Điểm sàn khối y dược tăng đồng loạt, Y học cổ truyền lần đầu chạm mốc 20

Điểm sàn tất cả các ngành sức khỏe đều tăng từ 1-1,5 điểm so với năm ngoái. Đáng chú ý, Y học cổ truyền lần đầu đạt 20 điểm sau nhiều năm, giữa lúc lĩnh vực này được Đảng và Chính phủ ưu tiên phát triển.

Một buổi học ở Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Hữu Linh

Bộ GD&ĐT vừa công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề năm 2026.

So với năm 2025, tất cả các ngành đều tăng điểm sàn từ 1-1,5 điểm, phản ánh mặt bằng điểm thi cao hơn và dự báo cuộc đua vào các trường y sẽ tiếp tục gay gắt.

Theo đó, ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt có điểm sàn 22 điểm, tăng 1,5 điểm so với mức 20,5 điểm của năm ngoái. Dược học và Y học cổ truyền cùng có điểm sàn 20 điểm, tăng 1 điểm.

Các ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Y học dự phòng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng và Kỹ thuật phục hình răng đều có điểm sàn 18 điểm, tăng 1 điểm so với năm trước.

Bất ngờ với điểm sàn Y học cổ truyền

Bên cạnh Y khoa và Răng - Hàm - Mặt, ngành Y học cổ truyền là một trong những điểm đáng chú ý của mùa tuyển sinh năm nay.

Sau ba năm liên tiếp giữ nguyên mức điểm sàn 19 điểm (giai đoạn 2023-2025), năm 2026 là lần đầu tiên ngành này được nâng lên 20 điểm, ngang với Dược học và chỉ thấp hơn Y khoa, Răng - Hàm - Mặt 2 điểm.

Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt tuyển sinh. Thời gian gần đây, lĩnh vực y học cổ truyền liên tiếp nhận được những định hướng lớn từ Đảng và Chính phủ.

Tại buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế, Tổng Bí thư đã yêu cầu phát huy giá trị của nền y học cổ truyền Việt Nam, kết hợp chặt chẽ y học hiện đại với y học cổ truyền; xây dựng nền y học mang bản sắc Việt Nam, đồng thời phát triển công nghiệp dược liệu và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

Ngay sau đó, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký quyết định ban hành kế hoạch triển khai kết luận của Tổng Bí thư, giao các bộ, ngành và địa phương tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ; bảo tồn, phát triển dược liệu và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số, nhu cầu điều trị các bệnh mạn tính, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe dài hạn ngày càng tăng, những định hướng này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực phát triển cho ngành Y học cổ truyền.

Việc điểm sàn tăng lên 20 điểm cho thấy yêu cầu về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với ngành Y học cổ truyền được nâng lên trong năm 2026. Đây cũng là diễn biến đáng chú ý trong bối cảnh lĩnh vực này đang được Đảng và Chính phủ định hướng phát triển mạnh hơn."

Dù vậy, điểm sàn tăng chưa đồng nghĩa điểm chuẩn hay số lượng thí sinh đăng ký chắc chắn sẽ tăng.

Điều trị bằng Y học cổ truyền. Ảnh: Thanh Hằng

Điểm sàn tăng đồng loạt, báo hiệu điểm chuẩn khó giảm

Điểm sàn tăng đồng loạt được nhiều chuyên gia tuyển sinh đánh giá là tín hiệu cho thấy điểm chuẩn nhiều ngành sức khỏe khó giảm, đặc biệt ở nhóm trường tốp đầu

Điểm sàn chỉ là ngưỡng tối thiểu để thí sinh được đăng ký xét tuyển, không phải điểm trúng tuyển. Tuy nhiên, khi ngưỡng đầu vào được nâng lên, điểm chuẩn của nhiều trường, đặc biệt là các trường đào tạo y khoa hàng đầu, thường cũng có xu hướng tăng theo.

Theo dự báo của các chuyên gia tuyển sinh, điểm chuẩn nhóm ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt tại các trường như Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược TP.HCM hay Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội có thể tăng khoảng 0,5-1 điểm so với năm trước.

Điều đó cũng đồng nghĩa, ngay cả những thí sinh đạt 22-24 điểm - mức đủ điều kiện nộp hồ sơ vào nhiều trường - vẫn chưa thể yên tâm về cơ hội trúng tuyển vào các ngành có sức cạnh tranh cao.

Giao lưu sinh viên quốc tế với sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Hữu Linh

Cuộc cạnh tranh vào trường y thêm gay gắt

Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến điểm sàn tăng là phổ điểm tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) năm 2026 cao hơn năm trước.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, điểm trung bình tổ hợp B00 tăng từ 18,29 lên 19,69 điểm. Số lượng thí sinh đạt từ 24 điểm trở lên tăng đáng kể, trong khi số thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 cũng tăng từ 1 lên 4.

Mặt bằng điểm cao hơn tạo điều kiện để các trường nâng ngưỡng tuyển sinh, đồng thời khiến cuộc cạnh tranh vào khối ngành sức khỏe trở nên quyết liệt hơn.

Đáng chú ý, nhiều trường y cũng đã công bố điểm sàn riêng ở mức khá cao. Trường Đại học Y Hà Nội có điểm sàn dao động từ 17-24 điểm tùy ngành; Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội từ 19-22 điểm; Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam từ 20-22 điểm.

Với những diễn biến này, mùa tuyển sinh 2026 được dự báo sẽ tiếp tục là một trong những mùa tuyển sinh cạnh tranh nhất của khối ngành y dược.

Đối với thí sinh, vượt qua điểm sàn mới chỉ là điều kiện cần; để giành một suất vào các ngành đào tạo bác sĩ ở những trường tốp đầu vẫn sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa những thí sinh có điểm số cao nhất cả nước.