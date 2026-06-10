Sữa, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho trẻ em vào diện giám sát

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường hậu kiểm sữa, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đặc biệt với sản phẩm dành cho trẻ em và người cao tuổi, đồng thời đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc, kiểm nghiệm và xử lý vi phạm.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.

Động thái này được đưa ra sau khi Cục An toàn thực phẩm nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến công tác dân nguyện, cùng đề xuất của Công an tỉnh Quảng Ninh về các giải pháp tăng cường quản lý, đấu tranh, ngăn chặn thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.



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Tập trung vào thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sữa và sản phẩm cho trẻ em

Cục An toàn thực phẩm chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm soát thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng và thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trong đó, trọng tâm là các sản phẩm sữa, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dùng cho trẻ em, người cao tuổi và các nhóm đối tượng nhạy cảm khác.

Cơ quan quản lý yêu cầu kịp thời lấy mẫu kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm phải chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Cục cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm, chú ý kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cao nhằm phát hiện sớm vi phạm và ngăn chặn thực phẩm không bảo đảm chất lượng lưu thông trên thị trường.

Giám sát quảng cáo thực phẩm trên môi trường mạng

Một trong những nội dung chỉ đạo đáng chú ý của Cục An toàn thực phẩm là yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm, đặc biệt là quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên môi trường mạng.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát việc ghi nhãn, quảng cáo thực phẩm bổ sung; đẩy mạnh hậu kiểm các nội dung quảng cáo nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp quảng cáo sai sự thật, gây hiểu nhầm về công dụng sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai kiểm tra, hậu kiểm theo nguyên tắc quản lý dựa trên nguy cơ.

Các địa điểm được ưu tiên kiểm tra gồm bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp, bếp ăn trường học, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên môi trường mạng.

Nội dung kiểm tra tập trung vào điều kiện vệ sinh cơ sở, nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện bảo quản thực phẩm, hạn sử dụng, việc lưu mẫu thức ăn, kiểm thực ba bước cũng như sức khỏe và kiến thức an toàn thực phẩm của người trực tiếp chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị các địa phương tăng cường phối hợp với lực lượng công an, quản lý thị trường và các đơn vị liên quan để xây dựng cơ chế kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, nhất là quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên môi trường mạng; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.