10 mẫu ô tô lần đầu ra mắt tại Việt Nam năm 2025 có gì đặc biệt?

Thị trường ô tô Việt Nam năm 2025 đón nhận nhiều "tân binh" đáng chú ý, trải từ MPV gia đình đến xe điện đô thị. Các hãng cùng đẩy mạnh điện hóa và chiến lược giá để chen chân vào phân khúc bán chạy.