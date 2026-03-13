Giật mình: Khám sức khỏe định kỳ 220 người, phát hiện 8 ca ung thư

Khám sức khỏe định kỳ cho 220 người, các bác sĩ phát hiện 8 trường hợp ung thư. Đáng nói, nhiều bệnh nhân còn trẻ.

Tỷ lệ ung thư được phát hiện khá cao

Từ 11 đến 13/3, các bác sĩ Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu của Bệnh viện Bạch Mai đã phát hiện 8 trường hợp ung thư trong tổng số 220 người đến khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc ung thư.

Con số này khiến nhiều người không khỏi giật mình khi cứ gần 30 người đi khám thì có 1 trường hợp được phát hiện mắc ung thư.

Theo PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, đáng chú ý khi trong 8 ca bệnh có tới 5 trường hợp ung thư vú. Điều đặc biệt nữa là độ tuổi của một số bệnh nhân rất trẻ, không chỉ gặp ở phụ nữ trên 40 tuổi như trước đây. Có người mới 28 và 31 tuổi – độ tuổi mà nhiều người vẫn nghĩ rằng nguy cơ ung thư còn thấp.

Phần lớn những người này đến bệnh viện không phải vì triệu chứng bất thường. Họ đi khám chỉ để kiểm tra sức khỏe định kỳ, hoặc chủ động tầm soát ung thư.

Tuy nhiên, thông qua các bước khám lâm sàng, siêu âm, chụp X-quang tuyến vú, chụp cộng hưởng từ (MRI) và các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ đã phát hiện những tổn thương nghi ngờ ngay từ giai đoạn rất sớm.

Trong 8 ca ung thư được phát hiện có 5 trường hợp ung thư vú.

Trao đổi với VietTimes, PGS.TS Phạm Cẩm Phương, cho rằng việc những người được phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm là điều may mắn, vì cơ hội điều trị khỏi rất cao, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể trên 90%.

PGS Phương cũng nhấn mạnh việc khám sức khỏe định kỳ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát hiện sớm ung thư. Khi bệnh được phát hiện ở giai đoạn đầu, không chỉ nâng cao khả năng điều trị thành công hơn rất nhiều so với khi bệnh đã tiến triển, mà còn giúp giảm đáng kể chi phí và gánh nặng điều trị cho người bệnh.

Ung thư vú đang trẻ hóa

Ung thư vú hiện là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 24.000 ca ung thư vú mới.

Trước đây, bệnh thường gặp ở phụ nữ sau tuổi 40. Tuy nhiên gần đây, các bác sĩ ghi nhận ngày càng nhiều bệnh nhân trẻ tuổi được chẩn đoán mắc bệnh. Không ít trường hợp dưới 40 tuổi, thậm chí dưới 30 tuổi.

Xu hướng trẻ hóa này khiến các chuyên gia y tế cảnh báo rằng phụ nữ trẻ không nên chủ quan với nguy cơ ung thư vú.

Các yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh bao gồm tiền sử gia đình, rối loạn nội tiết, lối sống ít vận động, thừa cân béo phì, chế độ ăn uống không lành mạnh hoặc tác động của môi trường.

Dù vậy, ung thư vú cũng là một trong những loại ung thư có tiên lượng tốt nếu được phát hiện sớm. Khi bệnh được chẩn đoán ở giai đoạn đầu, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể vượt quá 90%. Điều đó đồng nghĩa với việc phát hiện sớm có thể thay đổi hoàn toàn kết quả điều trị.

Thực tế cho thấy nhiều bệnh ung thư ở giai đoạn đầu gần như không gây ra triệu chứng rõ ràng. Người bệnh vẫn sinh hoạt bình thường, không đau đớn, không có dấu hiệu cảnh báo.

Chính vì vậy, không ít trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ khi đi khám sức khỏe định kỳ hoặc tầm soát ung thư.

Các bác sĩ khuyến cáo, kiểm tra sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm những tổn thương bất thường khi bệnh còn ở giai đoạn rất sớm. Khi đó, việc điều trị không chỉ hiệu quả hơn, mà còn giảm đáng kể chi phí điều trị.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng phát hiện sớm ung thư có thể cứu sống người bệnh. Vì vậy, đừng chờ đến khi xuất hiện triệu chứng, việc chủ động khám sức khỏe định kỳ và tầm soát ung thư vẫn là “chìa khóa” quan trọng giúp tăng cơ hội chiến thắng căn bệnh nguy hiểm này.