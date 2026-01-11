Iran cảnh báo tấn công căn cứ quân sự Mỹ nếu ông Trump hạ lệnh tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran tuyên bố sẽ tấn công các mục tiêu Mỹ nếu Washington ra tay can thiệp, trong bối cảnh biểu tình lan rộng khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Iran sẽ tấn công các mục tiêu quân sự và tàu thuyền của Mỹ nếu Washington tiến hành một cuộc tấn công mới, trong bối cảnh làn sóng biểu tình đang lan rộng trên toàn quốc, Chủ tịch Quốc hội Iran tuyên bố hôm 11/1.

“Nếu Mỹ tiến hành một cuộc tấn công quân sự, thì cả các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và các trung tâm quân sự cũng như tàu thuyền của Mỹ sẽ là những mục tiêu hợp pháp của chúng tôi”, ông Mohammad Bagher Ghalibaf phát biểu trước Quốc hội, trong phần phát biểu được truyền hình nhà nước Iran phát sóng. Tuyên bố này dường như cũng ám chỉ Israel – quốc gia mà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran không công nhận và coi là lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Theo hãng tin Human Rights Activists News Agency có trụ sở tại Mỹ, số người thiệt mạng liên quan đến các cuộc bất ổn gần đây – bùng phát từ cuộc khủng hoảng tiền tệ hôm 28/12/2025 – đã lên tới 116 người. Phần lớn các nạn nhân bị bắn bằng đạn thật hoặc đạn bi.

Ngày 10/1 vừa qua đánh dấu đêm thứ ba liên tiếp các cuộc biểu tình trên toàn quốc leo thang mạnh mẽ, sau khi ông Reza Pahlavi – con trai cựu Quốc vương Iran hiện sống lưu vong – kêu gọi người biểu tình chiếm giữ các trung tâm thành phố và tiến hành đình công tại những ngành kinh tế trọng yếu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cảnh báo chính quyền Iran không được nổ súng vào người biểu tình. Hôm thứ Bảy, ông tuyên bố Mỹ “sẵn sàng hỗ trợ”.

Theo tờ New York Times, trong những ngày gần đây, Tổng thống Trump đã được báo cáo về các phương án mới cho khả năng tiến hành các đòn tấn công quân sự, dẫn lời nhiều quan chức Mỹ.

Lặp lại cảnh báo, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf nhấn mạnh trên truyền hình nhà nước rằng: “Trong trường hợp Mỹ tấn công quân sự, cả các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng lẫn các trung tâm quân sự và tàu thuyền của Mỹ đều sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng tôi”.

Ông cũng khẳng định Iran có thể hành động phủ đầu trước các mối đe dọa tiềm tàng. “Trong khuôn khổ quyền tự vệ chính đáng, chúng tôi không tự giới hạn mình chỉ phản ứng sau khi bị tấn công”, ông nói.

Cuối ngày thứ Bảy, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc Mỹ và Israel đang tiếp tay cho các cuộc bạo loạn bạo lực, đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động nào nhằm vào Tehran.

“Điều ‘ảo tưởng’ duy nhất trong tình hình hiện nay là tin rằng hành vi phóng hỏa sẽ không quay lại thiêu đốt chính kẻ phóng hỏa”, ông Araghchi tuyên bố.

Theo Reuters, Israel cũng đang trong tình trạng cảnh giác cao độ trước khả năng Mỹ can thiệp để ủng hộ phong trào biểu tình tại Iran.

Bên cạnh số người thiệt mạng, tổ chức Human Rights Activists cho biết đã có thêm 2.638 người bị bắt giữ. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có cả nhân viên y tế, và bảy người trong số đó là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi.

Theo AFP