp chủ xe dễ dàng xoay trở trong đô thị. Ảnh: Bestune.

Về trang bị, Xiaoma đi theo hướng tối giản với nội thất đơn giản, đồng hồ kỹ thuật số cỡ nhỏ, điều hòa chỉnh cơ và ghế nỉ. Điểm cộng nằm ở các trang bị hỗ trợ lái trong phố như camera và cảm biến lùi, cùng các tính năng an toàn cơ bản gồm ABS/EBD, cảnh báo áp suất lốp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và túi khí.

Xe dùng mô-tơ điện đặt cầu sau, công suất 26,8 mã lực, mô-men xoắn 85 Nm, tốc độ tối đa 100 km/h. Pin LFP dung lượng 13,9 kWh, tầm hoạt động công bố khoảng 170 km mỗi lần sạc. Lợi thế lớn nhất của Xiaoma là mức giá từ 199 triệu đồng, thuộc nhóm thấp nhất thị trường.

Wuling Mini EV - từ 239 triệu đồng

Wuling Mini EV là mẫu xe điện mini do liên doanh SGMW sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam bởi TMT Motors, với giá khởi điểm từ 239 triệu đồng. Đây là mẫu xe mở màn phân khúc xe điện mini trong nước, hướng tới nhu cầu di chuyển ngắn với kích thước nhỏ gọn và khả năng sạc trực tiếp từ ổ điện dân dụng, không yêu cầu hạ tầng sạc chuyên biệt.

Wuling Mini EV từng mang tên Hongguang Mini EV ở thời điểm ra mắt Việt Nam. Ảnh: Minh Quân.

Xe có cấu hình 4 chỗ và nhiều phiên bản. Ở bản cao, Wuling Mini EV được trang bị camera lùi, cảm biến đỗ xe, cùng các tính năng an toàn cơ bản như ABS/EBD và giám sát áp suất lốp. Ngoại hình trẻ trung với nhiều tùy chọn màu sơn giúp mẫu xe này dễ tiếp cận nhóm khách hàng trẻ.

Toàn bộ dải sản phẩm sử dụng động cơ điện dẫn động cầu sau, tốc độ tối đa 100 km/h. Xe có hai tùy chọn pin 9,6 kWh hoặc 13,4 kWh, cho tầm hoạt động công bố 120 - 170 km. Pin đạt chuẩn chống bụi nước IP68, sạc từ nguồn điện 220V qua bộ sạc theo xe công suất 1,5 kW, với thời gian sạc khoảng 6,5 - 9 tiếng.

VinFast Minio Green - 269 triệu đồng

Minio Green là mẫu xe điện nhỏ nhất của VinFast, định vị dưới VF 3 và từng lộ diện tại Hà Nội trước thời điểm giới thiệu tới khách hàng. Xe mang thiết kế đặc trưng của VinFast, cấu hình 4 chỗ và định hướng di chuyển thuần đô thị.

Tương tự các hãng Trung Quốc, VinFast cũng bước vào phân khúc micro EV với mẫu xe Minio Green. Ảnh: VinFast.

Trang bị của Minio Green ở mức "đủ dùng" với màn hình thông tin, hai loa, điều hòa chỉnh cơ, radio FM và ghế nỉ chỉnh cơ. Các tính năng an toàn gồm túi khí người lái, phanh ABS và kiểm soát lực kéo, phù hợp với cách VinFast định vị đây là dòng xe nhỏ gọn cho nhu cầu cơ bản.

Xe sử dụng mô-tơ điện công suất 26,8 mã lực, mô-men xoắn 65 Nm, tốc độ tối đa 80 km/h. Xe dùng bộ pin dung lượng 18,5 kWh, hỗ trợ sạc công suất tối đa 12 kW, cho tầm hoạt động theo công bố 210 km. Minio Green được niêm yết với giá 269 triệu đồng, đã bao gồm pin. Điểm đáng chú ý về chi phí sử dụng là chính sách miễn phí sạc cho toàn bộ ô tô điện VinFast đến hết ngày 30/06/2027.

Nhìn chung, các mẫu ô tô điện cỡ siêu nhỏ mang lại lựa chọn mới nhờ giá bán dễ tiếp cận, chi phí sử dụng thấp và khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị. Ở chiều ngược lại, kích thước nhỏ, không gian hạn chế và phạm vi hoạt động chưa dài khiến nhóm xe này phù hợp hơn với nhu cầu đi lại ngắn trong phố, thay vì các chuyến đi xa hoặc sử dụng thường xuyên trên cao tốc.