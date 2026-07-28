COVID-19 tăng trở lại, nhiều người nhập viện: Hà Nội và Bộ Y tế ra cảnh báo

Số người mắc COVID-19 đến khám, điều trị tại nhiều bệnh viện đang tăng, Hà Nội ghi nhận thêm 185 ca chỉ trong một tuần. Bộ Y tế khẳng định chưa có biến chủng nguy hiểm nhưng cảnh báo nguy cơ lây lan trong mùa du lịch hè.

Số ca COVID-19 đang có xu hướng tăng trở lại tại Hà Nội và nhiều cơ sở y tế trên cả nước trong bối cảnh cao điểm du lịch hè, khiến không ít người lo ngại về nguy cơ dịch quay trở lại.

Tuy nhiên, chiều 28/7, cả Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội và Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đều khẳng định hiện nay chưa ghi nhận diễn biến bất thường, chưa xuất hiện biến chủng mới gây lo ngại và chưa có sự gia tăng các ca bệnh nặng hoặc tử vong.

Số ca mắc COVID-19 nhưng vẫn trong tầm kiểm soát

COVID-19 gia tăng ở nhiều nơi

Theo CDC Hà Nội, trong tuần từ ngày 17-24/7, toàn thành phố ghi nhận gần 200 ca mắc COVID-19 tại 76 phường, xã. Những tuần gần đây số ca mắc đã tăng rõ rệt.

TS.BS Đào Hữu Thân, Phó Giám đốc CDC Hà Nội, cho biết, đây không phải diễn biến bất thường bởi COVID-19 hiện đã trở thành bệnh lưu hành trong cộng đồng tương tự cúm mùa và nhiều bệnh hô hấp khác.

Theo ông, bệnh có thể xuất hiện các đợt gia tăng theo mùa, song nguy cơ bùng phát thành đại dịch quy mô lớn như giai đoạn đầu của COVID-19 là rất thấp.

Đến nay, Hà Nội chưa phát hiện biến chủng mới, chưa ghi nhận diễn biến dịch tễ bất thường và số ca mắc vẫn ở mức tương đương các năm gần đây.

Cũng trong chiều 28/7, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã phát thông tin khẩn về tình hình COVID-19 và cúm mùa.

Theo ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia và báo cáo từ một số cơ sở khám, chữa bệnh, trong đó có Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho thấy số người mắc COVID-19 và cúm mùa đến khám, điều trị trong những tuần gần đây đều tăng.

Tuy nhiên, Bộ Y tế cũng nhấn mạnh chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường của các trường hợp nặng hoặc tử vong do COVID-19 và cúm mùa.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến cuối tháng 6/2026, biến thể NB.1.8.1, một dòng phụ của Omicron, vẫn là biến thể lưu hành chủ yếu trên toàn cầu và khu vực Tây Thái Bình Dương.

Hiện chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này gây bệnh nặng hơn hoặc làm giảm hiệu quả của các biện pháp phòng, chống dịch đang được áp dụng.

Vì sao COVID-19 tăng trở lại?

Theo đánh giá của Bộ Y tế và CDC Hà Nội, nhiều yếu tố đang tạo điều kiện thuận lợi cho virus đường hô hấp lây lan.

Đây là thời điểm nghỉ hè, nhu cầu đi lại, du lịch và tham gia các hoạt động tập trung đông người tăng mạnh. Bên cạnh đó, thời tiết nóng ẩm khiến nhiều người sinh hoạt trong không gian kín, sử dụng điều hòa và hạn chế thông khí.

Những điều kiện này không chỉ làm COVID-19 gia tăng mà còn khiến cúm mùa, Adenovirus và nhiều bệnh hô hấp khác cùng tăng theo.

Bộ Y tế cho biết phần lớn người mắc COVID-19 hiện chỉ có triệu chứng nhẹ và hồi phục sau điều trị.

Tuy nhiên, bệnh vẫn có thể diễn biến nặng ở các nhóm nguy cơ cao, gồm: Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh tim mạch, phổi mạn tính, đái tháo đường, bệnh thận và các bệnh nền khác, người suy giảm miễn dịch, người đang điều trị ung thư hoặc sử dụng thuốc ức chế miễn dịch.

Đây là những đối tượng cần đặc biệt chủ động phòng bệnh để giảm nguy cơ nhập viện và tử vong.

Tiêm vaccine vẫn là biện pháp phòng COVID-19 hữu hiệu

Không hoang mang nhưng tuyệt đối không chủ quan

Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh đã được chứng minh hiệu quả như đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng, tại nơi đông người hoặc không gian kín; thường xuyên rửa tay; giữ môi trường thông thoáng; duy trì lối sống lành mạnh và kiểm soát tốt bệnh nền.

Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi hoặc mệt mỏi, người dân nên hạn chế tiếp xúc với người khác, chủ động đến cơ sở y tế để được tư vấn, khám, chữa bệnh; không tự ý sử dụng thuốc.

Đặc biệt, nếu triệu chứng kéo dài hoặc xuất hiện dấu hiệu nặng, nhất là ở người cao tuổi và người có bệnh nền, cần đến bệnh viện ngay để được điều trị kịp thời.

Theo Bộ Y tế, COVID-19 và cúm mùa hiện là các bệnh truyền nhiễm lưu hành, số ca mắc có thể tăng theo chu kỳ và điều kiện thời tiết. Vì vậy, người dân không nên hoang mang nhưng cũng không được chủ quan, chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.