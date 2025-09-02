Nghi phạm sát hại cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine nói gì về động cơ gây án?

Nghi phạm 52 tuổi ở Lviv thừa nhận sát hại ông Andriy Parubiy, cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine, gọi đây là hành động “trả thù chính quyền”. Kẻ này bị tạm giam 60 ngày để điều tra.

Nghi phạm bị cáo buộc giết hại chính trị gia Ukraine Andriy Parubiy đã thừa nhận vai trò gây ra cái chết của ông hôm 2/9, cho biết hắn thực hiện vụ tấn công như một hành động “trả thù” chống lại chính quyền.

Ông Parubiy, một chính trị gia theo đường lối dân tộc chủ nghĩa, từng giữ chức Chủ tịch Quốc hội Ukraine, đã bị bắn chết trong một vụ tấn công mà cảnh sát mô tả là “được lên kế hoạch tỉ mỉ” tại thành phố Lviv, miền Tây Ukraine, hôm 30/8.

Đối tượng tình nghi, một cư dân 52 tuổi của Lviv, danh tính chưa được cảnh sát công bố, hôm thứ Ba đã nói với các nhà báo rằng hắn chịu trách nhiệm về cái chết của ông Parubiy, theo đoạn video ghi lại bên trong phiên tòa. Kẻ này mô tả vụ giết người là “hành động trả thù cá nhân đối với chính quyền Ukraine”.

“Đúng, tôi thừa nhận tôi đã giết ông ấy”, nghi phạm nói với các phóng viên trong tòa, đồng thời phủ nhận việc cộng tác với bất kỳ cơ quan đặc nhiệm Nga nào để tiến hành vụ ám sát. Nghi phạm khai đã bắn ông Parubiy “vì ông ta ở ngay gần đó”.

Sau khi nổ súng giết ông Parubiy, nghi phạm được cho là đã bỏ trốn vào rừng, nơi hắn đốt bỏ quần áo mặc trên người và tháo rời chiếc xe đạp mà hắn sử dụng, theo thông tin từ Văn phòng Công tố khu vực Lviv.

Hôm thứ Ba, cơ quan công tố cho biết nghi phạm đã bị tạm giam trong vòng 60 ngày để phục vụ điều tra.

Trong video tại tòa, nghi phạm còn nói với các nhà báo rằng hắn muốn sớm có bản án để có thể “được trao đổi lấy tù binh chiến tranh, nhằm đi tìm thi thể của con trai mình”.

Truyền thông Ukraine đưa tin con trai của nghi phạm từng là một binh sĩ trong quân đội nước này. Khi được hỏi về chi tiết này, Văn phòng Công tố khu vực Lviv cho biết giả thuyết này, cùng với các thông tin khác, sẽ được điều tra làm rõ.

Tang lễ của ông Parubiy cũng được tổ chức hôm thứ Ba, theo thông báo của ông Maksym Kozytskyi, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Lviv, trên mạng xã hội.

“Rất nhiều người đã đến để tiễn biệt Andriy Parubiy. Cầu cho ký ức về ông luôn còn mãi. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình ông”, ông Kozytskyi viết, kèm hình ảnh hàng chục người đến dự tang lễ.

“Tên sát nhân sẽ phải nhận bản án công bằng”, ông nhấn mạnh.

Theo CNN