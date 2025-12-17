Toyota Hilux thế hệ mới ra mắt Việt Nam vào tháng sau, Ford Ranger nên dè chừng

Với thiết kế góc cạnh, nội thất trẻ trung và nhiều cải tiến, Toyota Hilux 2026 được kỳ vọng sẽ cải thiện sức cạnh tranh trong nhóm xe bán tải tại Việt Nam.

Toyota Việt Nam vừa "nhá hàng" mẫu xe mới trên fanpage đi kèm hình ảnh phần đầu xe ẩn trong bóng tối. Dù chỉ lộ phần đầu xe, dễ dàng nhận ra đây chính là mẫu Hilux thế hệ mới với các đường nét như dải đèn mảnh, lưới tản nhiệt dạng tổ ong hay logo kiểu mới.

Cũng theo thông tin mà Toyota hé lộ, mẫu xe này sẽ được ra mắt tại Việt Nam vào tháng 1/2026.

Toyota Việt Nam hé lộ hình ảnh về Hilux thế hệ mới, dự kiến ra mắt khách Việt vào tháng 1/2026. Ảnh: Toyota.

Mẫu Hilux 2026 sắp ra mắt tại Việt Nam thuộc thế hệ thứ 9, vừa được giới thiệu toàn cầu hồi tháng 11 vừa qua. Giống thế hệ hiện hành, Hilux 2026 nhiều khả năng vẫn được nhập khẩu từ Thái Lan.

Toyota Hilux thế hệ thứ 9 được lột xác rõ rệt ở thiết kế ngoại thất với phong cách góc cạnh, cơ bắp và hiện đại hơn đời trước. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED mỏng, lưới tản nhiệt lớn và cản trước tạo hình vuông vức, nhấn mạnh chất bán tải thực dụng.

Thân xe cũng cứng cáp hơn nhờ các vòm bánh, chắn bùn và thiết kế mâm được làm mới. Phía sau cũng thay đổi đáng kể với đèn hậu LED sắc nét và cản sau tích hợp bậc bước lên xuống hai bên.

Vốn bị nhận xét là chậm thay đổi, Hilux thế hệ thứ 9 được lột xác toàn diện từ trong ra ngoài. Ảnh: Toyota.

Khoang lái vốn bị nhận xét là chậm thay đổi trên Hilux thế hệ trước nay đã được đầu tư mạnh ở đời mới. Bảng táp-lô được thiết kế mới, màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn cùng cụm đồng hồ kỹ thuật số và vô-lăng giúp không gian bên trong Hilux trông trẻ trung hơn, dù vẫn giữ phong cách thực dụng quen thuộc. Các nút bấm vật lý vẫn được giữ lại trên Hilux 2026, thay vì theo trào lưu "cảm ứng" hiện nay.

Chưa rõ cấu hình nào của Hilux sẽ được Toyota mang về Việt Nam. Tại Thái Lan, Hilux thế hệ mới dùng động cơ diesel 2.8 lít cho công suất 204 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, đi kèm tùy chọn số sàn hoặc số tự động. Hilux đang bán tại Việt Nam sử dụng động cơ diesel 2.7 lít trên bản cao nhất, cho ra công suất 201 mã lực. Ngoài ra, hãng còn giới thiệu biến thể thuần điện (Hilux Travo-e) nhưng bản này khó có khả năng về Việt Nam vì vấn đề hạ tầng trạm sạc.

Tại Việt Nam, Toyota Hilux thế hệ hiện hành đang bán với ba phiên bản, đi kèm mức giá từ 668 - 999 triệu đồng. Cùng với Isuzu D-Max, Toyota Hilux là một trong các mẫu xe bán tải bán chạy nhất tại Thái Lan trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, khi về Việt Nam, cả Hilux và D-Max đều "đuối sức" khi Ford Ranger được người dùng Việt ưu ái hơn.

Khoang lái của Hilux được làm mới toàn bộ nhưng vẫn giữ lại nhiều nút bấm vật lý, thay vì chuyển sang cảm ứng như nhiều mẫu xe hiện nay. Ảnh: Toyota.

Theo số liệu bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Toyota Hilux bán được 401 xe trong tháng 11, kém doanh số 469 xe của Mitsubishi Triton và 2.040 xe của Ford Ranger. Lũy kế đến hết tháng 11, mẫu xe bán tải của Toyota chạm mốc 3.427 xe, kém rất xa con số 16.493 xe của Ranger.

Do đó, việc giới thiệu Hilux thế hệ mới chỉ hai tháng sau khi ra mắt toàn cầu cho thấy rất rõ mục tiêu làm mới sản phẩm, cải thiện sức cạnh tranh trong nhóm bán tải của Toyota Việt Nam.