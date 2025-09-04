Ukraine ra mắt tên lửa đạn đạo FP-7 và FP-9, tầm bắn đủ đe dọa sâu trong lãnh thổ Nga

Công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine công bố hai tên lửa đạn đạo mới FP-7 và FP-9 với tầm bắn tới 855 km, tốc độ siêu vượt âm và khả năng xuyên thủng phòng không Nga.

Công ty quốc phòng Ukraine Fire Point ngày 4/9 thông báo đã phát triển hai loại tên lửa đạn đạo mới cùng với các hệ thống phòng không, theo trang tin quân sự Ukraine Militarnyi.

Fire Point vốn được biết đến nhiều nhất với tên lửa hành trình Flamingo, từng được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi là vũ khí tầm xa “thành công nhất” của nước này trong khoảng thời gian gần đây.

Trong số các mẫu mới, tên lửa FP-7 được thiết kế cho các đòn tấn công tầm trung, với tầm bắn được công bố là khoảng 200 km, tốc độ tối đa 1.500 mét/giây, mang theo đầu đạn nặng 150 kg và có thể bay liên tục 250 giây. Vũ khí này được phóng từ các bệ phóng trên mặt đất.

Đáng chú ý hơn, tên lửa FP-9 được cho là có khả năng đánh trúng mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, với tầm bắn 855 km, tốc độ 2.200 mét/giây, mang đầu đạn 800 kg và có thể đạt độ cao 70 km. Fire Point khẳng định độ chính xác của FP-9 ở mức sai lệch chỉ khoảng 20 mét.

Khác với tên lửa hành trình dùng động cơ phản lực và bay theo quỹ đạo gần như phẳng, tên lửa đạn đạo sử dụng động cơ rocket, được phóng lên cao rồi lao theo đường cong xuống mục tiêu. Chúng chỉ được dẫn hướng trong giai đoạn đầu nên có thể kém chính xác hơn tên lửa hành trình, nhưng lại đạt tốc độ rất lớn — đôi khi hơn 3.200 km/h khi tiếp cận mục tiêu. Điều này khiến chúng khó bị đánh chặn và chỉ những hệ thống phòng không tiên tiến nhất mới có khả năng bắn hạ.

Kiev thời gian qua đã ưu tiên phát triển tên lửa và UAV tầm xa nhằm phá vỡ tuyến hậu cần, cũng như tấn công sở chỉ huy, nhà máy lọc dầu và kho dự trữ sâu trong lãnh thổ Nga. Ngày 24/8, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine không phối hợp với Mỹ trong việc sử dụng các loại vũ khí tầm xa do trong nước sản xuất.

Trước đó, ngày 21/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Ukraine “không có cơ hội chiến thắng” nếu không tấn công trực diện vào Nga, dù ông cũng chỉ trích chính quyền tiền nhiệm đã phê duyệt cho Kiev dùng vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp.

Fire Point hiện được xem là đơn vị tiên phong trong khả năng tấn công sâu của Ukraine, song cũng đang bị cơ quan chống tham nhũng quốc gia điều tra. Năm nguồn tin trước đó tiết lộ với Kyiv Independent rằng công ty này có thể đã cung cấp thông tin sai lệch về giá cả và tiến độ giao hàng cho chính phủ.