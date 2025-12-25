3 mẫu xe số "hàng độc" giá trên 100 triệu đồng

Thị trường xe máy Việt Nam vốn quen với những mẫu xe số giá dưới 30 triệu đồng như Honda Blade, Wave Alpha hay Yamaha Sirius... Tuy nhiên, vẫn có những mẫu xe số vượt mốc 100 triệu được giới chơi xe săn lùng nhờ yếu tố nhập khẩu, số lượng hạn chế, là bản đặc biệt có giá trị sưu tầm.

Yamaha 135LC nhập Malaysia - 130 triệu đồng

Yamaha Exciter 135 đã bị khai tử tại Việt Nam, nhưng dòng 135 cc này vẫn có lượng người chơi trung thành. Vì vậy, Yamaha 135LC (tên gọi của Exciter 135 tại Malaysia) tiếp tục được duy trì ở thị trường bạn và nay được một đại lý tư nhân đưa về Việt Nam theo diện nhập khẩu, hướng tới nhóm khách thích kiểu dáng underbone thể thao quen thuộc nhưng muốn "hàng hiếm".

Yamaha 135LC bản SE về Việt Nam với mức giá hơn 130 triệu đồng. Ảnh: T.A.

Yamaha 135LC nhập Malaysia đang được chào bán với giá hơn 100 triệu đồng, cao gấp đôi so với Exciter 155 chính hãng (48 - 55,2 triệu đồng). Nếu chọn bản SE, số tiền có thể lên tới hơn 130 triệu đồng, ngang ngửa nhiều mẫu tay ga phân khối lớn như Zontes 368G (138 triệu) hay Yamaha Xmax (140 triệu).

Khác biệt của 135LC nằm ở các chi tiết cập nhật như đèn trước sau mới, đồng hồ kỹ thuật số; riêng bản SE có thêm hộc đồ phía trước và cổng sạc USB-C cùng màu sơn đỏ bóng nổi bật. Xe dùng động cơ xy-lanh đơn 135 cc, 4 thì, phun xăng điện tử, cho công suất 12,4 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn 12,2 Nm tại 6.000 vòng/phút, đi kèm hộp số 4 cấp và không có côn tay.

Honda Dream NCX nhập Campuchia - 148 triệu đồng

Honda Dream từng là biểu tượng một thời tại Việt Nam, gắn với ký ức ở thập niên 1990 - 2000. Sau khi Dream chính hãng dần mờ nhạt và bị khai tử, dòng xe này vẫn được duy trì ở Campuchia dưới tên Honda Dream NCX.

Dù đã bị khai tử tại Việt Nam, Honda Dream vẫn được giới sưu tầm xe săn đón. Ảnh: T.A.

Mức giá của Dream NCX 125 tại Việt Nam đang ở khoảng 148 triệu đồng, đắt hơn nhiều so với các xe số nhập Thái được săn đón như Wave 125i (khoảng 80 triệu). Giá này thậm chí tiệm cận các mẫu tay ga lớn như Honda SH 350i (151,2 - 152,7 triệu) hay Yamaha Xmax (140 triệu).

Điểm khác biệt của Dream NCX đời 2026 nằm ở bộ tem mới với sọc vàng chạy dọc thân xe, kèm họa tiết hoa Rumdul (quốc hoa Campuchia) và nhiều chi tiết ốp vàng để dễ nhận diện bản mới. Hệ thống đèn pha - cos và đèn hậu dùng công nghệ LED trong khi đèn báo rẽ vẫn là halogen. Xe dùng động cơ xy-lanh đơn 124 cc, 4 kỳ, phun xăng điện tử, hộp số 4 cấp tròn.

Honda Super Cub 50 Final Edition - hơn 100 triệu đồng

Honda Super Cub là dòng xe số huyền thoại mang giá trị lịch sử đặc biệt và Super Cub 50 Final Edition được xem như "phiên bản cuối" của Cub 50. Phiên bản này sản xuất tại Nhật Bản với số lượng giới hạn 2.000 chiếc.

Super Cub 50 Final Edition mang phối màu trắng xanh, gợi nhớ đến những thế hệ đầu tiên của mẫu xe này ở thập niên 1950 - 1960. Ảnh: Võ Motor.

Có mặt tại Việt Nam từ giữa tháng 7/2025, Super Cub 50 Final Edition nhanh chóng trở thành món hàng được giới chơi xe săn tìm vì độ khan hiếm, tính biểu tượng và sự hoài cổ. Với mức giá hơn 100 triệu đồng, mẫu xe này hướng tới người sưu tầm hoặc người muốn sở hữu một chiếc Cub "đúng chất" nhưng có thể dùng hàng ngày, thay vì chỉ trưng bày.

Phiên bản này đi kèm loạt phụ kiện cá nhân hóa nhưng vẫn giữ tinh thần nguyên bản: kính chắn gió, tem "Since 1958", tem nhận diện ở hai bên, ba-ga mũi trước, ốp bảo vệ lốc máy, ba-ga giữa, bổ sung đệm bọc da cho ba-ga sau và gác chân sau. Xe dùng động cơ xy-lanh đơn 49 cc, cho công suất 3,6 mã lực và mô-men xoắn 3,8 Nm.

Nhìn chung, những mẫu xe số kể trên hấp dẫn nhờ yếu tố hoài niệm, độ hiếm và có giá trị sưu tầm. Tuy nhiên, do không được phân phối chính hãng tại Việt Nam nên việc bảo dưỡng, tìm phụ tùng thay thế thường khó khăn và tốn kém. Đặc biệt với các phiên bản giới hạn, linh kiện nguyên bản càng khan hiếm, khiến chi phí sử dụng lâu dài có thể đội lên đáng kể.