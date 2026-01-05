“Đế chế” golf Long Thành và gia đình có 3 thành viên là Anh hùng Lao động

Gia đình doanh nhân Lê Văn Kiểm là trường hợp duy nhất ở Việt Nam có 3 thành viên được phong Anh hùng Lao động. Trong đó, ông Kiểm và vợ là người đặt nền móng cho KN Holdings - doanh nghiệp đứng sau sân golf Long Thành và nhiều dự án lớn.

Tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI vừa diễn ra, bà Lê Nữ Thùy Dương - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn KN Holdings - được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Đáng nói, năm 2020, bố và mẹ của bà Dương là ông Lê Văn Kiểm và bà Trần Cẩm Nhung cũng được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Như vậy, gia đình của ông Kiểm là trường hợp duy nhất tại Việt Nam có 3 thành viên được nhận danh hiệu cao quý này.

Gia đình ông Lê Văn Kiểm, bà Trần Cẩm Nhung và con gái là Lê Nữ Thùy Dương nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. Ảnh: KN Holdings.

Kiến tạo “đế chế” KN Holdings

Ông Lê Văn Kiểm sinh năm 1945 tại Thừa Thiên Huế. Sau ngày đất nước thống nhất, ông Kiểm và người vợ là bà Trần Cẩm Nhung bắt đầu sự nghiệp bằng việc thành lập công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi, sau đó lấn sân sang kinh doanh sản xuất sơn, bột màu và công ty dệt may.

Khi công cuộc đổi mới được khởi động cũng là lúc vợ chồng ông Lê Văn Kiểm thành lập Công ty TNHH Huy Hoàng, đặt nền tảng cho sự hình thành, phát triển của Tập đoàn KN Holdings sau này.

Công ty TNHH Huy Hoàng là một trong những công ty tư nhân ra đời sớm nhất ở Việt Nam thời kỳ đổi mới. Với việc đầu tư dây chuyền thiết bị tiên tiến nhất nhập khẩu từ Nhật Bản, Italy, công ty trở thành doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc có quy mô lớn và hiện đại nhất Việt Nam những năm 1987 - 1990. Công ty góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn người, giúp Việt Nam dần thích ứng, hội nhập với máy móc, công nghệ của thế giới.

Năm 1990, doanh nghiệp còn mở rộng sang lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải. Khi nhắc đến vợ chồng ông Kiểm, người ta sẽ nhớ đến nút giao thông Hàng Xanh, công trình đầu tư cơ sở hạ tầng đầu tiên do một công ty tư nhân thi công theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT), đã giải quyết nạn kẹt xe trên đường phố TP.HCM lúc bấy giờ.

Năm 2001, vợ chồng doanh nhân này xây dựng sân golf Long Thành tọa lạc xã Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai rộng 350 ha, với vốn đầu tư hơn 600 tỷ đồng.

Đây là sân golf đầu tiên của Việt Nam hoàn toàn do người Việt quy hoạch, thiết kế, thi công xây dựng và tự quản lý điều hành đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Sân golf Long Thành hiện là một trong những sân lớn nhất cả nước, phục vụ gần 1.000 hội viên với 60% đến từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Thái Lan.

Golf Long Thành là sân golf tư nhân đầu tiên tiên tại Việt Nam được xây dựng từ năm 2001. Ảnh: Golf Long Thành.

Thừa thắng xông lên, đến nay KN Holdings - dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Lê Văn Kiểm - là một tập đoàn đầu tư đa ngành tại Việt Nam, hoạt động chính trong các lĩnh vực bất động sản, dịch vụ, hạ tầng, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao với hàng loạt dự án “khủng” khắp các tỉnh thành.

Trong đó, pháp nhân lõi, đóng vai trò "holding", góp vốn và vận hành các doanh nghiệp dự án là CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành - chính thức ra đời vào tháng 1/2005.

Bên cạnh vai trò là chủ đầu tư dự án Khu đô thị, sân golf, thể thao và du lịch sinh thái Long Thành (Đồng Nai) nói trên, Công ty Golf Long Thành còn là chủ đầu tư dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Long Thành (huyện Long Thành) quy mô 843 ha.

