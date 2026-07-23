Điều dưỡng bị đánh trong BVĐK Hải Dương, Bộ Y tế ra yêu cầu với các cơ sở y tế

Sau vụ nữ điều dưỡng bị đánh trong bệnh viện và tại nhà riêng, Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm, đồng thời thiết lập hệ thống giám sát, cảnh báo nguy cơ mất an ninh trong bệnh viện.

Sáng 23/7, ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã ký văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế thành phố Hải Phòng, yêu cầu tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau vụ việc nữ điều dưỡng Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương (TP Hải Phòng) bị hành hung.

Bộ Y tế chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc

Theo Bộ Y tế, báo chí phản ánh ngày 22/7, điều dưỡng trưởng Khoa Thần kinh bị một nhóm người hành hung ngay trong khuôn viên bệnh viện và tiếp tục bị tấn công tại nhà riêng, dẫn đến phải nhập viện điều trị.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nhận định đây là vụ việc “có tính chất nghiêm trọng”, gây mất an ninh, trật tự trong bệnh viện, ảnh hưởng tiêu cực đến người bệnh cũng như hoạt động khám, chữa bệnh.

Trước diễn biến trên, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế thành phố Hải Phòng tập trung chỉ đạo tiếp tục điều trị kịp thời cho điều dưỡng bị thương; chủ động xác minh, phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Siết chặt an ninh bệnh viện, thiết lập hệ thống cảnh báo nguy cơ bạo lực

Không chỉ yêu cầu xử lý vụ việc cụ thể, Bộ Y tế còn đề nghị toàn hệ thống y tế tăng cường hơn nữa các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đáng chú ý, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu các đơn vị thiết lập và duy trì hệ thống giám sát, cảnh báo nguy cơ gây mất an ninh, trật tự; triển khai đầy đủ các giải pháp theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế nhằm bảo đảm môi trường khám, chữa bệnh an toàn cho nhân viên y tế và người bệnh.

Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế khẩn trương triển khai các nội dung chỉ đạo, đồng thời kịp thời báo cáo kết quả về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và các cơ quan có thẩm quyền.

Trong diễn biến liên quan, sáng 23/7, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hải Dương xác nhận đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc và đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh các tình tiết.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện đã trình báo cơ quan công an. Hiện lực lượng công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân, làm việc với các bên liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo lãnh đạo bệnh viện, sức khỏe của nữ điều dưỡng bị hành hung hiện đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi. Bệnh viện cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra và sớm có báo cáo chính thức về vụ việc.