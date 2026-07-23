Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An từng bị xử phạt, tước giấy phép sau ít tháng hoạt động

Từ một cơ sở quảng bá rầm rộ trên báo chí và mạng xã hội, Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An trở thành tâm điểm vụ án "Lừa dối khách hàng" đang được Công an Nghệ An điều tra.

Khoảng tháng 6/2024, Công ty TNHH Y học Nghệ An được thành lập và đưa Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An vào hoạt động từ tháng 9/2024.

Ngay sau khi khai trương, phòng khám xuất hiện với tần suất lớn trên nhiều tờ báo điện tử và mạng xã hội, giới thiệu dịch vụ chất lượng, chi phí đúng quy định, điều trị các bệnh lý nam khoa, hậu môn - trực tràng...

Công an đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với nhóm đối tượng. Ảnh: Công an Nghệ An

Hàng loạt đơn phản ánh ngay sau khi hoạt động

Nhưng, chỉ ít tháng sau khi đi vào hoạt động, Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An bắt đầu xuất hiện nhiều đơn phản ánh của người bệnh gửi Sở Y tế Nghệ An, Thanh tra Bộ Y tế, Ban Nội chính và cơ quan công an. Trong đó, có ông Bùi Xuân Đông (Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Theo nội dung phản ánh, ngày 24/10/2024, do bị đau rát hậu môn, ông Đông tìm kiếm thông tin trên mạng và đến Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An vì thấy giới thiệu điều trị bệnh hậu môn, cắt trĩ không đau...

Ông Đông cho biết sau khi đến phòng khám, người mặc áo blouse trắng giới thiệu là bác sĩ đã chỉ định cho ông làm xét nghiệm máu, nước tiểu và siêu âm ổ bụng. Rồi ông được đưa lên phòng thủ thuật.

Theo phản ánh của ông Đông, khi đang nằm trên bàn thủ thuật, người được giới thiệu là bác sĩ thông báo ông bị trĩ nặng, cần phẫu thuật ngay nếu không sẽ nguy hiểm. Một nhân viên đưa ra hai gói điều trị trị giá 27 triệu đồng và 29 triệu đồng, đồng thời liên tục khuyến nghị lựa chọn gói có chi phí cao hơn.

Ông Đông cho biết do đang nằm trên bàn thủ thuật, tâm lý hoang mang nên đã đồng ý thực hiện gói điều trị trị giá 29 triệu đồng.

Khi trở về khách sạn, ông bị chảy máu hậu môn, choáng váng rồi ngất xỉu và được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Điều khiến ông nghi ngờ là trong sổ khám bệnh chỉ có chữ ký và dấu của phòng khám nhưng không ghi tên bác sĩ điều trị. Ông Đông sau đó tìm hiểu và cho rằng phòng khám không được cấp phép thực hiện thủ thuật cắt trĩ.

Không chỉ ông Đông, trên báo chí, một nữ bệnh nhân khác cũng phản ánh quá trình tương tự: Ban đầu chi phí cắt trĩ được tư vấn chỉ khoảng 3 triệu đồng, nhưng khi đã nằm lên bàn thủ thuật thì được thông báo muốn điều trị "không đau, không chảy máu" phải chuyển sang gói gần 29 triệu đồng.

Đầu tháng 12/2024, đại diện Sở Y tế Nghệ An xác nhận đã nhận được nhiều đơn phản ánh về Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An.

Tháng 1/2025, chỉ nửa năm sau khi Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An thành lập, Sở Y tế Nghệ An đã xác định phòng khám này có 2 hành vi vi phạm: Khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép và không báo cáo cơ quan quản lý khi có thay đổi người hành nghề.

Vì thế, Sở Y tế đã xử phạt Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An số tiền 86 triệu đồng, đồng thời, tước giấy phép hoạt động trong 2 tháng; người chịu trách nhiệm chuyên môn bị tước chứng chỉ hành nghề 1 tháng.

Công an làm việc với một số đối tượng. Ảnh: Công an Nghệ An

Vụ án hình sự gây chấn động

Đến tháng 7/2026, Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An trở thành tâm điểm vụ án hình sự gây chú ý dư luận.

Theo thông tin Công an tỉnh Nghệ An công bố ngày 23/7, lực lượng Công an đã khám xét Phòng khám này và khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can về tội "Lừa dối khách hàng".

