Thủ tướng kể về tuổi thơ gian khó để truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao

Tại lễ khởi công các dự án trường chuyên biệt ở Thái Nguyên, Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động chia sẻ tuổi thơ sinh ra ở miền biển, lớn lên ở miền núi để khẳng định giáo dục chính là chìa khóa giúp học sinh vùng cao vươn lên.

Chiều 11/1, tại Thái Nguyên, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công 3 dự án đầu tư cơ sở vật chất cho các trường chuyên biệt: Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc (Thái Nguyên), Trường Dự bị đại học TP.HCM và Trường Dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn (Thanh Hóa). Đây là những công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng bày tỏ xúc động với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và mong mỏi của học sinh. Ông khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, sự nghiệp giáo dục – đào tạo, đồng thời góp phần thực hiện công bằng, bình đẳng trong tiếp cận giáo dục.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên các em học sinh Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc. Ảnh: VGP.

Thủ tướng nhấn mạnh xây dựng trường học ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo không chỉ là công trình bằng bê tông, gạch ngói mà còn là biểu tượng của tình yêu thương, nghĩa đồng bào và trách nhiệm cao với nhân dân. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người.”

Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, Thủ tướng nhấn mạnh đây là yếu tố quyết định trong việc hình thành nhân cách, phẩm chất, năng lực con người và bảo đảm thành công của chiến lược phát triển nguồn nhân lực phục vụ công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giáo dục càng có ý nghĩa quan trọng.

Thủ tướng chia sẻ câu chuyện của bản thân khi sinh ra ở miền biển, lớn lên ở miền núi, nếu không được Đảng, Nhà nước quan tâm thì rất khó được học hành.

"Giáo dục cho con em đồng bào nơi đây không chỉ đơn thuần là việc dạy chữ, mà còn là chìa khóa mở ra cơ hội phát triển, tạo sinh kế lâu dài, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và quốc phòng, an ninh", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công các dự án trường chuyên biệt ở Thái Nguyên. Ảnh: VGP.

Theo Thủ tướng, đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là “đầu tư từ trái tim đến trái tim”, là đầu tư cho công bằng trong tiếp cận giáo dục, cho phát triển bền vững lâu dài. Thời gian qua, hệ thống trường lớp từ mầm non đến phổ thông tại các vùng này ngày càng được mở rộng; các trường nội trú, bán trú được củng cố; nhiều chính sách hỗ trợ học phí, chi phí học tập, học bổng, tín dụng học sinh – sinh viên được triển khai quyết liệt.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã xác định rõ việc xây dựng, tăng cường cơ sở vật chất cho hơn 320 trường phổ thông dân tộc nội trú, hơn 1.100 trường bán trú cùng nhiều cơ sở dự bị đại học. Bộ Chính trị cũng đã chủ trương xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, trong đó 100 trường đã được khởi công trong năm 2025 và sẽ hoàn thành trước năm học 2026-2027.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương Thái Nguyên, Thanh Hóa, TP.HCM khẩn trương hoàn thành dự án đầu tư cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Trường Dự bị đại học TP.HCM và Trường Dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn. Mục tiêu là xây dựng các trường trở thành “hệ sinh thái giáo dục dân tộc kiểu mẫu”, vừa nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời trang bị khả năng hội nhập quốc tế cho học sinh với các môn ngoại ngữ và công nghệ thông tin.



Thủ tướng yêu cầu các tỉnh Thái Nguyên, Thanh Hóa và TP.HCM tiếp nhận, triển khai các dự án giáo dục với tinh thần chủ động, tự lực, tự cường và trách nhiệm cao nhất.

Đề nghị các chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị giám sớm hoàn thành công trình, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và yêu cầu về kỹ, mỹ thuật, môi trường; tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Với các nhà trường được đầu tư, Thủ tướng lưu ý bố trí mặt bằng phù hợp, khoa học để không ảnh hưởng đến việc dạy và học.

Nhấn mạnh phương châm đầu tư bài bản, đồng bộ, hiện đại, “làm việc nào ra việc đó”, Thủ tướng giao Bộ Dân tộc và Tôn giáo rà soát, xây dựng dự án tổng thể sửa chữa, nâng cấp các hạng mục còn thiếu tại các trường chuyên biệt; Bộ Tài chính bố trí ngay ngân sách trong quý I để thực hiện. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát chương trình giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

Thủ tướng mong các thầy, cô giáo tiếp tục phát huy tinh thần “cắm bản, gieo chữ, giữ nước”, truyền cảm hứng cho học sinh vùng dân tộc thiểu số và miền núi vươn lên thay đổi cuộc đời. Các em học sinh luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, luôn giữ gìn bản sắc dân tộc, tự tin, nỗ lực học tập, rèn luyện tốt, nuôi dưỡng đam mê, ấp ủ ước mơ, hoài bão và khát vọng vươn lên.