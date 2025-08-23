Tesla sẽ áp dụng AI DeepSeek và ByteDance cho xe điện Trung Quốc

VietTimes - Tesla chưa công bố thời điểm phát hành chính thức các tính năng này. Tuy nhiên, việc lựa chọn AI do các doanh nghiệp Trung Quốc phát triển được cho là bước đi tất yếu.

Tesla sẽ áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của DeepSeek và ByteDance để nâng cao trải nghiệm trên các dòng xe điện bán tại Trung Quốc, trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt.

Theo thông tin từ Tesla China, công ty sẽ tích hợp trợ lý giọng nói do DeepSeek Chat AI và Doubao AI (thuộc ByteDance – công ty mẹ của TikTok) phát triển. Các chức năng này vừa được bổ sung trong tài liệu điều khoản sử dụng đăng tải trên website chính thức của Tesla.

Người dùng có thể kích hoạt hệ thống bằng câu lệnh “Hey, Tesla”. Từ đó, AI sẽ hỗ trợ điều khiển hệ thống định vị, điều hòa không khí, tìm kiếm hướng dẫn vận hành, cập nhật thông tin thời tiết hay tin tức. Trong khi đó, Doubao AI chịu trách nhiệm về các tính năng vận hành xe, trong khi DeepSeek Chat AI sẽ xử lý giao tiếp và tương tác với người lái.

Tesla chưa công bố thời điểm phát hành chính thức các tính năng này. Tuy nhiên, việc lựa chọn AI do các doanh nghiệp Trung Quốc phát triển được cho là bước đi tất yếu. Bởi theo quy định mới có hiệu lực từ năm 2023, tất cả dịch vụ AI tạo sinh tại Trung Quốc phải được đăng ký với cơ quan quản lý, đồng thời hạn chế sử dụng AI từ các công ty nước ngoài, chẳng hạn như ChatGPT.

Điều này đã thúc đẩy sự gia tăng mạnh mẽ việc ứng dụng AI nội địa trong ngành ô tô. Tháng 4 vừa qua, Honda Motor (Nhật Bản) công bố sẽ trang bị DeepSeek AI cho dòng xe điện Ye tại Trung Quốc. BMW (Đức) cũng tiết lộ kế hoạch tích hợp DeepSeek vào một số ứng dụng, bên cạnh hệ thống AI đang phát triển với Alibaba.

Để củng cố vị thế, Tesla mới đây bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho mẫu SUV đa dụng sáu chỗ Model YL – biến thể của Model Y – nhắm đến nhóm khách hàng gia đình. Đây được xem là động thái quan trọng nhằm duy trì sức hút trong phân khúc xe điện Trung Quốc, nơi các đối thủ trong và ngoài nước đều đang tăng tốc trang bị công nghệ AI để tạo lợi thế cạnh tranh.

