Lần đầu người dùng được “mặc cả” giá chuyến xe công nghệ

Trong khi các ứng dụng đặt xe công nghệ áp dụng mức giá cố định theo thuật toán, ứng dụng GXE.vn triển khai tính năng đề xuất và thương lượng giá, người dùng chủ động đưa ra mức giá phù hợp với khả năng chi trả.

Trao đổi với VietTimes tại lễ ra mắt ứng dụng GXE.vn diễn ra chiều 20/8, ông Nguyễn Văn Quyền, Tổng giám đốc Công ty cổ phần GXE cho biết đây là ứng dụng "Make in VietNam", có tính năng rất thuần Việt là trả giá trực tiếp. Trong đó, khách hàng có thể đề xuất mức giá mong muốn và tài xế được quyền chấp nhận hoặc thương lượng lại, tạo sự minh bạch, giúp thanh toán tiện lợi hơn.

Trong khi phần lớn ứng dụng gọi xe trên thị trường áp dụng mức giá cố định theo thuật toán, GXE.vn xây dựng tính năng đề xuất và thương lượng giá, tạo nên sự cân bằng lợi ích giữa đôi bên. Trong đó, người dùng được đi với chi phí tối ưu, tài xế đảm bảo thu nhập xứng đáng với công sức và điều kiện thực tế.

Ông Quyền cho rằng tính năng thương lượng giá không chỉ giúp hành trình trở nên linh hoạt và minh bạch hơn, mà còn xây dựng mối quan hệ cộng đồng giữa tài xế và hành khách dựa trên sự tôn trọng và đồng thuận. Đây là điểm khác biệt của GXE so với các ứng dụng gọi xe truyền thống, đồng thời phản ánh nỗ lực của doanh nghiệp Việt trong việc hiểu thói quen và nhu cầu của người dùng nội địa.

Giải pháp được phát triển hoàn toàn bởi đội ngũ kỹ sư và chuyên gia công nghệ Việt Nam, vừa giỏi chuyên môn vừa am hiểu thị trường. Nhóm phát triển đã trực tiếp khảo sát, gặp gỡ tài xế và khách hàng để cải tiến liên tục. Khó khăn lớn nhất là kết hợp công nghệ tiên tiến với chi phí hợp lý để tiếp cận người dùng phổ thông.

Ông Quyền cho biết ứng dụng do Công ty Cổ phần GXE phát triển. Đại diện nhóm phát triển giải pháp chia sẻ, động lực thôi thúc ra mắt ứng dụng GXE.vn xuất phát từ thực trạng hàng triệu chuyến xe mỗi ngày tại Việt Nam còn chỗ trống và nguồn lực bị lãng phí.

Ứng dụng sẽ tận dụng nguồn lực ấy thông qua hình thức ghép xe tiện chuyến đối với những chuyến đi đường dài, giúp tiết kiệm chi phí cho khách hàng, tăng thu nhập cho tài xế, đồng thời khai thác hiệu quả xe nhàn rỗi. Bên cạnh đó, tính năng mặc cả giá chuyến đi phù hợp nhu cầu và thói quen của người dùng Việt Nam.

Ứng dụng được sử dụng cho nhiều loại hình dịch vụ di chuyển như xe máy, ô-tô, giao hàng nhanh, dịch vụ logistics chia sẻ với chi phí hợp lý, thời gian nhanh nhất. Giải pháp được tích hợp bản đồ, AI và phân tích dữ liệu để tối ưu tuyến đường, tiết kiệm thời gian và chi phí. Đặc biệt, dữ liệu được xử lý và lưu trữ tại Việt Nam, giúp tối ưu tốc độ và bảo mật.

Được biết, ứng dụng GXE không chỉ cung cấp dịch vụ đặt xe máy, ô tô 4 chỗ mà còn cung cấp đa dạng các dịch vụ xe đến 45 chỗ và tích hợp nhiều tính năng mở rộng như giao hàng, đặt đồ ăn, và các tiện ích thanh toán điện tử.