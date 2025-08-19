Tesla hé lộ phiên bản Model YL mới sắp ra mắt

VietTimes - Theo hồ sơ đăng ký Tesla nộp vào tháng 7/2024, Model YL có chiều dài cơ sở 3.040 mm, dài hơn gần 200 mm so với Model Y hiện tại.

Tesla đang chuẩn bị giới thiệu một phiên bản mới của mẫu SUV bán chạy Model Y tại thị trường Trung Quốc. Mới đây, hãng xe điện Mỹ đã đăng tải đoạn video giới thiệu chiếc Model YL lên tài khoản Weibo chính thức, xác nhận mẫu xe “sắp ra mắt” trong thời gian tới.

Video cho thấy Model YL có ba hàng ghế, trong đó hai hàng ghế sau có thể gập về phía trước. Ngoài ra, Model YL sở hữu trần xe màu đen, vật liệu mới bên trong và logo được tinh chỉnh ở phía sau, với hai chi tiết nhấn nhỏ bổ sung vào huy hiệu Model Y truyền thống. Những thay đổi này mang lại diện mạo khác biệt so với mẫu xe tiền nhiệm.

Theo hồ sơ đăng ký Tesla nộp vào tháng 7/2024, Model YL có chiều dài cơ sở 3.040 mm, dài hơn gần 200 mm so với Model Y hiện tại. Kích thước mới hứa hẹn mang lại không gian rộng rãi hơn, phù hợp với nhu cầu gia đình nhiều thế hệ tại thị trường Trung Quốc – nơi SUV ba hàng ghế ngày càng được ưa chuộng.

Trung Quốc hiện là thị trường lớn thứ hai của Tesla, sau Mỹ, nhưng cũng là nơi hãng phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu nội địa như BYD, Xiaomi và Xpeng. Trong quý II/2025, Tesla bán được 129.000 xe tại Trung Quốc, giảm gần 12% so với cùng kỳ năm trước. Việc bổ sung phiên bản Model YL sáu chỗ ngồi được xem là động thái nhằm củng cố vị thế của Tesla tại thị trường đang ngày càng khốc liệt này.

Được biết, BYD, đối thủ lớn nhất của Tesla tại Trung Quốc, đã bán được 1,76 triệu xe điện chạy pin trong năm 2024, chỉ kém đôi chút so với 1,79 triệu xe mà Tesla bán ra toàn cầu. Trong khi đó, Xiaomi và Xpeng liên tục tung ra các mẫu SUV điện với mức giá thấp hơn Model Y, nhằm thu hút khách hàng trẻ.

Trước áp lực đó, Model YL được kỳ vọng sẽ trở thành quân bài chiến lược của Tesla. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thông tin về mức giá, ngày ra mắt chính thức cũng như khả năng mẫu xe này có được bán tại Mỹ hay không.

Model Y từ lâu đã là mẫu SUV điện phổ biến nhất của Tesla tại Trung Quốc. Sự xuất hiện của Model YL không chỉ giúp hãng mở rộng danh mục sản phẩm mà còn thể hiện nỗ lực thích ứng với nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng châu Á. Với không gian rộng hơn và nhiều nâng cấp nội thất, Model YL có thể trở thành “át chủ bài” giúp Tesla duy trì lợi thế trong cuộc đua xe điện toàn cầu.

