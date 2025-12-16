VinFast Limo Green gây "bão" doanh số, đe dọa ngôi vương của Mitsubishi Xpander

Với tốc độ tăng trưởng chóng mặt và lợi thế về chi phí vận hành, VinFast Limo Green có thể trở thành mẫu MPV phổ thông bán chạy nhất năm 2025.

Phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam đang đi qua những ngày sôi động nhất của năm 2025 khi trật tự quen thuộc bị xáo trộn chỉ trong vài tháng.

Nếu như Mitsubishi Xpander từng là lựa chọn "mặc định" của nhiều gia đình và nhóm khách hàng chạy dịch vụ, thì sự xuất hiện của VinFast Limo Green đã tạo ra một cuộc đua mới nhờ tối ưu chi phí vận hành.

Từ chỗ là "tân binh" mở bán vào tháng 8/2025, Limo Green nhanh chóng leo lên top đầu phân khúc và cả thị trường, khiến cuộc đua ngôi vương MPV năm 2025 trở nên nghẹt thở. Tháng 12 được xem là thời điểm then chốt định đoạt kết quả, bất kể một sai lầm nào cũng có thể khiến cả hai mẫu xe tuột mất ngôi vương.

"Tân binh" VinFast Limo Green liên tục tăng trưởng tốt dù chỉ mới ra mắt thị trường được 4 tháng. Ảnh: VinFast.

VinFast Limo Green lập kỷ lục doanh số, phả hơi nóng lên Mitsubishi Xpander

VinFast Limo Green đang trở thành hiện tượng trên thị trường ô tô Việt Nam khi lập cột mốc doanh số được xem là vô tiền khoáng hậu. Theo báo cáo bán hàng của VinFast, trong tháng 11/2025, mẫu MPV 7 chỗ thuần điện này ghi nhận 9.642 xe bàn giao, tăng mạnh so với mức 4.160 xe của tháng 10.

Với con số này, Limo Green không chỉ đứng đầu phân khúc MPV mà còn vươn lên vị trí số 1 toàn thị trường trong tháng, tạo ra một cú "bứt tốc" ngoạn mục.

So sánh doanh số VinFast Limo Green và Mitsubishi Xpander tháng 11/2025. Nguồn: VAMA, VinFast.

Đây là tốc độ tăng trưởng cực nhanh nếu đặt trong bối cảnh mẫu xe của VinFast chỉ mới mở bán từ tháng 8/2025. Sau 4 tháng, doanh số lũy kế của mẫu xe đã đạt 16.146 xe. Sự bùng nổ của Limo Green cho thấy nhu cầu đang dịch chuyển rõ rệt, nhất là ở nhóm khách chạy dịch vụ và taxi công nghệ.

Với tệp này, yếu tố quyết định không chỉ là giá mua mà còn là chi phí vận hành. Trong đó, chương trình miễn phí sạc tại trạm sạc công cộng V-Green đến hết tháng 6/2027, giúp giảm chi phí vận hành trong giai đoạn đầu khai thác, yếu tố đặc biệt hấp dẫn với nhóm chạy dịch vụ.

Không chỉ Xpander, BYD M6 cũng bị Limo Green cạnh tranh gắt gao ở nhóm MPV thuần điện. Ảnh: Minh Quân.

Ngoài ra, VinFast định vị Limo Green như một mẫu MPV hướng đến vận tải hành khách với không gian rộng: chiều dài cơ sở 2.840 mm giúp xe “nhỉnh” hơn nhóm MPV cỡ nhỏ như Xpander hay Veloz, Mức giá từ 749 triệu đồng của dòng xe này lại dễ tiếp cận hơn các mẫu có kích cỡ tương đương như Toyota Innova Cross, Hyundai Custin.

Đặt cạnh đối thủ thuần điện BYD M6, Limo Green còn có lợi thế rõ rệt nhờ chính sách miễn phí sạc, qua đó tăng sức hút với nhóm khách chạy dịch vụ, tối ưu chi phí vận hành.

Mitsubishi Xpander có thể bị mất ngôi vương vào tay Limo Green

Trong nhiều năm, Mitsubishi Xpander gần như là lựa chọn "mặc định" của phân khúc MPV phổ thông nhờ tính thực dụng, phù hợp cả nhu cầu gia đình lẫn chạy dịch vụ. Nhưng kể từ khi VinFast Limo Green xuất hiện, thế cân bằng đã đổi chiều rõ rệt: mẫu MPV điện của VinFast liên tiếp dẫn đầu phân khúc từ tháng 9 đến tháng 11, cho thấy phong độ ổn định chứ không phải cú bùng nổ nhất thời.

Mitsubishi Xpander nhiều năm liền giữ vị trí số 1 trong nhóm MPV phổ thông nhờ lợi thế về giá và trang bị. Ảnh: Mitsubishi.

Dù vậy, xét lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 11/2025, Xpander vẫn tạm giữ ngôi số một với 17.316 xe, nhỉnh hơn con số 16.146 xe của Limo Green. Khoảng cách chưa đầy 1.200 xe đồng nghĩa chỉ cần Limo Green duy trì nhịp giao xe cao trong tháng 12, cán cân hoàn toàn có thể đảo chiều.

Đáng chú ý, theo số liệu VAMA, tháng 11 Xpander chỉ đạt 2.234 xe, trong khi Limo Green tiến sát mốc 10.000 xe. Mức đỉnh theo tháng của Xpander trong năm cũng chỉ quanh ngưỡng hơn 2.600 xe, vì vậy việc bứt tốc lên 9.000 - 10.000 xe như đối thủ là kịch bản rất khó.

Nhìn chung, cuộc đua MPV phổ thông năm 2025 đang đi đến đoạn quyết định. Limo Green có lợi thế rõ rệt về đà tăng trưởng và tệp khách chạy dịch vụ cần tối ưu chi phí, trong khi Xpander dù còn dẫn đầu về doanh số lũy kế nhưng buộc phải tạo cú bứt phá lớn trong tháng cuối năm để bảo toàn ngôi vương.

Nếu vẫn duy trì được mức doanh số tốt trong tháng 12, nhiều khả năng ngôi vương phân khúc MPV của năm 2025 sẽ thuộc về Limo Green. Ảnh: VinFast.

Nếu Limo Green tiếp tục duy trì đà giao xe như những tháng gần đây, năm 2025 nhiều khả năng sẽ khép lại với một cuộc “đổi ngôi” mang tính biểu tượng ở phân khúc MPV phổ thông. Khi xe điện ngày càng chứng minh lợi thế chi phí trong nhóm khách chạy dịch vụ, cuộc cạnh tranh này có thể là khởi đầu cho một trật tự mới trên thị trường.