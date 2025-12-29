10 mẫu ô tô lần đầu ra mắt tại Việt Nam năm 2025 có gì đặc biệt?

close Đăng nhập

Thị trường ô tô Việt Nam năm 2025 đón nhận nhiều "tân binh" đáng chú ý, trải từ MPV gia đình đến xe điện đô thị. Các hãng cùng đẩy mạnh điện hóa và chiến lược giá để chen chân vào phân khúc bán chạy.

10-mau-o-to-dang-chu-y-lan-dau-ra-mat-viet-nam-nam-2025-chu-trong-dien-hoa-va-xe-gia-dinh-anh-1.jpg
MG G50 ra mắt Việt Nam với 3 phiên bản, đi kèm mức giá 559 - 749 triệu đồng. Điểm đáng chú ý của G50 là có cũng kích cỡ với Toyota Innova Cross, Hyundai Custin nhưng mức giá lại cạnh tranh nhóm MPV cỡ nhỏ như Xpander, Veloz Cross. Do đó, đây là mẫu xe "đúng bài" cho nhu cầu chở đông người, tạo thêm lựa chọn mới cho nhóm mua xe gia đình lẫn chạy dịch vụ. Ảnh: MG.
vt-10-mau-o-to-dang-chu-y-lan-dau-ra-mat-viet-nam-nam-2025-chu-trong-dien-hoa-va-xe-gia-dinh-anh-2.jpg
VinFast Limo Green chào sân phân khúc MPV điện với giá 749 triệu đồng. Đáng chú ý vì đây là MPV 7 chỗ thuần điện đầu tiên của VinFast, nhắm trực diện nhóm khách gia đình và kinh doanh vận tải. Xe được hãng công bố tầm hoạt động khoảng 450 km/lần sạc, ưu tiên tính thực dụng. Ảnh: Minh Quân.
tu-xe-may-len-o-to-chon-xe-nao-voi-ngan-sach-duoi-300-trieu-dong-anh-5.jpg
VinFast Minio Green xuất hiện như một lựa chọn xe điện đô thị cỡ nhỏ với giá 269 triệu đồng. Mẫu xe này thu hút vì giá "mềm", đi lại hằng ngày trong phố gọn gàng và tiết kiệm. Xe dùng mô-tơ điện công suất 20 kW (khoảng 26,8 mã lực) và theo công bố có thể đi tối đa khoảng 210 km/lần sạc. Ảnh: VinFast.
10-mau-o-to-dang-chu-y-lan-dau-ra-mat-viet-nam-nam-2025-chu-trong-dien-hoa-va-xe-gia-dinh-anh-4.jpg
BYD Atto 2 gia nhập nhóm crossover điện cỡ B với giá 669 triệu đồng. Điểm nhấn của xe là mức giá dễ tiếp cận và hướng sử dụng thuần đô thị, nhắm người lần đầu chuyển sang xe điện và cạnh tranh trực tiếp các mẫu gầm cao cỡ nhỏ. Xe dùng mô-tơ điện công suất 174 mã lực và BYD công bố tầm hoạt động khoảng 380 km/lần sạc. Ảnh: BYD.
10-mau-o-to-dang-chu-y-lan-dau-ra-mat-viet-nam-nam-2025-chu-trong-dien-hoa-va-xe-gia-dinh-anh-5.jpg
Geely EX5 ra mắt phân khúc CUV điện cỡ C với giá khoảng 839 - 889 triệu đồng tùy bản. Đây là mẫu xe điện đầu tiên của Geely ra mắt Việt Nam, hướng thẳng vào phân khúc gầm cao đang rất đông lựa chọn, nhắm khách muốn một chiếc xe điện rộng rãi để dùng hằng ngày. Xe có tầm hoạt động công bố khoảng 430 km/lần sạc. Ảnh: Geely.
10-mau-o-to-dang-chu-y-lan-dau-ra-mat-viet-nam-nam-2025-chu-trong-dien-hoa-va-xe-gia-dinh-anh-7.jpg
Skoda Slavia trình làng thị trường sedan hạng B với giá 468 - 568 triệu đồng. Xe hút khách ở chỗ mang "mác" châu Âu nhưng giá lại khá mềm so với mặt bằng phân khúc, phù hợp nhóm mua xe lần đầu cần một chiếc sedan gọn gàng, đủ trang bị. Slavia dùng động cơ 1.0 lít tăng áp mạnh 115 mã lực. Ảnh: Skoda.
10-mau-o-to-dang-chu-y-lan-dau-ra-mat-viet-nam-nam-2025-chu-trong-dien-hoa-va-xe-gia-dinh-anh-8.jpg
Lynk & Co 08 bước vào Việt Nam với hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), giá 1,299 - 1,389 tỷ đồng. Mẫu xe gây chú ý nhờ định vị "xe công nghệ" ở nhóm SUV/crossover cỡ D, nhấn mạnh trải nghiệm hiện đại và khả năng vận hành mạnh mẽ hơn nhiều đối thủ cùng tầm giá. Theo công bố, xe có tổng công suất 349 mã lực và chạy thuần điện gần 200 km. Ảnh: Lynk & Co.
10-mau-o-to-dang-chu-y-lan-dau-ra-mat-viet-nam-nam-2025-chu-trong-dien-hoa-va-xe-gia-dinh-anh-9.jpg
BYD Seal 5 ra mắt phân khúc sedan cỡ C với hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) và giá 696 triệu đồng. Mẫu xe gây chú ý vì là lựa chọn sedan PHEV giá thấp nhất thị trường, hợp người thích dáng gầm thấp nhưng muốn đi phố tiết kiệm hơn xe xăng. Xe có tổng công suất hệ thống 214 mã lực và có tầm chạy thuần điện khoảng 120 km. Ảnh: BYD.
vt-suv-do-thi-mitsubishi-xforce-tiep-tuc-dan-dau-tan-binh-suzuki-fronx-gay-that-vong-anh-4.jpg
Suzuki Fronx gia nhập nhóm SUV đô thị với giá 520 - 649 triệu đồng. Xe thu hút nhờ phong cách coupe-SUV lạ mắt trong phân khúc gầm cao cỡ nhỏ vốn thiên về thực dụng, hợp nhóm khách trẻ thích khác biệt. Fronx dùng động cơ 1.5 lít mạnh khoảng 103 mã lực, đi kèm các trang bị đáng chú ý như màn hình giải trí cỡ lớn hỗ trợ kết nối điện thoại, camera 360 và gói an toàn hỗ trợ lái. Ảnh: Q.T.
10-mau-o-to-dang-chu-y-lan-dau-ra-mat-viet-nam-nam-2025-chu-trong-dien-hoa-va-xe-gia-dinh-anh-11.jpg
Mitsubishi Destinator ra mắt vào giai đoạn cuối năm với giá 780 - 855 triệu đồng. Mẫu xe này nhắm đúng nhu cầu gia đình cần không gian rộng và tính đa dụng với cấu hình 3 hàng ghế. Destinator dùng động cơ 1.5 lít tăng áp cho công suất khoảng 163 mã lực, đi kèm những trang bị nổi bật như màn hình giải trí lớn hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa cho hàng ghế sau, phanh tay điện tử. Ảnh: Mitsubishi.

