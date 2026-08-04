Telegram được khôi phục trên App Store, Apple tiết lộ nguyên nhân

Apple cho biết đã tạm thời gỡ Telegram khỏi App Store sau khi phát hiện nội dung vi phạm quy định về tài liệu xâm hại tình dục trẻ em. Ứng dụng được khôi phục sau khi nhà phát triển xóa nội dung và cấm tài khoản đăng tải.

Apple hôm 4/8 cho hay đã tạm thời gỡ ứng dụng nhắn tin Telegram khỏi App Store sau khi phát hiện nội dung vi phạm quy định nghiêm ngặt của hãng về tài liệu xâm hại tình dục trẻ em (CSAM).

Động thái diễn ra trong thời gian ngắn nhưng lập tức thu hút sự chú ý, bởi Telegram là một trong những ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất thế giới và có hơn 1 tỷ người dùng hoạt động hằng tháng.

Apple cho biết việc gỡ ứng dụng xuất phát từ một cuộc rà soát nội dung trên Telegram. Sau khi nhà phát triển nhanh chóng xóa nội dung vi phạm và cấm tài khoản đăng tải nội dung đó, Apple đã đưa Telegram trở lại App Store.

Sau khi ứng dụng được khôi phục, Telegram không đưa ra nhiều thông tin về vụ việc. Thay vào đó, tài khoản chính thức của nền tảng trên mạng xã hội X đăng một câu nói ngắn: “Những báo cáo về cái chết của tôi đã bị phóng đại rất nhiều.”

Đây là câu trích dẫn nổi tiếng trong văn học Mỹ, thường được dùng để nói rằng một người hoặc một tổ chức vẫn còn tồn tại bất chấp những tin đồn về sự sụp đổ hay biến mất.

Telegram chưa trả lời yêu cầu bình luận cụ thể về nội dung khiến Apple phải tạm gỡ ứng dụng.

Phía Apple cũng không cung cấp thêm chi tiết về nội dung vi phạm hoặc cách thức cuộc rà soát phát hiện vấn đề.

Telegram tiếp tục đối mặt với áp lực về kiểm duyệt nội dung

Sự việc mới nhất diễn ra trong bối cảnh Telegram đang chịu sự giám sát ngày càng lớn từ các cơ quan quản lý ở nhiều quốc gia.

Nền tảng do Pavel Durov sáng lập từ lâu theo đuổi hình ảnh đề cao quyền riêng tư, tự do ngôn luận và khả năng giao tiếp ít bị kiểm soát. Tuy nhiên, chính mô hình này cũng khiến Telegram nhiều lần bị chỉ trích vì khó kiểm soát nội dung bất hợp pháp được chia sẻ trong các nhóm và kênh.

Mới đây, cơ quan quản lý an toàn trực tuyến của Australia đã khởi kiện Telegram tại tòa án liên bang, cáo buộc nền tảng này không phát hiện và gỡ bỏ kịp thời các nội dung “ủng hộ khủng bố”, trong đó có video liên quan đến các vụ xả súng hàng loạt và nội dung tuyên truyền của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Telegram bác bỏ các cáo buộc và cho biết sẽ bảo vệ mình trước tòa.

Vụ việc tại Australia cho thấy áp lực đối với Telegram không chỉ đến từ các kho ứng dụng như App Store, mà còn ngày càng trực tiếp từ các cơ quan quản lý.

Hơn 1 tỷ người dùng khiến Telegram khó có thể bị xem là một ứng dụng thông thường

Telegram hiện tự công bố có hơn 1 tỷ người dùng hoạt động hằng tháng, đưa nền tảng này vào nhóm những dịch vụ nhắn tin lớn nhất thế giới.

Quy mô đó cũng khiến mỗi quyết định liên quan đến Telegram có sức ảnh hưởng đáng kể. Việc ứng dụng biến mất khỏi App Store, dù chỉ trong thời gian ngắn, có thể lập tức khiến hàng triệu người dùng đặt câu hỏi liệu Apple có chuẩn bị áp dụng một biện pháp mạnh hơn hay không.

Tuy nhiên, diễn biến lần này cho thấy chưa có dấu hiệu Apple cấm Telegram vĩnh viễn.

Apple xác nhận ứng dụng đã được khôi phục sau khi nhà phát triển xử lý nội dung vi phạm. Vì vậy, sự việc hiện được xem là một lần gỡ bỏ tạm thời để yêu cầu Telegram tuân thủ quy định của App Store, thay vì một quyết định loại bỏ hoàn toàn nền tảng khỏi hệ sinh thái Apple.

Một lần nữa, bài toán kiểm duyệt trở thành điểm nóng của Telegram

Vụ việc cũng đặt Telegram trở lại tâm điểm của cuộc tranh luận lâu nay về trách nhiệm của các nền tảng nhắn tin đối với nội dung do người dùng tạo ra.

Telegram có thể cho phép người dùng giao tiếp với mức độ riêng tư cao và xây dựng những cộng đồng có quy mô lớn. Nhưng chính khả năng đó cũng khiến nền tảng phải đối mặt với bài toán khó: làm thế nào để bảo vệ quyền riêng tư mà vẫn nhanh chóng phát hiện và loại bỏ những nội dung đặc biệt nghiêm trọng.

Với Apple, câu trả lời được thể hiện khá rõ trong quy định App Store: nền tảng có nội dung do người dùng tạo phải chủ động xây dựng công cụ kiểm duyệt, tiếp nhận báo cáo và xử lý tài khoản vi phạm.

Telegram lần này đã nhanh chóng xử lý yêu cầu của Apple và ứng dụng được đưa trở lại App Store.

Nhưng với việc các cơ quan quản lý trên thế giới ngày càng siết trách nhiệm của những nền tảng có hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ người dùng, câu chuyện kiểm duyệt nội dung của Telegram nhiều khả năng sẽ chưa dừng lại ở sự cố lần này.

Theo Reuters, AP