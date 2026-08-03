Bộ Nội vụ thông tin kết quả sắp xếp thôn, tổ dân phố trên cả nước

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết cả nước giảm hơn 41.500 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp.

Chiều 3/8, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, trả lời câu hỏi của báo chí về kết quả sắp xếp thôn, tổ dân phố sau sáp nhập đơn vị hành chính, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết, đến nay (34/34) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Theo Thứ trưởng, quá trình triển khai được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, công khai, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Sau khi sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố giảm từ 89.585 xuống còn 48.078 (giảm hơn 41.511 đơn vị). Việc sắp xếp không chỉ tinh gọn đầu mối mà còn nâng cao quy mô quản lý, tăng tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn theo quy định, cơ bản khắc phục tình trạng quy mô nhỏ, phân tán.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh quá trình sắp xếp vẫn bảo đảm giữ ổn định đối với các thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh và điều kiện địa lý.

Thứ trưởng Bộ nội vụ Nguyễn Thị Hà. Ảnh: Q.An.

Cùng với việc sắp xếp, các địa phương đã hoàn thành kiện toàn tổ chức Đảng, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời thực hiện đồng bộ việc bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Công tác bố trí trụ sở, tài sản và các điều kiện cần thiết cũng được hoàn tất, bảo đảm các thôn, tổ dân phố mới đi vào hoạt động ngay sau khi thành lập, không làm gián đoạn hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở và đời sống của người dân.

"Có thể khẳng định việc sắp xếp thôn, tổ dân phố đã hoàn thành đúng mục tiêu, yêu cầu theo Kết luận số 34 của Bộ Chính trị, góp phần tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở và phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư.

Thực hiện việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách theo hướng ưu tiên những người có uy tín, năng lực, trình độ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản trị cơ sở trong giai đoạn mới", Thứ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định.