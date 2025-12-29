10 mẫu ô tô lần đầu ra mắt tại Việt Nam năm 2025 có gì đặc biệt?

Thị trường số
Xe điện Trung Quốc sắp có bản mới tại Việt Nam, giá sẽ rẻ hơn đời hiện tại?
BYD Dolphin đời mới dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam vào quý II năm sau với một số thay đổi, quan trọng nhất là về giá.
Chọn ô tô nào với ngân sách dưới 300 triệu đồng?
Với mức giá dưới 300 triệu đồng, các mẫu xe điện mini phù hợp cho di chuyển trong thành phố, tiết kiệm chi phí và đáp ứng nhu cầu che mưa nắng hàng ngày.
Kia bị kiện vì cửa trượt điện xe Carnival
Một vụ kiện tập thể tại Mỹ nhắm vào Kia Carnival khi chủ xe lo ngại cửa trượt điện có thể kẹp người do cảm biến hoạt động không nhạy như kỳ vọng.
Xem trước iPhone màn hình gập qua bản in 3D, kích thước gần bằng iPad Mini
Mô hình 3D của nguyên mẫu iPhone Fold được chia sẻ trên MakerWorld cho thấy thiết kế vuông vức, màn hình trong khoảng 7,7 inch và màn hình ngoài 5,3 inch.
Vừa ra mắt, Hyundai Santa Fe Hybrid bất ngờ giảm giá
Hyundai Santa Fe Hybrid mới lên kệ chưa lâu đã được đại lý tung ưu đãi giảm giá để "kéo" khách chốt cọc trước dịp mua sắm Tết.
Đập hộp điện thoại gập 3 của Samsung vừa về Việt Nam
Sau khoảng 2 tuần mở bán tại Hàn Quốc, Galaxy Z TriFold - mẫu điện thoại gập 3 đầu tiên của Samsung đã về đến Việt Nam.
3 mẫu xe số "hàng độc" giá trên 100 triệu đồng
Các mẫu xe hiếm như Yamaha 135LC, Honda Dream NCX hay Super Cub 50 Final Edition thu hút giới sưu tầm vì được nhập khẩu hạn chế.
Hàng trăm siêu xe bị tạm giữ vì nợ phí đường bộ ở Malaysia
Năm 2025, Cơ quan Giao thông đường bộ Malaysia phát hiện gần 2.700 xe sang chưa gia hạn phí đường bộ, trong đó có hàng trăm xe đã bị tạm giữ.
Kia Sorento PHEV giảm giá sâu, rẻ hơn vài trăm triệu đồng so với thời điểm ra mắt
Kia Sorento Plug-in Hybrid đời cũ đang được đại lý giảm giá mạnh xuống 1,29 tỷ đồng, thấp hơn 109 triệu đồng so với giá niêm yết và gần 370 triệu đồng so với thời điểm ra mắt năm 2022.
Chỉ dưới 1 triệu: Smartwatch nào có thể nghe gọi, theo dõi sức khỏe?
Ở phân khúc dưới 1 triệu đồng, smartwatch "nghe gọi" đang trở thành lựa chọn phổ biến nhờ tính tiện dụng: nhận cuộc gọi ngay trên cổ tay, theo dõi sức khỏe, luyện tập cơ bản và pin đủ dùng cho nhu cầu hằng ngày.
Ducati ra mắt Panigale V4 Marquez bản giới hạn sau chiến thắng MotoGP, về Việt Nam với giá bao nhiêu?
Mẫu xe kỷ niệm chức vô địch MotoGP của Marc Marquez hé lộ khả năng về Việt Nam với mức giá cao ngất ngưởng.
Honda Civic Type R sắp ngừng bán, khách Việt còn những lựa chọn xe thể thao nào dưới 2 tỷ đồng?
Sau khi Honda Civic Type R rời thị trường, khách hàng Việt vẫn còn nhiều lựa chọn xe thể thao từ Nhật Bản và châu Âu.
Xe tay ga đường trường Yamaha NMax 2025 ra mắt, cạnh tranh Honda ADV 160
Với giá bán khởi điểm 69 triệu đồng cùng hàng loạt nâng cấp, Yamaha NMax 2025 đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của dòng xe tay ga đường trường cỡ nhỏ tại Việt Nam.
SUV đô thị: Mitsubishi Xforce tiếp tục dẫn đầu, "tân binh" Suzuki Fronx gây thất vọng
Xforce và Yaris Cross cạnh tranh quyết liệt cho ngôi vương của năm, còn Suzuki Fronx chật vật ở nửa dưới bảng xếp hạng.
Những mẫu xe PHEV hạng sang vừa ra mắt khách hàng Việt
Từ MPV đến SUV, các dòng PHEV của BYD, Volvo, Mercedes-Benz mang đến lựa chọn chạy điện linh hoạt, phù hợp cho đô thị và đi xa.
Toyota Camry và loạt xe hybrid giảm giá trước thềm 2026
Các hãng xe giảm giá và tặng ưu đãi lớn cho xe hybrid nhằm thu hút khách hàng trước chính sách thuế mới có hiệu lực từ đầu năm 2026.
Toyota Hilux thế hệ mới ra mắt Việt Nam vào tháng sau, Ford Ranger nên dè chừng
Với thiết kế góc cạnh, nội thất trẻ trung và nhiều cải tiến, Toyota Hilux 2026 được kỳ vọng sẽ cải thiện sức cạnh tranh trong nhóm xe bán tải tại Việt Nam.
iOS 26.2 có nâng cấp gì đáng chú ý?
iOS 26.2 bổ sung mã xác thực cho AirDrop, giúp chia sẻ an toàn hơn mà không cần lưu liên hệ. Bản cập nhật cũng cải thiện Liquid Glass và vá khoảng 20 lỗ hổng bảo mật.
VinFast Limo Green gây "bão" doanh số, đe dọa ngôi vương của Mitsubishi Xpander
Với tốc độ tăng trưởng chóng mặt và lợi thế về chi phí vận hành, VinFast Limo Green có thể trở thành mẫu MPV phổ thông bán chạy nhất năm 2025.
Yamaha Sirius FI 2026 ra mắt với 3 lựa chọn màu
Đời 2026 của Yamaha Sirius FI ra mắt tại Malaysia với tùy chọn màu mới nhưng không nâng cấp về trang bị.