Mazda CX-5 2026 ra mắt Việt Nam nhưng chưa bán chính thức

Thế hệ mới của Mazda CX-5 vừa được giới thiệu tại Việt Nam dưới dạng xe trưng bày, dự kiến bán thương mại từ năm sau.

Sau khi ra mắt toàn cầu vào tháng 7/2025, Mazda CX-5 thế hệ thứ 3 vừa được giới thiệu tại Việt Nam. Đây là thị trường đầu tiên ở Đông Nam Á đón mẫu CX-5 mới, nhưng đây chỉ là xe trưng bày phục vụ cho sự kiện khai trương showroom flagship tại TP.HCM.

Dự kiến, CX-5 thế hệ mới sẽ có mặt trên thị trường từ tháng 11/2026.

Thiết kế mới của Mazda CX-5 nhấn mạnh vẻ khỏe khoắn, nhưng vẫn giữ cấu hình 5 chỗ như thế hệ cũ.

Do chưa được bán ra, giá của CX-5 mới vẫn là ẩn số. Với nhiều nâng cấp ở trang bị lẫn động cơ, giá của CX-5 thế hệ mới có thể vượt qua mức giá 749 - 979 triệu đồng của đời hiện tại và chạm mốc 1 tỷ đồng cho bản cao. Nếu mức giá dự kiến trở thành hiện thực, CX-5 sẽ thuộc nhóm có giá đắt nhất phân khúc, bên cạnh Honda CR-V (1,029 - 1,259 tỷ đồng), Peugeot 3008 (949 triệu - 1,129 tỷ đồng) hay Subaru Forester (1,299 - 1,399 tỷ đồng).

Xét về diện mạo, CX-5 2026 vẫn đi theo ngôn ngữ thiết kế Kodo quen thuộc nhưng các chi tiết được tinh chỉnh hiện đại hơn. Phần lưới tản nhiệt được mở rộng hơn đi kèm cụm đèn daylight mới, cho cái nhìn gọn gàng hơn đời hiện tại.

Thân xe xuất hiện nhiều đường dập nổi, đi kèm hốc bánh mở rộng hầm hố hơn. Đuôi xe được điều chỉnh khá nhiều, nổi bật nhất là logo hình học quen thuộc được thay bằng dòng chữ MAZDA.

Mazda CX-5 thế hệ thứ 3 có các số đo kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.690 x 1.860 x 1.695 (mm), chiều dài cơ sở 2.775 mm. So với phiên bản đang bán, xe dài hơn khoảng 100 mm, rộng hơn 15 mm, cao hơn 15 mm và trục cơ sở tăng thêm 75 mm. Nhờ đó, không gian cabin, đặc biệt là hàng ghế sau được cải thiện đáng kể, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng của các gia đình.

Về trang bị, khoang lái của CX-5 được lược bỏ nhiều phím bấm vật lý, các tính năng được điều khiển trên màn hình trung tâm 15,6 inch. Phía sau vô-lăng là cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch. Các trang bị tiện nghi đáng chú ý gồm cửa sổ trời toàn cảnh, hàng ghế trước chỉnh điện 10 hướng và hệ thống âm thanh Bose 12 loa trên các phiên bản cao.

Mazda CX-5 thế hệ mới sẽ được bán ra từ tháng 11/2026, có thể đi kèm cấu hình hybrid bên cạnh động cơ thuần xăng.

Theo thông tin từ THACO, CX-5 thế hệ mới được trang bị động cơ 2.5 lít kết hợp hộp số tự động 6 cấp cùng tùy chọn dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Hiện vẫn chưa rõ mẫu crossover này có đi kèm động cơ hybrid hay không.

Tại thị trường quốc tế, Mazda sẽ bổ sung thêm cấu hình hybrid SkyActiv-Z tiết kiệm nhiên liệu hơn. Đi cùng là gói công nghệ an toàn, hỗ trợ lái ADAS thế hệ mới với nhiều tính năng hỗ trợ và cảnh báo chủ động.