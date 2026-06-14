Ung thư gia tăng và trẻ hóa, nhiều người bỏ lỡ cơ hội sống vì phát hiện muộn

Việt Nam thuộc nhóm nước có tỷ lệ mắc nhiều loại ung thư cao. Dù nhiều bệnh có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm, không ít người vẫn nhập viện khi đã di căn do chủ quan, ngại khám định kỳ.

Ung thư đang trở thành gánh nặng y tế lớn ở Việt Nam với khoảng 180.000-200.000 ca mắc mới mỗi năm và hơn 120.000 trường hợp tử vong. Đáng lo ngại, xu hướng ung thư đang ngày càng trẻ hóa.

TS Nguyễn Quang Hùng, Giám đốc Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Đại học Phenikaa khám sàng lọc miễn phí cho người dân



Việt Nam có nhiều bệnh ung thư thuộc nhóm cao nhất thế giới

Theo các chuyên gia, tại Việt Nam, các bệnh ung thư phổ biến nhất ở nam giới gồm ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư gan, ung thư đại trực tràng, ung thư thanh quản và ung thư thực quản.

Ở nữ giới, các loại ung thư thường gặp nhất là ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư đại trực tràng, ung thư phổi, ung thư dạ dày và ung thư gan.

Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ mắc cao trên thế giới đối với nhiều loại ung thư như ung thư phổi, ung thư vú, ung thư dạ dày, ung thư cổ tử cung, ung thư gan và ung thư đại trực tràng.

Các chuyên gia cảnh báo, hầu hết các bệnh ung thư phổ biến tại Việt Nam hiện chưa có xu hướng giảm mà vẫn tiếp tục gia tăng. Khoảng 85% bệnh nhân ung thư được phát hiện khi đã trên 40 tuổi độ tuổi nhiều người đang ở giai đoạn phát triển mạnh nhất của sự nghiệp, là lao động chính hoặc giữ vai trò trụ cột trong gia đình.

Nhiều người chỉ đi khám khi cơ thể đã phát tín hiệu “cầu cứu”

Theo các bác sĩ ung bướu, một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong do ung thư tại Việt Nam còn cao là người dân vẫn có tâm lý chủ quan, chỉ đi khám khi đã có triệu chứng rõ rệt.

TS.BS Nguyễn Quang Hùng, Giám đốc Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Đại học Phenikaa, cho biết nhiều trường hợp đến viện khi bệnh đã chuyển sang giai đoạn nặng do không kiểm tra sức khỏe định kỳ thời gian dài hoặc bỏ qua những dấu hiệu bất thường ban đầu.

“Nhiều người vẫn có tâm lý ‘không đau thì chưa cần đi khám’. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến bệnh phát hiện ở giai đoạn muộn, làm giảm cơ hội điều trị triệt căn”, TS Hùng chia sẻ.

Hiện nay y học đã có nhiều phương pháp điều trị ung thư hiện đại, nhưng dù áp dụng phương pháp điều trị nào thì yếu tố cốt lõi quyết định hiệu quả vẫn là phát hiện bệnh càng sớm càng tốt.

Nhiều loại ung thư nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm có thể chữa khỏi hoàn toàn hoặc kiểm soát bệnh hiệu quả trong thời gian dài. Ngược lại, khi bệnh đã di căn hoặc ở giai đoạn muộn, việc điều trị thường phức tạp, tốn kém và tiên lượng sống giảm đáng kể.

Miễn phí khám hỗ trợ phát hiện sớm ung thư cho người dân

Các chuyên gia cho rằng, khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp phát hiện sớm ung thư mà còn giúp xác định những người thuộc nhóm nguy cơ cao cần theo dõi và tầm soát định kỳ.

Những người hút thuốc lá, uống rượu bia thường xuyên, mắc viêm gan B, viêm gan C, béo phì, ít vận động hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư được khuyến cáo nên chủ động kiểm tra sức khỏe sớm.

Trong bối cảnh ung thư gia tăng nhanh, các chương trình khám cộng đồng, hỗ trợ phát hiện sớm bệnh lý ung thư được xem là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho người dân.

Nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ tầm soát thuận tiện hơn, Bệnh viện Đại học Phenikaa triển khai chương trình miễn phí “Khám, phát hiện ung thư, vì sức khỏe cộng đồng”, tổ chức định kỳ vào thứ Sáu hàng tuần tại Trung tâm Ung bướu của bệnh viện.

TS.BS Nguyễn Quang Hùng cho biết trong chương trình, người dân được khám lâm sàng, tư vấn ban đầu và chỉ định cận lâm sàng phù hợp nếu có dấu hiệu nghi ngờ. Những trường hợp cần chuyên sâu sẽ được hướng dẫn thăm khám, chẩn đoán và điều trị theo đúng chuyên khoa.

Chương trình không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ y tế mà còn hướng tới mục tiêu hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ trong cộng đồng.

“Chúng tôi mong muốn người dân chủ động kiểm tra sức khỏe sớm hơn thay vì chờ tới khi có triệu chứng rõ rệt mới đi khám. Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm có thể giúp nâng cao hiệu quả điều trị và giảm áp lực gánh nặng kinh tế cho người bệnh cũng như gia đình”, đại diện bệnh viện chia sẻ.

Các chuyên gia nhấn mạnh, với ung thư, thời điểm phát hiện bệnh có thể quyết định cơ hội sống còn của người bệnh. Vì vậy, thay đổi thói quen từ “có bệnh mới đi khám” sang “khám để phát hiện bệnh sớm” được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhất để giảm gánh nặng ung thư tại Việt Nam hiện nay.