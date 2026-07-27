Động mạch vành hẹp 99%, người đàn ông được cứu sống trong 50 phút "vàng"

Người bệnh nhồi máu cơ tim cấp bất ngờ ngừng tuần hoàn ngay trước khi can thiệp. Nhờ tái thông mạch vành trong 50 phút từ thời điểm ngừng tim, các bác sĩ đã cứu sống bệnh nhân và hạn chế tối đa tổn thương tim, não.

Bệnh nhân đã từ cửa tử trở về chỉ sau 50 phút cấp cứu. Ảnh: Diệu Huyền.

Đêm 23/7, ông N.V.T. 51 tuổi, bị bệnh tăng huyết áp nhưng không điều trị, xuất hiện đau ngực trái dữ dội kèm vã mồ hôi từ khoảng 18h. Sau khi được xử trí ban đầu tại bệnh viện tuyến dưới, ông T. được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình lúc 23h50.

Khi nhập viện, ông T. vẫn đau ngực liên tục. Điện tâm đồ ghi nhận hình ảnh ST chênh lên trước rộng - dấu hiệu điển hình của nhồi máu cơ tim cấp thành trước diện rộng với nguy cơ đột tử rất cao.

Ngay lập tức, quy trình báo động đỏ can thiệp mạch vành được kích hoạt. Nhưng, khi vừa được đưa vào phòng can thiệp, người bệnh bất ngờ mất ý thức, không bắt được mạch cảnh và mạch bẹn, rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn.

Không có thời gian để chần chừ, kíp can thiệp tim mạch do TS.BS Bùi Nguyên Tùng, bác sĩ Viện Tim mạch Bệnh viện Bạch Mai, trực tiếp chỉ huy lập tức chuyển sang hồi sinh tim phổi, ép tim ngoài lồng ngực kết hợp sốc điện phá rung.

Sau khoảng 5 phút căng thẳng, tim người bệnh đập trở lại.

Ngay khi tuần hoàn được khôi phục, ê-kíp tiếp tục chụp mạch vành khẩn cấp.

Kết quả cho thấy động mạch liên thất trước hẹp tới 99% ngay đoạn đầu, dòng máu nuôi cơ tim gần như bị chặn hoàn toàn, chỉ còn lưu thông rất ít (TIMI 2). Đây là tổn thương đặc biệt nguy hiểm vì động mạch liên thất trước cung cấp máu cho phần lớn cơ tim thất trái.

Các bác sĩ lập tức đặt stent tái thông mạch vành. Sau can thiệp, dòng máu được khôi phục hoàn toàn (TIMI 3), giúp cơ tim được tưới máu trở lại.

Toàn bộ quá trình từ lúc người bệnh ngừng tim đến khi tái thông hoàn toàn động mạch vành chỉ kéo dài 50 phút - khoảng thời gian được xem là yếu tố quyết định giúp cứu sống người bệnh, đồng thời giảm thiểu tối đa tổn thương cơ tim và não.

Sau can thiệp, người bệnh được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi.

Chỉ sau 18 giờ, chức năng tim cải thiện rõ rệt, các thuốc vận mạch được giảm dần, người bệnh tỉnh táo và được rút ống nội khí quản. Đến sáng 25/7, người bệnh hoàn toàn tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định trong niềm vui vỡ òa của gia đình và các y bác sĩ.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Thị Thu Hoài, Viện trưởng Viện Tim mạch Bệnh viện Bạch Mai, ở những trường hợp nhồi máu cơ tim cấp có biến chứng ngừng tuần hoàn, từng phút đều quyết định cơ hội sống của người bệnh.

"Việc chẩn đoán chính xác, kích hoạt kíp can thiệp trong 'thời gian vàng' và xử trí dứt điểm tổn thương hẹp 99% ngay tại cơ sở Ninh Bình cho thấy sự đồng bộ trong hệ thống cấp cứu 24/7 giữa hai cơ sở của Bệnh viện Bạch Mai.

Chúng tôi luôn nỗ lực để ở bất cứ đâu, người bệnh đến với Bạch Mai đều được tiếp cận dịch vụ y tế an toàn, kịp thời và chất lượng" - PGS.TS.BS Nguyễn Thị Thu Hoài chia sẻ.