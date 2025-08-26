Những mẫu xe điện đắt đỏ tại Việt Nam, cao nhất lên tới trên 18 tỷ đồng

Bên cạnh những mẫu ô tô điện từ giá rẻ cho đến tầm trung đang xuất hiện ngày một nhiều, thị trường Việt Nam cũng sẵn có loại xe đắt đỏ dành cho giới đại gia.

Mustang Mach-E: Ô tô điện đầu tiên của Ford bán tại Việt Nam

Tháng 8/2025, Ford Việt Nam chính thức gia nhập thị trường xe điện bằng mẫu SUV thể thao Mustang Mach-E. Với mức giá 2,599 tỷ đồng, Mach-E ngay lập tức được xếp cùng nhóm những mẫu xe điện cao cấp đã có mặt trước đó từ các hãng châu Âu.

Ford Mustang Mach-E ra mắt lần đầu trên toàn cầu vào năm 2019 và là mẫu ô tô điện đầu tiên của Ford bán tại Việt Nam.

Xe bán tại Việt Nam là phiên bản Premium AWD trang bị pin lithium-ion 88 kWh, 2 động cơ điện dẫn động bốn bánh, công suất 395 mã lực và mô-men xoắn 676 Nm, cho khả năng di chuyển tới 550 km theo tiêu chuẩn WLTP. Xe hỗ trợ sạc AC tối đa 11 kW và sạc nhanh DC 150 kW, giúp bổ sung gần 107 km trong 10 phút hoặc từ 10% lên 80% pin chỉ sau khoảng 36 phút.

Ngoại hình Mach-E mang dáng coupe thể thao đặc trưng của Mustang, kết hợp bánh 19 inch nhiều chấu, đèn LED toàn phần và phanh Brembo 4 piston phía trước. Nội thất theo phong cách tối giản nhưng hiện đại, nổi bật với màn hình trung tâm 15,5 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số sau vô-lăng, sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh B&O và khả năng kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Khoang hành lý rộng 402 lít và đạt 1.420 lít khi gập hàng ghế sau. Điểm hạn chế là hàng ghế sau chỉ vừa đủ, khá chật nếu ngồi đủ ba người lớn.

Nội thất Ford Mustang Mach-E theo phong cách hiện đại.

Về công nghệ, Mach-E được trang bị hệ thống hỗ trợ lái toàn diện gồm kiểm soát hành trình thích ứng với chức năng Stop-and-Go, giữ làn đường, phanh khẩn cấp tự động nhận diện cả người đi bộ và xe đạp, cảnh báo điểm mù và giao thông cắt ngang khi lùi.

Porsche Taycan giá từ 4,6 tỷ đồng

Porsche đã giới thiệu Taycan 2024 tại Việt Nam vào tháng 10/2024. Đây là bản nâng cấp giữa vòng đời với nhiều tinh chỉnh đáng giá. Xe có 8 biến thể, từ sedan đến Cross Turismo, giá khởi điểm 4,6 tỷ đồng và cao nhất 9,5 tỷ đồng cho bản Turbo GT.

Porsche Taycan hiện vẫn là chiếc xe điện có khả năng tăng tốc nhanh nhất tại Việt Nam.

Ngoại hình Taycan giữ dáng thể thao gọn gàng, thay đổi chủ yếu ở cản trước và cụm đèn pha mới. Tùy chọn đèn LED Matrix HD mang lại hiệu quả chiếu sáng vượt trội, đồng thời tạo dấu ấn hiện đại.

Điểm khác biệt lớn nằm ở hệ thống treo. Ngoài treo khí nén hai buồng tiêu chuẩn, Porsche bổ sung tùy chọn Active Ride (PAR) cho các bản dẫn động bốn bánh, giảm xóc được điều chỉnh độc lập bằng mô-tơ điện, nâng cao độ cân bằng và êm ái trên nhiều địa hình.

Nội thất quen thuộc nhưng tinh chỉnh hiện đại hơn với phối màu sáng và trung tâm điều khiển gồm bốn màn hình LCD, mang lại trải nghiệm trực quan.

Nội thất Porsche Taycan đậm chất tương lai khi sử dụng nhiều màn hình hiển thị.

Về sức mạnh, pin trên bản Turbo trở lên được nâng lên 105 kWh, nhẹ hơn 9 kg và cho tầm hoạt động 678 km WLTP – tăng 35% so với trước. Khả năng sạc nhanh DC cũng cải thiện đáng kể, đạt 320 kW, sạc từ 10% lên 80% chỉ trong 18 phút.

Hiệu suất động cơ trải dài từ 408 mã lực trên bản tiêu chuẩn đến 789 mã lực trên Turbo GT. Đặc biệt với chế độ Launch Control, công suất đỉnh đạt 1.034 mã lực, cho xe khả năng tăng tốc 0–100 km/h chỉ trong 2,3 giây.

Sedan thuần điện BMW i7 giá gần 7,2 tỷ đồng

Ra mắt hồi tháng 4/2023 do THACO Auto phân phối, mẫu BMW i7 – phiên bản chạy điện hoàn toàn của dòng sedan 7 Series được ấn định mức giá gần 7,2 tỷ đồng. Đây được xem là bước đi chiến lược mở rộng dòng xe xanh cao cấp của BMW, đồng thời đưa i7 trở thành lựa chọn nổi bật trong phân khúc sedan điện hạng sang.

BMW i7 là mẫu sedan cỡ lớn chạy điện đầu tiên do Thaco phân phối.

Về thiết kế, i7 giữ phong cách sang trọng quen thuộc của 7 Series, chỉ khác biệt ở những chi tiết nhận diện mang sắc xanh BMW i Blue, nhấn mạnh công nghệ điện trong khuôn khổ tinh tế truyền thống.

