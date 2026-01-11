Canh bạc xe điện của ông chủ KITA Group trước khi mua lại Phúc Sơn

Theo nguồn tin của VietTimes, đại gia Nguyễn Duy Kiên (sinh năm 1969, người sáng lập KITA Group) là bên đồng ý mua lại 63 ha đất quốc phòng tại Nha Trang của Tập đoàn Phúc Sơn – doanh nghiệp liên quan đại án tham nhũng đang bị tòa án xét xử.

Theo thỏa thuận, bị cáo Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu Pháo) và các cổ đổng của Phúc Sơn sẽ chuyển nhượng cổ phần cho ông Kiên. Người đứng sau đế chế KITA Group cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ dân sự, bồi thường đến cùng cho các bị hại đã mua đất tại dự án ở Nha Trang, dựa trên phán quyết của tòa án. Đến nay, ông Kiên đã làm việc với Ngân hàng Quân đội MB để phát hành chứng thư bảo lãnh tối đa là 6.973 tỷ đồng.

Như đề cập ở bài viết trước, KITA Group là tập đoàn bất động sản có các chi nhánh tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và văn phòng đại diện tại Quảng Châu, Trung Quốc. KITA Group mở rộng các “chân rết” với loạt các công ty thành viên như KITA Construction, KITA Link, KITA Holdings, và đặc biệt nhất là KITA Invest.

Việc mua lại 63 ha đất tại Nha Trang từ tay Phúc Sơn không phải là lần đầu ông Nguyễn Duy Kiên và hệ sinh thái KITA Group tiếp quản các dự án từ chủ đầu tư có sai phạm. Bằng chiến lược chuyên xử lý tài sản phát mại của ngân hàng, hoặc giúp "hồi sinh" các khu đất liên quan doanh nghiệp có lãnh đạo vướng vòng lao lý, KITA Group của ông Nguyễn Duy Kiên giờ đây đã có trong tay loạt dự án bất động sản tầm cỡ với tổng diện tích 700 ha tại nhiều tỉnh, thành khắp cả nước, như: Stella 927 (TP. HCM), Stella 1595 (TP. HCM), Stella Riverside (TP. HCM), Stella Quốc Oai (Hà Nội), Stella Hải Dương (Hải Dương), Stella Ocean Park (Phan Thiết), khu đô thị sinh thái Golden Hills City (Đà Nẵng), dự án vệt 50m đường Nguyễn Tất Thành nối dài (Đà Nẵng)...

“Hơn một thập kỷ qua, từ Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng đến Cần Thơ… những dự án tưởng chừng sẽ "ngủ yên" trong thời gian dài đã được KITA Group từng bước đánh thức và chuyển mình mạnh mẽ”, thông cáo báo chí gần đây của KITA Group viết.

Lấn sân sang xe điện

Sau hơn 10 năm qua gắn với mảng bất động sản, mới đây, KITA Group đã lựa chọn bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới: sản xuất và lắp ráp ô tô thương mại chạy điện.

Tháng 5/2025, KITA Group ký kết hợp tác chiến lược với Chery - Tập đoàn ô tô hàng đầu Trung Quốc - nhằm phát triển dòng xe tải và xe van điện mini Paidi, dự kiến ra mắt vào năm nay.

Ông Nguyễn Duy Kiên (bên trái) đại diện cho KITA Group ký hợp tác chiến lược với Tập đoàn Chery Trung Quốc nhằm phát triển dòng xe tải và xe van mini. Ảnh: KITA Group.

Theo kế hoạch, KITA Group sẽ triển khai hoạt động lắp ráp và sản xuất tại nhà máy ô tô Giải Phóng đặt tại Khu Kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, với quy mô gần 10 ha.

Trong giai đoạn đầu, dự án tập trung nâng cấp nhà xưởng, dây chuyền thiết bị và hệ thống kiểm định chất lượng.

Với lợi thế hạ tầng sẵn có cùng kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực sản xuất cơ khí - ô tô, nhà máy sau khi nâng cấp dự kiến sẽ đáp ứng công suất 20.000 xe/năm, không chỉ phục vụ thị trường Việt Nam mà còn hướng tới khu vực Đông Nam Á.

Dòng xe tải và xe van điện KITA Group sự kiến sản xuất. Ảnh: KITA Group.

Về lý do lựa chọn dòng xe van chạy điện, doanh nghiệp cho rằng ở phiên bản chạy nhiên liệu hóa thạch, đây là phân khúc có lượng phát thải lớn nhưng ít được chú trọng trong các chiến lược giảm phát thải của ngành giao thông. Xe Paidi mà KITA Group sản xuất được giới thiệu là có thiết kế tối ưu cho vận chuyển trong môi trường đô thị: dễ dàng di chuyển qua phố nhỏ, ngõ hẹp; vận hành thuận tiện tại các khu công nghiệp, cảng biển, cảng hàng không.