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng bị cáo buộc xây dựng một quy trình khép kín nhằm buộc người bệnh sử dụng các gói điều trị có chi phí cao. Họ còn bị cáo buộc đã đầu tư đáng kể cho hoạt động quảng bá trên mạng xã hội, báo chí và giới thiệu các gói khám giá thấp nhằm thu hút người bệnh... Khi người bệnh đến phòng khám, bác sĩ hoặc nhân viên tư vấn sẽ thông báo mắc bệnh nặng, tạo tâm lý lo lắng rồi nhanh chóng đưa vào phòng thủ thuật.

Trong quá trình thực hiện thủ thuật, người bệnh tiếp tục được thông báo phát hiện thêm bệnh mới, cần điều trị ngay và phải chuyển thêm tiền trong khi đang nằm trên bàn thủ thuật.

Theo Công an Nghệ An, Phòng khám này bị cáo buộc bố trí nhiều nhân viên liên tục tư vấn, trao đổi nhằm làm người bệnh lo sợ, đưa ra các thông tin như nguy cơ vô sinh, ảnh hưởng sức khỏe sinh sản hoặc ung thư nếu không điều trị ngay, từ đó tạo áp lực để người bệnh lựa chọn các gói điều trị chi phí cao gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần giá trị thực.

Cũng theo kết quả điều tra “Việc tư vấn, “vẽ bệnh” thường được thực hiện ngay trong quá trình khám hoặc khi bệnh nhân đang nằm trên bàn điều trị, trong trạng thái đau đớn và mất bình tĩnh. Lợi dụng tâm lý lo sợ, nhóm đối tượng ép người bệnh quyết định điều trị ngay với mức chi phí rất cao. Sau khi bệnh nhân đồng ý, nhóm đối tượng chỉ thực hiện những thủ thuật đơn giản như vệ sinh, súc rửa, cắt bao quy đầu... nhưng thu tiền theo những “gói điều trị” khác nhau, mặc dù phương pháp thực hiện không có sự khác biệt. Nhiều người đã phải thanh toán hàng chục triệu đồng cho một lần khám, điều trị.”

Đặc biệt, trong lĩnh vực nam khoa, một số đối tượng bị cáo buộc sử dụng sữa đậu nành bơm vào niệu đạo để tạo dịch giống mủ, khiến người bệnh tin rằng mình bị viêm nhiễm nặng; bôi thuốc tạo hình ảnh giả viêm, sử dụng thuốc gây đau để tăng cảm giác bệnh nặng, đồng thời liên tục cảnh báo nguy cơ vô sinh hoặc ung thư nếu không điều trị ngay nhằm tạo tâm lý hoang mang.

Nhiều người bệnh vì lo sợ và đang trong quá trình thực hiện thủ thuật đã chấp nhận thanh toán thêm số tiền lớn.

Hiện trường tại Phòng khám Y học Nghệ An

Ai là chủ phòng khám?

Công ty TNHH Y học Nghệ An do Tạ Thị Cẩm Vân sinh năm 1987, trú tại Hà Nội cùng một số người thành lập với ngành nghề chính là hoạt động của phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (mã ngành 8620).

Theo cơ quan điều tra, Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An đã tuyển bác sĩ, thuê chứng chỉ hành nghề để hợp thức hóa điều kiện hoạt động, đặc biệt là sử dụng cả người không có chuyên môn y tế để tư vấn, dẫn dắt người bệnh.

Đáng chú ý, nhiều phản ánh của người bệnh từ cuối năm 2024 về việc bị thông báo phát sinh bệnh ngay trên bàn thủ thuật, bị yêu cầu nộp thêm tiền trong quá trình can thiệp hay bị tạo tâm lý lo sợ để chấp nhận các gói điều trị giá cao có nhiều điểm tương đồng với phương thức, thủ đoạn mà Công an Nghệ An mô tả trong thông báo khởi tố vụ án.

Từ một phòng khám mới thành lập, quảng bá mạnh trên môi trường mạng đến việc bị xử phạt hành chính và bị khởi tố vụ án hình sự chỉ trong khoảng 22 tháng, diễn biến tại Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An đặt ra nhiều vấn đề về quản lý hoạt động khám, chữa bệnh tư nhân, đặc biệt là việc kiểm soát phạm vi chuyên môn, nhân sự hành nghề và hoạt động tư vấn người bệnh.