Xe trang bị gói pin 105,7 kWh (dùng thực tế 101,7 kWh), dẫn động hai cầu xDrive với hai mô-tơ điện cho công suất 544 mã lực, mô-men xoắn 745 Nm. Nhờ đó, i7 tăng tốc 0–100 km/h trong 4,7 giây, tốc độ tối đa giới hạn ở 240 km/h. Phạm vi di chuyển đạt 590–625 km theo chuẩn WLTP. Hệ thống sạc gồm AC 11 kW (đầy sau 10,5 giờ) và sạc nhanh DC (10–80% pin trong 34 phút).

Nội thất xe vẫn theo phong cách hạng sang của dòng 7 Series.

Khoang lái thể hiện đẳng cấp công nghệ với cụm màn hình đôi 12,3 và 14,9 inch, chạy giao diện iDrive 8 mới nhất, kết hợp dải pha lê “Interaction Bar” và hệ thống đèn nội thất nhiều chủ đề. Hàng ghế sau trang bị đầy đủ tiện ích: sưởi, làm mát, massage, rèm che nắng và màn điều khiển cảm ứng 5,5 inch tích hợp bên cửa. Tuy nhiên, màn hình trần BMW Theatre Screen 31 inch không có trên bản phân phối tại Việt Nam.

Mercedes-Maybach EQS 680: Giá từ 7,6 tỷ đồng

Trong tháng 10/2024, Mercedes-Benz đã lần đầu đưa mẫu SUV điện siêu sang EQS 680 vào Việt Nam, với giá khởi điểm 7,6 tỷ đồng.

Mercedes-Maybach EQS 680 mang phong cách sang lạ đến từ hãng xe Đức

EQS 680 gây ấn tượng với lưới tản nhiệt kín kiểu Black Panel hiệu ứng 3D, mâm 22 inch thiết kế riêng và tùy chọn sơn hai tông màu thủ công. Khoang nội thất theo cấu hình 4 chỗ, hàng ghế sau kiểu thương gia với da Nappa, sưởi, làm mát, massage, kèm tủ lạnh mini và màn hình 11,6 inch riêng. Phía trước, hệ thống MBUX Hyperscreen trải rộng với ba màn OLED từ 12,3 đến 17,7 inch, đi kèm hiệu ứng ánh sáng nội thất 64 màu từ 253 bóng LED, tạo không gian sang trọng và cảm xúc.

Nội thất gây chú ý bởi màn hình trung tâm cỡ lớn

Về vận hành, xe dùng hai mô-tơ điện dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4MATIC, cho công suất 658 mã lực và mô-men xoắn 955 Nm, tăng tốc 0–100 km/h trong 4,4 giây, tốc độ tối đa 210 km/h. Pin lithium-ion 118 kWh cho quãng đường 559–611 km (WLTP), hỗ trợ sạc AC 22 kW (đầy sau 6,2 giờ) và sạc nhanh DC 200 kW (10–80% pin trong 31 phút).

EQS 680 còn trang bị 5 chế độ lái, trong đó chế độ “Maybach” thay thế Comfort, kết hợp hệ thống treo khí nén và đánh lái bánh sau tới 10 độ, giúp xe linh hoạt hơn khi di chuyển trong phố hoặc đường hẹp.

Rolls-Royce Spectre: Siêu coupe siêu sang chạy điện, giá từ 18 tỷ đồng

Rolls-Royce Spectre – mẫu coupe siêu sang chạy điện đầu tiên của hãng xe Anh – được ra mắt tại Việt Nam hồi tháng 1/2024 với giá từ 17,99 tỷ đồng, và có thể vượt 25 tỷ đồng nếu chọn gói cá nhân hóa.

Vẻ ngoài của Rolls-Royce Spectre vẫn giữ nét truyền thống nhưng pha nét hiện đại

Spectre gây ấn tượng với lưới tản nhiệt “Pantheon” lớn nhất từng có, tái thiết kế để tối ưu khí động học, cùng logo “Thiếu nữ bay” đặt thấp, tích hợp đèn LED phát sáng tạo hiệu ứng ba chiều. Bên trong, xe giữ phong cách sang trọng cổ điển nhưng nâng tầm bằng da, gỗ cao cấp và trần sao “starlight” trải dài từ trần đến bảng táp-lô, kết hợp cửa xe phát sáng như bầu trời phương Bắc.

Dựa trên nền tảng “Architecture of Luxury” vốn dùng cho Phantom và Cullinan, khung Spectre được gia cường thêm 30% độ cứng để gánh bộ pin nặng, tổng trọng lượng gần 3 tấn. Xe dài 5.453 mm, rộng 2.080 mm, cao 1.559 mm, trục cơ sở 3.210 mm – vừa giữ dáng coupe thể thao vừa toát lên vẻ uy nghi của một chiếc “limousine 2 cửa”.

Nội thất quen thuộc với da cao cấp, trần sao và cửa mở ngược.

Sức mạnh đến từ hai động cơ điện cho công suất 577 mã lực, mô-men xoắn 900 Nm, tăng tốc 0–100 km/h trong 4,4 giây. Pin lithium-ion 102 kWh cho quãng đường 425–517 km tùy điều kiện thử nghiệm. Ngoài ra, Rolls-Royce trang bị công nghệ âm thanh giả lập, giúp xe “tuyên bố sự hiện diện” trong không gian tĩnh lặng.

Spectre giới hạn chỉ khoảng 500 xe toàn cầu, và ngay khi ra mắt tại Việt Nam đã có 4 khách hàng đặt mua.