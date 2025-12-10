"Hàng độc" Honda Dream NCX giá 148 triệu đồng về Việt Nam

Ở đời 2026, Honda Dream NCX được bổ sung bộ tem với nhiều họa tiết đặc trưng của Campuchia, đi kèm mức giá ngất ngưởng tại Việt Nam.

vt-Honda Dream NCX “phiên bản” Campuchia cập bến Việt Nam, giá từ 148 triệu đồng - Ảnh 1.jpg
Honda Dream - mẫu xe từng gắn với ký ức của nhiều thế hệ người Việt vừa trở lại thị trường với phiên bản Dream NCX 125 đời 2026. Khác với các thế hệ trước được nhập từ Thái Lan hoặc lắp ráp trong nước, Dream NCX được mang về từ Campuchia, thông qua đại lý tư nhân ở Tây Ninh. Ảnh: Minh Quân.
vt-Honda Dream NCX “phiên bản” Campuchia cập bến Việt Nam, giá từ 148 triệu đồng - Ảnh 2.jpg
Sau khi về đến Việt Nam, Dream NCX 125 có giá lên đến gần 150 triệu đồng, đắt hơn cả những mẫu xe số nhập Thái Lan đang được săn đón như Wave 125i (80 triệu đồng). Thậm chí, giá của Dream nhập Campuchia còn tương đương với các mẫu xe tay ga phân khối lớn như Honda SH350i (151,2 - 152,7 triệu đồng), Yamaha Xmax (140 triệu đồng). Ảnh: Minh Quân.
vt-Honda Dream NCX “phiên bản” Campuchia cập bến Việt Nam, giá từ 148 triệu đồng - Ảnh 3.jpg
Những phiên bản Honda Dream NCX 125 mới được đưa về Việt Nam thuộc thế hệ mới nhất, vừa ra mắt tại Campuchia hồi tháng 9. Tổng thể, Dream NCX vẫn mang ngôn ngữ quen thuộc của dòng xe này, thậm chí có nhiều nét tương đồng với mẫu Super Dream từng được lắp ráp tại Việt Nam. Ảnh: Minh Quân.
vt-Honda Dream NCX “phiên bản” Campuchia cập bến Việt Nam, giá từ 148 triệu đồng - Ảnh 7.jpg
So với thế hệ trước đó, Dream NCX 2026 sử dụng bộ tem mới với các đường sọc màu vàng bạch kim chạy dọc thân xe, tạo điểm nhấn trên nền sơn đen, xanh ánh kim hoặc đỏ mận. Chi tiết khác biệt của bộ tem là họa tiết hoa Rumdul - quốc hoa của Campuchia. Bên cạnh đó, nhiều chi tiết ốp màu vàng giúp xe trông nổi bật hơn và để phân biệt với các bản đời cũ. Ảnh: Minh Quân.
vt-Honda Dream NCX “phiên bản” Campuchia cập bến Việt Nam, giá từ 148 triệu đồng - Ảnh 8.jpg
Honda Dream NCX 2026 có chiều dài 1.868 mm, rộng 697 mm, cao 1.051 mm, chiều dài cơ sở 1.200 mm, khoảng sáng gầm 143 mm. Mẫu xe này có chiều cao yên 751 mm và trọng lượng khoảng 98 kg - những thông số phù hợp cho người Việt sử dụng thường ngày. Ảnh: Minh Quân.
vt-Honda Dream NCX “phiên bản” Campuchia cập bến Việt Nam, giá từ 148 triệu đồng - Ảnh 4.jpg
Về trang bị, hệ thống đèn chiếu gần, đèn chiếu xa và đèn hậu đều sử dụng công nghệ LED. Trong khi đó, đèn báo rẽ vẫn là loại halogen. Các chi tiết như cụm đồng hồ, ổ khóa, giảm xóc sau, yên xe, gác chân… đều mang nét hoài cổ, gợi nhớ về các thế hệ Dream trước đây. Ảnh: Minh Quân.
vt-Honda Dream NCX “phiên bản” Campuchia cập bến Việt Nam, giá từ 148 triệu đồng - Ảnh 5.jpg
Xe sử dụng động cơ xy-lanh đơn, 4 kỳ, dung tích 124 cc, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử. Nhà sản xuất chưa công bố thông số công suất và mô-men xoắn cụ thể, nhưng mức tiêu hao nhiên liệu được giới thiệu vào khoảng 1,6 lít/100 km. Hộp số của xe vẫn là loại 4 cấp tròn quen thuộc. Ảnh: Minh Quân.
vt-Honda Dream NCX “phiên bản” Campuchia cập bến Việt Nam, giá từ 148 triệu đồng - Ảnh 6.jpg
Honda Dream từng là mẫu xe phổ biến bậc nhất tại Việt Nam ở thập niên 1990-2000, bên cạnh “người anh em” Wave. Xuất hiện đầu tiên là phiên bản nhập Thái Lan vào đầu thập niên 1990 và đến năm 1997, Dream được lắp ráp tại Việt Nam với tên gọi Super Dream. Thị hiếu người Việt thay đổi theo năm tháng và Dream cũng trở nên mờ nhạt dần, trước khi bị khai tử vào năm 2017. Ảnh: Minh Quân.

