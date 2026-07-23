Phòng khám bơm sữa đậu nành vào người bệnh nhân rồi "rung dọa" bị ung thư

Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An "vẽ bệnh" cho hàng nghìn người bằng thủ đoạn bơm sữa đậu nành vào niệu đạo, tạo giả viêm nhiễm để ép điều trị.

Chiều 23/7, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) chỉ đạo Sở Y tế Nghệ An phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật khẩn trương rà soát, kiểm tra hoạt động của Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An sau những phản ánh đặc biệt nghiêm trọng về hành vi "vẽ bệnh" để trục lợi.

Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Hà Anh Đức yêu cầu Sở Y tế Nghệ An phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có); đồng thời tăng cường kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Sở Y tế Nghệ An phải báo cáo kết quả về Bộ Y tế trước ngày 27/7/2026.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh vụ việc đang gây chấn động dư luận bởi các thủ đoạn được cho là tinh vi, phản khoa học và xâm hại trực tiếp đến sức khỏe, tâm lý người bệnh.

Một số người của Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An được đưa về cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Nghệ An

Bơm sữa đậu nành, bôi thuốc giả mủ để "vẽ bệnh"

Ngày 23/7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tiếp tục mở rộng vụ án "Lừa dối khách hàng" xảy ra tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An (72 Lê Lợi, phường Thành Vinh).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng tháng 9/2024, Tạ Thị Cẩm Vân (39 tuổi, trú Hà Nội) thành lập phòng khám dưới pháp nhân Công ty TNHH Y học Nghệ An.

Để tạo lòng tin, phòng khám quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với chi phí lên tới hàng tỷ đồng mỗi tháng, giới thiệu đội ngũ bác sĩ đầu ngành và các gói khám ban đầu có giá rất rẻ nhằm thu hút người bệnh.

Sau khi khách đến khám, các đối tượng được cho là triển khai hàng loạt "chiêu trò" để khiến người bệnh tin mình mắc bệnh nặng.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng bơm sữa đậu nành vào niệu đạo rồi hút ngược trở lại, tạo ra chất dịch giống mủ và kết luận bệnh nhân bị viêm nhiễm nghiêm trọng.

Đối với phụ nữ, nhóm này bôi thuốc mỡ Acyclovir lên cổ tử cung, sau đó dùng máy soi để tạo hình ảnh giống tổn thương mưng mủ rồi thông báo bệnh nhân mắc bệnh phụ khoa nặng.

Đáng chú ý hơn, một số trường hợp còn bị dùng dụng cụ kim loại tác động vào tử cung gây đau đớn, khiến người bệnh hoảng loạn, tin rằng mình đang mắc bệnh nguy hiểm.

Các nhân viên tư vấn còn liên tục trao đổi với nhau ngay trước mặt bệnh nhân, cố tình tạo cảm giác tình trạng rất nghiêm trọng, thậm chí cảnh báo có thể vô sinh hoặc ung thư nếu không điều trị ngay.

Việc tư vấn thường diễn ra khi bệnh nhân đang nằm trên bàn khám, trong trạng thái đau đớn và mất bình tĩnh, khiến nhiều người buộc phải đồng ý các gói điều trị có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.

Chỉ thực hiện thủ thuật đơn giản nhưng thu hàng chục tỷ đồng

Theo cơ quan điều tra, sau khi thu tiền điều trị với mức rất cao, phòng khám chủ yếu chỉ thực hiện các thủ thuật đơn giản như vệ sinh vùng kín hoặc cắt bao quy đầu.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ và phương tiện liên quan. Tại thời điểm kiểm tra, 35 người có mặt tại phòng khám được đưa về làm việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố nhiều bị can về tội Lừa dối khách hàng, gồm Tạ Thị Cẩm Vân cùng nhiều bác sĩ, nhân viên và người liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định có hàng nghìn lượt người đến khám và điều trị tại phòng khám, với tổng số tiền thu được lên tới hàng chục tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan điều tra đã làm việc với gần 100 bị hại, bước đầu xác định số tiền thu lợi bất chính khoảng 500 triệu đồng, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ số tiền thu lợi và trách nhiệm của các cá nhân liên quan.