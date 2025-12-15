close Đăng nhập

Yamaha Sirius FI 2026 ra mắt với 3 lựa chọn màu

Minh Quân

Đời 2026 của Yamaha Sirius FI ra mắt tại Malaysia với tùy chọn màu mới nhưng không nâng cấp về trang bị.

Yamaha vừa cập nhật phiên bản EZ115 đời 2026 dành cho thị trường Malaysia. Tại Việt Nam, EZ115 được biết đến với tên Yamaha Sirius FI. Ở đời mới, EZ115 vẫn đi kèm mức giá khởi điểm 5.698 RM, tương đương 36,6 triệu đồng.

Yamaha EZ115 được biết đến với tên gọi Sirius FI tại Việt Nam, vừa có bản màu mới cho đời 2026. Ảnh: Yamaha.

Mức giá của EZ115 được xem là khá đắt khi tại Việt Nam, “người anh em” Sirius FI niêm yết từ 21,2 - 24 triệu đồng. Tại Việt Nam, Yamaha Sirius FI cạnh tranh trực tiếp với loạt xe số phổ thông giá mềm như Honda Blade 110 (18,9 - 22 triệu đồng), Wave RSX (22 - 25,6 triệu đồng) hay SYM Angel 110 (17,7 triệu đồng).

Ở đời 2026, EZ115 có 3 lựa chọn màu mới gồm xanh dương, xám và xanh lá. Đây là thay đổi đáng kể nhất của phiên bản mới, bởi Yamaha không điều chỉnh thêm về cấu hình hay trang bị. Đây là cách làm quen thuộc của các hãng xe máy khi chỉ bổ sung phối màu mới, tem mới ở thời điểm cuối năm để thu hút khách hàng.

Thuộc dòng xe số phổ thông nên Yamaha EZ115 vẫn duy trì dàn trang bị ở mức cơ bản, thực dụng. Xe dùng đèn pha halogen và cụm đồng hồ analog hiển thị tốc độ, mức nhiên liệu cùng công-tơ-mét.

Bên dưới yên xe là bình xăng dung tích 3,9 lít, bên cạnh là cốp chứa đồ đủ để đặt một mũ 3/4. EZ115 sử dụng mâm 17 inch, lốp trước 70/90 và lốp sau 80/90, trọng lượng công bố 98 kg và chiều cao yên 775 mm.

EZ115 có trang bị tương đồng với Sirius FI tại Việt Nam, gồm đèn chiếu sáng halogen, phanh trước dạng đĩa, phanh sau tang trống. Ảnh: Yamaha.

Hệ thống phanh trên EZ115 gồm đĩa thủy lực ở bánh trước và phanh tang trống ở bánh sau. Treo trước dùng phuộc ống lồng, phía sau là giảm xóc đôi có thể chỉnh trước tải, giúp xe linh hoạt hơn khi chở thêm người hoặc mang theo đồ đạc.

Về động cơ, EZ115 tiếp tục sử dụng máy xy-lanh đơn, dung tích 113,7 cc, SOHC, làm mát bằng gió, đạt chuẩn EURO 4. Khối động cơ này cho công suất 9,9 mã lực tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn 9,9 Nm tại 6.500 vòng/phút. Động cơ EZ115 nhỉnh hơn đôi chút so với Sirius FI tại Việt Nam, có thông số sức mạnh lần lượt 8,6 mã lực và 9,5 Nm.