Là người đi đầu trong lĩnh vực sân golf ở Việt Nam, ông Lê Văn Kiểm sớm nhìn ra tiềm năng phát triển bất động sản đi kèm với xây dựng sân golf. Tại Cam Ranh, Tập đoàn này đang triển khai dự án sân golf, khu đô thị nghỉ dưỡng The Lotus Cam Ranh có diện tích gần 800 ha tại Bãi Dài (hay tên thương mại là: KN Paradise Cam Ranh). Tổng mức đầu tư dự án hơn 2 tỷ USD.

Doanh nghiệp quản lý dự án là Công ty TNHH KN Cam Ranh. Từ cuối năm 2018, sân golf KN Links Cam Ranh 27 hố bắt đầu đi vào hoạt động, và là động lực lớn để phát triển các hợp phần còn lại.

Không dừng lại tại Việt Nam, “đế chế” golf của ông Lê Văn Kiểm có tiến sang Lào để đầu tư dự án khách sạn 5 sao, khu biệt thự cao cấp và sân golf tại Thủ đô Viêng Chăn với quy mô 557,28 ha, tổng mức đầu tư 1 tỷ USD.

Năm 2012, dự án này được nâng lên thành đặc khu kinh tế Long Thành - Viêng Chăn với thời hạn cho thuê đất 99 năm.

Cũng tại Lào, tập đoàn của vợ chồng ông Kiểm đã thành lập Công ty TNHH Khai thác Mỏ Long Thành với vốn đăng ký 100 triệu USD và được Bộ Kế hoạch Đầu tư của Việt Nam lẫn Lào cấp phép đầu tư nước ngoài từ cuối thập niên trước để hoạt động trong lĩnh vực khai khoáng tại Lào.

Gia đình ông Lê Văn Kiểm - bà Trần Cẩm Nhung cùng 2 người con. Ảnh: KN Holdings.

Ở tuổi 81, ông Lê Văn Kiểm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị KN Holdings, còn bà Trần Cẩm Nhung giữ chức Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị. Việc điều hành đang được chuyển giao cho thế hệ thứ hai khi 2 người con của họ đều tham gia vào việc phát triển công ty.

Con trai đầu, ông Lê Huy Hoàng, hiện là Tổng giám đốc đặc khu Kinh tế Long Thành - Vientiane, Lào. Trong khi đó, bà Thùy Dương - người vừa được trao danh hiệu Anh hùng lao động - được trao quyền Tổng giám đốc điều hành.

Nhờ có quỹ đất lớn mà công ty gia đình ông Lê Văn Kiểm đã chuẩn bị từ thập niên những năm 1990 – 2000, nhiều thương vụ hợp tác làm ăn cũng như đầu tư vào bất động sản của gia đình nhà ông chủ Golf Long Thành khá thành công.

Với riêng mảng bất động sản, dấu ấn của ông chủ sân Golf Long Thành còn được thể hiện qua việc hợp tác với Tập đoàn CapitaLand (thương hiệu bất động sản danh tiếng đến từ Singapore) phát triển dự án The Vista, Vista Verde, The Feliz en Vista tại khu vực phía đông TP.HCM khoảng những năm 2007…

Từ năm 2018, pháp nhân cốt lõi là Công ty Golf Long Thành đã đẩy mạnh phát triển năng lượng mặt trời, với công ty con Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Điện mặt trời KN Vạn Ninh cùng 2 công ty liên kết là CTCP Cam Lâm Solar và CTCP Điện mặt trời KN Cam Lâm.

Theo giới thiệu, KN Holdings đã vận hành 3 nhà máy điện mặt trời mặt đất lần lượt là KN Vạn Ninh, Cam Lâm VN và KN Cam Lâm tại tỉnh Khánh Hòa với tổng quy mô 200 MWp, cung cấp 318 triệu kWh/năm.

Tương lai, doanh nghiệp dự kiến phát triển 6 dự án điện mặt trời nổi (2.630 MWp) tại Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, đã được phê duyệt theo Quyết định 768 (15/04/2025), dự kiến vận hành trước năm 2030, cùng nhà máy sản xuất phao nổi tại Tây Nguyên.

Các hạt nhân của KN Holdings kinh doanh ra sao?