Dòng xe này được sử dụng ở các doanh nghiệp logistics, bưu chính, siêu thị, cửa hàng tiện lợi hay nhà sản xuất có nhu cầu giao hàng thường xuyên.

Ngoài ra, Paidi còn được nghiên cứu và phát triển thêm nhiều biến thể nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu: xe vận chuyển thư báo, xe bán hàng lưu động, xe vệ sinh môi trường, xe cứu hỏa mini, hay thậm chí xe pickup điện dành cho các hoạt động dịch vụ chuyên biệt.

Huy động vốn để nâng cấp nhà máy

ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Ô tô Giải phóng (Mã: GGG) hồi tháng 5/2025 vừa rồi đã bầu ông Nguyễn Duy Kiên làm Chủ tịch HĐQT, trong khi người tiền nhiệm là ông Nguyễn Cương giữ chức Phó chủ tịch.

Các báo cáo quản trị cũng như báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Ô tô Giải phóng những năm qua không thể hiện chi tiết vốn góp sở hữu. Trong giao dịch gần nhất được công bố, hồi tháng 7/2023, ông Nguyễn Duy Kiên - khi đó là Ủy viên HĐQT - đã mua thành công 951.600 cổ phiếu GGG, qua đó trở thành cổ đông lớn của công ty với tỷ lệ nắm giữ là 6,59%.

Đáng nói, cơ cấu cổ đông của Ô tô Giải phóng cũng khá cô đặc. Trong biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường diễn ra ngày 18/9/2025, có 19 cổ đông tham dự và nhận ủy quyền, đại diện cho 81,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Riêng 8 cổ đông tham dự trực tiếp nắm tới hơn 21,2 triệu cổ phiếu, tương đương nắm 72,27% vốn của Ô tô Giải phóng.

Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường của Ô tô Giải phóng diễn ra ngày 18/9/2025 ghi nhận chỉ có 19 cổ đông tham dự và nhận ủy quyền, nhưng đại diện cho tới 81,99% số cổ phần công ty. Nguồn: Biên bản ĐHĐCĐ bất thường.

Theo tìm hiểu của VietTimes, ngoài ông Kiên - người đang là cổ đông lớn và ngồi ghế Chủ tịch HĐQT, một cá nhân khác liên quan KITA Group cũng đang là cổ đông lớn tại Ô tô Giải phóng.

Hồi tháng 11/2022, công ty này phát hành hơn 19,7 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ cho 6 chủ nợ. Trong đó, ông Đàm Thận Mạnh (sinh năm 1982) là chủ nợ lớn nhất, được hoán đổi số nợ hơn 116 tỷ đồng thành 11,6 triệu cổ phiếu.

Điều này giúp ông Đàm Thận Mạnh trở thành cổ đông lớn nhất tại Ô tô Giải phóng với tỷ lệ 39,48% vốn, đủ quyền phủ quyết nhiều vấn đề tại ĐHĐCĐ.

Đáng nói, ông Mạnh từng là đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT của KITA Holding – doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái KITA Group trước tháng 1/2023.

Ở diễn biến khác, sau khi ông Kiên lên chức Chủ tịch HĐQT Ô tô Giải phóng, 5 tháng sau, ngày 13/10/2025, HĐQT Ô tô Giải phóng đã thông qua giao dịch với KITA Group về việc ký hợp đồng hợp tác sản xuất lắp ráp ô tô tải điện.

Cùng ngày đó, HĐQT cũng thông qua triển khai phát hành 20 triệu cổ phiếu GGG riêng lẻ để huy động vốn nâng cấp nhà máy ô tô Giải Phóng tại khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, nơi sẽ sản xuất, lắp ráp dòng xe điện hợp tác với Chery.

Tổng mức đầu tư dự kiến 200 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư máy móc thiết bị 100 tỷ đồng, vốn lưu động 100 tỷ đồng. Về cơ cấu tài trợ vốn, GGG sẽ góp 70%, còn lại 30% đến từ nguồn vốn vay.

Việc nâng cấp sẽ được chia thành 5 giai đoạn, bao gồm: giai đoạn 1 (năm 2025) nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ, xin cấp phép; giai đoạn 2 (đầu năm 2026) thi công nâng cấp, lắp đặt thiết bị; giai đoạn 3 (giữa năm 2026) vận hành thử, sản xuất sản phẩm mẫu; giai đoạn 4 (cuối năm 2026) chính thức đi vào hoạt động; cuối cùng là giai đoạn mở rộng (2026-2031) tăng công suất theo lộ trình.

Như vậy, có thể thấy KITA Group đang hiện diện rõ tại Ô tô Giải phóng thông qua 2 cổ đông lớn là ông Đàm Thận Mạnh và Chủ tịch Nguyễn Duy Kiên.

