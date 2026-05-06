Bệnh viện Bạch Mai mở chương trình sàng lọc miễn phí ung thư phổi cho người nguy cơ

Ung thư phổi thường diễn tiến âm thầm và chỉ được phát hiện muộn. Nhằm phát hiện sớm bệnh, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức chương trình khám sàng lọc và chụp CT miễn phí cho nhóm nguy cơ cao.

Chương trình khám miễn phí do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức, hướng tới nhóm có nguy cơ cao – yếu tố quyết định hiệu quả sàng lọc, gồm:

– Người từ 50 tuổi trở lên

– Người hút thuốc lá hoặc thuốc lào nhiều năm

– Người thường xuyên tiếp xúc với khói bụi, ô nhiễm nghề nghiệp

– Người có tiền sử ung thư hoặc gia đình có người mắc ung thư phổi

– Người mắc bệnh phổi mạn tính như COPD, xơ phổi

– Người hút thuốc thụ động kéo dài

Người dân có nhu cầu khám sàng lọc miễn phí ung thư phổi có thể liên hệ hotline: 0984343188 hoặc quét mã QR trong ảnh để điền thông tin

Người dân không chỉ được khám và tư vấn miễn phí về ung thư phổi, mà còn được chụp CT lồng ngực miễn phí – công cụ quan trọng để phát hiện sớm bệnh.

Nếu phát hiện bất thường sẽ được các chuyên gia của Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu tư vấn chuyên sâu, định hướng xử trí, theo dõi hoặc điều trị ngay từ đầu.

Chương trình có 240 suất, chia trong 3 ngày 10, 17 và 24/5/2026, từ 7h đến 17h. Đây là con số khá khiêm tốn so với nhu cầu thực tế, nên người dân phải đăng ký sớm.

Ung thư phổi là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do ung thư trên toàn cầu. Theo GLOBOCAN 2022, tại Việt Nam, bệnh đứng thứ hai về số ca mắc mới nhưng lại thuộc nhóm có tỷ lệ tử vong cao nhất.

Điểm đáng sợ nằm ở diễn tiến âm thầm. Phần lớn bệnh nhân chỉ phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn, lúc các triệu chứng như ho kéo dài, đau ngực, sút cân trở nên rõ rệt. Khi đó, cơ hội điều trị hiệu quả giảm đi đáng kể.

Trong khi đó, nếu phát hiện ở giai đoạn sớm thông qua sàng lọc – đặc biệt bằng chụp CT liều thấp – khả năng can thiệp thành công và kéo dài thời gian sống tăng lên rõ rệt.

Thói quen chỉ đi khám khi có biểu hiện rõ ràng đang khiến nhiều người bỏ lỡ giai đoạn vàng trong điều trị ung thư phổi. Với nhóm nguy cơ cao, việc trì hoãn kiểm tra gần như đồng nghĩa với việc đánh cược sức khỏe.

Trong bối cảnh ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn như Hà Nội vẫn ở mức đáng lo ngại, nguy cơ ung thư phổi không còn giới hạn ở người hút thuốc. Phơi nhiễm môi trường đang khiến ranh giới nguy cơ ngày càng mở rộng.

Thông điệp từ chương trình lần này khá rõ ràng: sàng lọc không phải lựa chọn, mà là hành động cần thiết nếu muốn kiểm soát bệnh từ sớm.

Người dân đăng ký qua mã QR của chương trình và cần đến đúng lịch đã được xác nhận. Bệnh viện cũng lưu ý chỉ đăng ký khi thuộc nhóm đối tượng phù hợp để đảm bảo hiệu quả sàng lọc.