Vì không phải là công ty đại chúng và đang không niêm yết trên sàn chứng khoán nên thông tin về kết quả kinh doanh của các công ty trong hệ sinh thái KN Holdings hầu như rất ít. Chỉ những doanh nghiệp phát hành trái phiếu mới công bố thông tin trên chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Cbonds).

Ba công ty dưới đây thuộc hệ sinh thái của KN Holdings có công bố sơ bộ về kết quả kinh doanh các năm, nhìn chung cho thấy họ đều có lãi năm 2024, tuy nhiên mức lợi nhuận này rất "khiêm tốn" so với vốn chủ sở hữu.

Hai trong số 3 công ty đều đang gánh một khoản nợ phải trả "khổng lồ" hàng chục nghìn tỷ đồng, và đang dùng hình thức đảo nợ để giảm chi phí lãi vay trái phiếu.

Nguồn: Tổng hợp từ Cbonds.

Đầu tiên là CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành – hạt nhân quan trọng trong hệ sinh thái KN Holdings – năm 2024 đã lãi sau thuế kỷ lục 307 tỷ đồng. Kết quả này đã giúp công ty có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối kỳ đạt 311 tỷ. Đồng thời đưa vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2024 lên mức 7.697 tỷ đồng, trong đó riêng vốn góp là 6.380 tỷ.

Tuy nhiên, tổng nợ phải trả của Golf Long Thành tại cuối năm 2024 lên tới 38.777 tỷ đồng, gấp 5 lần vốn chủ. Trong đó, công ty sử dụng “chiêu” đảo nợ để giảm dư nợ từ vay từ trái phiếu riêng lẻ khoảng về 1.954 tỷ, trong khi dư nợ tại ngân hàng tăng lên thành 9.359 tỷ.

Nhờ có lãi kỷ lục năm 2024 nên các hệ số thể hiện khả năng thanh toán đã cải thiện. Trong đó, hệ số thanh toán lãi vay đã cải thiện từ 1,84 lần lên 3,22 lần.

Lưu ý đây là báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 của Công ty Golf Long Thành, tức là có tính cả kết quả kinh doanh hợp nhất của các công ty con khác.

Một công ty khác trong hệ sinh thái là Công ty TNHH KN Cam Ranh - công ty con của Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành, chủ sở hữu siêu dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise tại Cam Ranh, Khánh Hòa - năm 2024 lãi sau thuế 189 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước đó. Thành tích này cũng giúp xóa lỗ lũy kế của công ty, đưa lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên 72 tỷ đồng. Qua đó, vốn chủ sở hữu tăng lên thành 7.972 tỷ.

Cũng như công ty mẹ, KN Cam Ranh có nợ phải trả gấp nhiều lần vốn chủ, với hơn 25.400 tỷ đồng tại cuối 2024. Trong đó, vay ngân hàng tiếp tục bị đội lên hơn 6.900 tỷ, vay trái phiếu giảm về còn 1.086 tỷ. Còn lại khoảng 17.400 tỷ là các khoản nợ phải trả khác.

Khả năng sinh lời của KN Cam Ranh vẫn ở mức thấp khi ROA chỉ đạt 0,6% và ROE là 2,4%.

Nợ phải trả của hai công ty Golf Long Thành và KN Cam Ranh đang gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu, tỷ lệ này càng lớn cho thấy công ty đang phụ thuộc vào vay nợ. Nguồn: Cbonds.

Còn Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điện mặt trời KN Vạn Ninh - chủ đầu tư Nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh tại xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa - báo cáo năm 2024 có lãi sau thuế kỷ lục gần 46 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.

Vốn chủ sở hữu theo đó tăng lên thành 881 tỷ đồng, riêng vốn góp là 782 tỷ. Bức tranh cơ cấu vốn của KN Vạn Ninh có phần an toàn hơn so với 2 công ty nói trên khi tổng nợ phải trả khoảng 1.360 tỷ đồng, chỉ gấp 1,5 lần vốn chủ. Khoảng 2/3 số nợ này (867 tỷ đồng) là vay trái phiếu, còn vay ngân hàng khoảng 430 tỷ đồng.

Các hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh cùng ở mức 7,4 lần, cải thiện 7 lần so với cùng kỳ 2023. Hệ số thanh toán lãi vay cũng được nâng lên mức 1,53 lần.