Ducati ra mắt Panigale V4 Marquez bản giới hạn sau chiến thắng MotoGP, về Việt Nam với giá bao nhiêu?

Mẫu xe kỷ niệm chức vô địch MotoGP của Marc Marquez hé lộ khả năng về Việt Nam với mức giá cao ngất ngưởng.

Đơn vị phân phối Ducati tại Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt cọc Panigale V4 Marquez 2025 World Champion Replica, phiên bản giới hạn được Ducati sản xuất để kỷ niệm Marc Marquez vô địch MotoGP 2025. Mẫu xe vừa được ra mắt tại đại bản doanh của Ducati ở Bologna (Ý).

Mẫu xe kỷ niệm chức vô địch MotoGP của Marc Marquez hé lộ khả năng về Việt Nam với mức giá ngất ngưởng. Ảnh: Ducati.

Ducati Việt Nam chưa công bố mức giá cụ thể của mẫu xe bản giới hạn này. Theo tìm hiểu, nếu được đưa về Việt Nam, Panigale V4 Marquez 2025 có giá hơn 3 tỷ đồng. Tại thị trường nước ngoài, mẫu mô tô sưu tầm này được bán với giá hơn 104.000 USD.

Panigale V4 Marquez 2025 World Champion Replica được phát triển từ Panigale V4 S nhưng hướng thẳng tới nhóm khách hàng sưu tầm và chạy trong đường đua. Ducati chỉ sản xuất 293 chiếc trên toàn cầu, mỗi xe đều được đánh số thứ tự. Bộ tem và màu sơn lấy cảm hứng từ phiên bản MotoGP cùng chữ ký Marc Marquez trên ốp bình xăng tạo dấu ấn nhận diện rõ rệt.

Xe dùng động cơ Desmosedici Stradale V4 1.103 cc được tinh chỉnh riêng đi kèm ống xả Akrapovic. Cấu hình này sản sinh công suất 218,5 mã lực tại 13.500 vòng/phút và mô-men xoắn 122 Nm tại 11.250 vòng/phút.

Nhờ nhiều chi tiết sử dụng vật liệu carbon, khối lượng của Panigale V4 Marquez nhẹ hơn 2,5 kg so với bản tiêu chuẩn. Ảnh: Ducati.

Nhờ sử dụng vật liệu carbon, khối lượng của bản V4 Marquez giảm khoảng 2,5 kg so với cấu hình tiêu chuẩn. Trọng lượng khô của xe được công bố 186,5 kg, tối ưu thêm nhờ mâm carbon 5 chấu giúp giảm quán tính quay so với mâm kim loại trên Panigale V4 S.

Về khí động học, Panigale V4 Marquez có cặp cánh gió cỡ lớn giúp tăng độ bám đường cho xe. Ngoài ra, mẫu mô tô này được bổ sung hốc gió bên nhằm tăng hiệu quả làm mát cho động cơ và giúp xe ổn định khi vào cua. Chi tiết này được lấy cảm hứng từ phiên bản đường đua Desmosedici GP25.

Các chi tiết khí động học trên xe được lấy cảm hứng từ phiên bản đường đua của chính Marc Marquez. Ảnh: Ducati.

Những trang bị trên phiên bản này gồm hệ thống treo Ohlins Smart EC 3.0 bán chủ động gồm phuộc NPX-30, giảm xóc sau TTX 36 và trợ lực lái điều khiển điện tử. Gói phanh Front Brake Pro+ dùng đĩa Brembo T-Drive và kẹp phanh GP4 Sport Production, kết hợp cùm Brembo MCS.

Danh mục trang bị tiêu chuẩn gồm ly hợp khô, gác chân nhôm billet, yên Alcantara, kính chắn gió kiểu racing và module GPS. Tương tự các xe giới hạn trước đó, Panigale V4 Marquez được khắc tên phiên bản và số thứ tự ở khu vực tay lái.

Trước đó, nhiều phiên bản giới hạn của Ducati đã xuất hiện tại Việt Nam như Panigale V4 SP2, Superleggera V4. Ảnh: Minh Quân.

Trước Panigale V4 Marquez, Ducati cũng đã mang về nhiều mẫu xe phiên bản giới hạn về Việt Nam như Diavel Lamborghini (1,3 tỷ đồng), Panigale V4 SP2 (1,3 tỷ đồng) hay siêu phẩm Superleggera V4 có giá gần 6 tỷ đồng. Trong phân khúc sportbike 1.000 cc, khách Việt còn có những sự lựa chọn như Honda CBR1000RR-R SP (1,051 tỷ đồng), BMW S1000RR (từ 869 triệu đồng), Kawasaki Ninja ZX-10R (765 triệu đồng) và Ninja H2 (1,372 tỷ đồng).