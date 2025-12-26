Vừa ra mắt, Hyundai Santa Fe Hybrid bất ngờ giảm giá

Hyundai Santa Fe Hybrid mới lên kệ chưa lâu đã được đại lý tung ưu đãi giảm giá để "kéo" khách chốt cọc trước dịp mua sắm Tết.

Tóm tắt bài viết Ẩn / Hiện Hyundai Santa Fe Hybrid vừa ra mắt đã được đại lý tại TP.HCM giảm giá trực tiếp 50 triệu đồng, từ 1,369 tỷ đồng xuống 1,319 tỷ đồng cho 5 khách hàng đầu tiên mua xe. Ưu đãi giảm giá của Hyundai Santa Fe Hybrid không đồng đều giữa các đại lý, phụ thuộc vào nguồn xe và kế hoạch bán hàng, trong bối cảnh cạnh tranh doanh số với Ford Everest. Tháng 11, Santa Fe bán được 201 xe, trong khi Ford Everest đạt 1.449 xe, chiếm 60,8% thị phần; lũy kế năm 2025, Santa Fe đạt 2.313 xe, kém xa Everest (11.209 xe) và Toyota Fortuner (2.841 xe). Santa Fe Hybrid cạnh tranh với Ford Everest (1,099 - 1,545 tỷ đồng), Toyota Fortuner (1,055 - 1,35 tỷ đồng), Kia Sorento (1,249 - 1,469 tỷ đồng) và các xe điện hóa như KIA Sorento HEV - PHEV (1,139 - 1,383 tỷ đồng). Santa Fe Hybrid sử dụng động cơ xăng SmartStream 1.6 tăng áp (180 mã lực, 265 Nm) kết hợp mô-tơ điện (gần 60 mã lực) và pin 1,49 kWh, cho tổng công suất 235 mã lực và mô-men xoắn 367 Nm. Cung cấp bởi

Thị trường ô tô giai đoạn cuối năm tiếp tục sôi động với hàng loạt chương trình ưu đãi, không chỉ dành cho xe đời cũ mà ngay cả những mẫu xe vừa ra mắt.

Trường hợp đáng chú ý là Hyundai Santa Fe Hybrid, phiên bản lai xăng điện mới nhất của dòng Santa Fe tại Việt Nam, đã có nơi chào bán thấp hơn giá niêm yết chỉ sau thời gian ngắn lên kệ.

Sau khi về đại lý, Hyundai Santa Fe Hybrid được áp dụng ưu đãi giảm giá trực tiếp để kích cầu cuối năm. Ảnh: Hyundai.

Theo ghi nhận của VietTimes, một đại lý Hyundai tại TP.HCM đang áp dụng mức giảm trực tiếp 50 triệu đồng cho Santa Fe Hybrid. Từ giá niêm yết 1,369 tỷ đồng, mẫu xe này được chào bán với giá thực tế 1,319 tỷ đồng. Nhân viên bán hàng cho biết ưu đãi mang tính "giới hạn", đại lý chỉ có 5 suất dành cho 5 khách hàng đầu tiên đặt mua.

Trong khi đó, theo khảo sát tại một đại lý khác, Santa Fe Hybrid không được giảm giá, cho thấy chính sách ưu đãi hiện chưa đồng đều mà phụ thuộc vào từng showroom, nguồn xe và kế hoạch bán hàng.

Việc Santa Fe Hybrid nhanh chóng xuất hiện ưu đãi tại đại lý có thể đến từ áp lực doanh số của dòng Santa Fe trong phân khúc gầm cao cỡ D, nơi Ford Everest đang áp đảo. Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, tháng 11 Santa Fe bán 201 xe, trong khi Everest đạt 1.449 xe, chiếm khoảng 60,8% thị phần phân khúc. Lũy kế 2025, Santa Fe đạt 2.313 xe, vẫn kém xa Everest (11.209 xe) và đứng sau Fortuner (2.841 xe), khiến các đại lý phải linh hoạt hơn để kích cầu.

So với các đối thủ sử dụng hệ truyền động PHEV, Santa Fe Hybrid có đôi chút bất lợi khi chỉ là HEV. Ảnh: Hyundai.

Dù giảm xuống 1,319 tỷ đồng ở một số nơi, Santa Fe Hybrid vẫn thuộc nhóm có giá cao trong phân khúc SUV/crossover cỡ D. Mức giá này đặt mẫu xe của Hyundai vào thế cạnh tranh trực diện với các đối thủ quen mặt như Ford Everest (1,099 - 1,545 tỷ đồng), Toyota Fortuner (1,055 - 1,35 tỷ đồng) hay "người anh em" Kia Sorento (1,249 - 1,469 tỷ đồng), vốn có dải giá rộng và nhiều phiên bản thấp hơn, dễ tiếp cận với số đông khách hàng.

Nếu xét riêng nhóm xe điện hóa, Santa Fe Hybrid sẽ đối đầu trực tiếp với KIA Sorento HEV - PHEV (1,139 - 1,383 tỷ đồng) và Lynk & Co 08 PHEV (1,299 - 1,389 tỷ đồng). Điểm bất lợi của Santa Fe Hybrid là chỉ sử dụng hệ truyền động HEV (hybrid tự sạc), chưa có bản PHEV như hai mẫu xe đối thủ, trong khi nhu cầu trải nghiệm thuần điện trong đô thị đang tăng.

Đáng chú ý, ngoài dải giá niêm yết, Sorento PHEV đời trước hiện còn được một số đại lý xả hàng với mức giảm hơn 100 triệu đồng, khiến cuộc cạnh tranh ở nhóm xe lai xăng điện càng thêm áp lực.

Nội thất của Santa Fe Hybrid không có quá nhiều khác biệt so với các phiên bản xăng ra mắt trước đó. Ảnh: Hyundai.

Santa Fe Hybrid sử dụng động cơ xăng SmartStream 1.6 tăng áp (180 mã lực, 265 Nm) kết hợp mô-tơ điện gần 60 mã lực và pin lithium-ion polymer 1,49 kWh đặt dưới hàng ghế thứ hai. Theo công bố của hãng, hệ động cơ này cho ra tổng công suất 235 mã lực và mô-men xoắn 367 Nm.

Trừ cấu hình xăng lai điện, phiên bản Hybrid gần như không có sự thay đổi so với Santa Fe bản máy xăng: mâm 20 inch, đèn LED, cảm biến hỗ trợ quan sát quanh xe. Bên trong xe có cặp màn hình cong 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, núm xoay chuyển số, HUD, âm thanh Bose, điều hòa hai vùng, sạc không dây, ghế trước sưởi/thông gió.