Vì sao nhiều người chuyển sang dùng Viber, Telegram thay vì Zalo?

Mức độ riêng tư và các tính năng là lý do nhiều người dùng Việt Nam chọn các ứng dụng nhắn tin nước ngoài như Viber và Telegram thay vì Zalo.

Gần đây, Zalo cập nhật điều khoản sử dụng liên quan phạm vi thu thập - xử lý dữ liệu cá nhân khiến nhiều người lo ngại thông tin riêng tư có thể bị khai thác. Trong bối cảnh đó, xu hướng tìm kiếm các nền tảng nhắn tin thay thế trở nên rõ nét hơn, đặc biệt là Viber và Telegram.

Hai ứng dụng này thường được nhắc đến như những lựa chọn “thoát Zalo”, mỗi nền tảng đáp ứng một nhóm nhu cầu khác nhau, từ liên lạc cá nhân đến làm việc nhóm và quản trị cộng đồng.

Viber - lựa chọn của người ưu tiên riêng tư

Một trong những lý do khiến Viber được cân nhắc thay thế Zalo là cách tiếp cận khá tối giản.

Khác với Zalo vốn phát triển theo hướng tích hợp nhiều chức năng phụ, Viber tập trung vào chức năng liên lạc: nhắn tin, gọi thoại, gọi video. Vì vậy, Viber thường được nhắc tới khi người dùng muốn một ứng dụng dễ dùng, nhấn mạnh yếu tố riêng tư.

Sự đơn giản này giúp Viber dễ sử dụng, ít lớp tính năng phụ, đồng thời tạo cảm giác ít bị “can thiệp” hơn vào dữ liệu cá nhân. Ứng dụng cũng chú trọng các biện pháp hạn chế spam, cuộc gọi rác – vấn đề vốn gây khó chịu cho nhiều người dùng Zalo trong thời gian dài.

Viber hướng đến sự tiện lợi, gọn gàng, không đẩy mạnh nhiều lớp tính năng như Zalo. Ảnh: Android Police.

Viber vì thế phù hợp với người cần nhắn tin và gọi ổn định trong các nhóm gia đình hoặc đồng nghiệp quy mô vừa phải. Ứng dụng cũng thuận lợi cho liên lạc xuyên biên giới, nhất là khi làm việc với đối tác nước ngoài hoặc có người thân ở nước khác.

Cũng vì đặt trọng tâm vào sự riêng tư, Viber nhấn mạnh cơ chế bảo vệ nội dung liên lạc và cách tiếp cận dữ liệu theo hướng phục vụ vận hành dịch vụ. Điều này tạo cảm giác yên tâm hơn với người dùng đang nhạy cảm với câu chuyện điều khoản và dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, để tránh rủi ro, người dùng vẫn cần quản lý các quyền truy cập như danh bạ, thông báo và thiết bị theo nhu cầu thực tế.

Điểm hạn chế của Viber nằm ở mạng lưới người dùng tại Việt Nam không phổ biến, nên việc chuyển hoàn toàn việc liên lạc sang ứng dụng này sẽ phụ thuộc vào việc người cần liên hệ đã cài đặt hay chưa.

Telegram phù hợp với làm việc nhóm

Nếu Viber hấp dẫn ở sự riêng tư, Telegram lại phát triển mạnh ở nhóm và cộng đồng. Ứng dụng nổi bật nhờ nhóm đông người, kênh phát thông tin và khả năng dùng đồng thời trên nhiều thiết bị một cách mượt mà. Vì vậy, Telegram thường được chọn trong các tình huống cần điều phối công việc, quản trị cộng đồng hoặc chia sẻ tài liệu liên tục.

Cũng hướng đến các cộng đồng như Zalo nhưng Telegram tiềm ẩn rủi ro khi dễ dàng bị người lạ thêm vào các nhóm chat không mong muốn. Ảnh: pcmag.

Một lợi thế đáng kể của Telegram là hệ công cụ vận hành: phân quyền quản trị, ghim thông báo, tổ chức nội dung theo kênh và tận dụng bot để hỗ trợ các tác vụ lặp lại. Khả năng chia sẻ tệp dung lượng lớn và truy cập lại trên nhiều thiết bị khiến Telegram phù hợp với nhóm làm dự án, học nhóm hoặc cộng đồng chia sẻ tài liệu.

So với Zalo, Telegram thường trội hơn ở bài toán nhóm lớn và quản trị nội dung, trong khi Zalo lại thuận hơn ở các mối liên hệ nội địa đã hình thành sẵn.

Dù vậy, mức độ mở khiến người dùng dễ gặp phiền toái nếu không kiểm soát quyền riêng tư, từ bị thêm vào nhóm lạ đến gặp tin nhắn quảng cáo hoặc đường link không rõ nguồn. Telegram cũng dễ bị hiểu nhầm là luôn mã hóa đầu cuối cho mọi cuộc trò chuyện. Thực tế, muốn tăng mức bảo vệ cho nội dung nhạy cảm, người dùng phải chủ động dùng chế độ trò chuyện bí mật cho chat riêng, còn nhóm và kênh vận hành theo cơ chế khác.

Có thể nói, việc rời Zalo để sang Viber hay Telegram phản ánh rõ sự thay đổi ưu tiên của người dùng: từ tiện lợi nội địa sang riêng tư, và từ liên lạc cá nhân sang quản trị nhóm. Mỗi lựa chọn đều đi kèm đánh đổi nhất định, từ mạng lưới người dùng, mức độ kiểm soát nội dung đến rủi ro về tính khả dụng tại Việt Nam – như trường hợp Telegram từng bị đề nghị ngăn chặn vào giữa năm 2025 trước khi truy cập trở lại.