Trong bối cảnh đang lỗ lũy kế 357 tỷ đồng (tính đến 30/9/2025) và sức khỏe tài chính kém sắc, Ô tô Giải phóng muốn huy động vốn để xây dựng nhà máy. Bên hưởng lợi rõ thấy nhất là KITA Group – tập đoàn đang tham vọng đầu tư sản xuất, lắp ráp xe điện Chery của Trung Quốc.

Cơ hội và thách thức

Nhắc đến ôtô điện Trung Quốc, nhiều người nghĩ ngay đến BYD nhờ thành tích bán hàng xấp xỉ "gã khổng lồ" Tesla. Trong khi Chery lại là cái tên có phần lạ lẫm.

Thực tế, Chery là một tập đoàn khá nổi tiếng trong ngành công nghiệp ôtô của đất nước tỷ dân khi doanh số nằm trong top 10, đồng thời là cái tên dẫn đầu về lượng xe xuất khẩu của Trung Quốc trong hơn 2 thập kỷ qua.

Chery được biết đến từ năm 2009, thông qua hợp tác với Liên doanh ô tô Hòa Bình (VMC), song đã phải rời đi sau khoảng 5 năm hoạt động vì tình hình kinh doanh ảm đạm.

Khoảng năm 2022, Chery đã nghiên cứu thị trường Việt Nam, có các buổi tiếp xúc với giới truyền thông cũng như tìm hiểu khách hàng. Tuy nhiên vì nhiều lý do mà thương hiệu này không quá vội vàng tại thị trường ôtô Việt.

Đến tháng 4/2024, Chery quay trở lại và bắt tay với Tập đoàn Geleximco của Chủ tịch Vũ Văn Tiền. Hai bên dự kiến xây dựng một nhà máy tại Việt Nam với công suất 200.000 xe/năm để sản xuất các mẫu xe mang thương hiệu Omoda & Jaecoo.

Nhà máy sản xuất ô tô thương hiệu Omoda & Jaecoo được giới thiệu đặt tại Thái Bình. Theo ông Tiền, doanh nghiệp sẽ xây dựng đường cao tốc đi các bến cảng, Móng Cái và Lạng Sơn để phục vụ cho việc xuất khẩu. Tổng mức đầu tư cho nhà máy này là 800 triệu USD (hơn 19.900 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều khoản đầu tư của Ô tô Giải phóng) bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2026 với công suất dự kiến 50.000 xe/năm.

Theo định hướng ban đầu, liên doanh này sẽ sản xuất những chiếc xe xăng – điện (xe hybrid) để phục vụ thị trường, thay vì tập trung hoàn toàn vào xe điện. Ông Tiền cho rằng xe hybrid sẽ rất hiệu quả vì hạ tầng Việt Nam chưa đáp ứng được xe thuần điện.

Các mẫu xe mang thương hiệu Omoda & Jaecoo của Chery. Ảnh: Chery.

Trong lần trở lại này, Chery cho thấy tham vọng của mình thông qua động thái bắt tay với 2 doanh nghiệp của Việt Nam để sản xuất, lắp ráp ôtô trong nước thay vì nhập khẩu nguyên chiếc như cách nhiều hãng xe đồng hương đang thực hiện.

Với chiến lược đề ra, phân khúc mà Geleximco và KITA Group hướng đến khác nhau. Trong khi Geleximco định hướng sản xuất xe hybrid phục vụ nhu cầu cá nhân đi lại, thì KITA Group lại nhắm đến xe van điện phục vụ cho logistics, vận tải.

Trong báo cáo mới công bố về thị trường xe điện 6 nước ASEAN, PwC Việt Nam đánh giá Việt Nam nổi lên như một ngoại lệ với mức độ phát triển năng động, tăng trưởng vượt trội trong khu vực. Động lực thúc đẩy xe điện được hỗ trợ mạng mẽ từ chính sách ưu đãi của Chính phủ, bao gồm miễn 100% phí trước bạ cho xe điện đến năm 2027.

Tỷ lệ xe điện trong tổng lượng xe bán ra tại Việt Nam đạt 33%, cao hơn mức trung bình 6 nước được khảo sát tại ASEAN (17%) và chỉ đứng sau Singapore (72%).

Tổng doanh số ô tô tại Việt Nam tăng 18% so với cùng kỳ, cao hơn hầu hết các thị trường trong khu vực. Đáng chú ý nhất là mức tăng trưởng 84% của doanh số xe điện hóa, hiện chiếm 33% tổng số xe bán ra – một trong những tỷ lệ cao nhất ASEAN.

VinFast vừa công bố dòng xe chở hàng cỡ nhỏ EC Van - loại xe cùng cạnh tranh phân khúc với Paidi. Ảnh: VinFast.

Trước bối cảnh đó, hàng chục thương hiệu xe điện lớn, nhỏ đang tìm kiếm cơ hội tại thị trường Việt Nam. Các hãng xe điện từ Trung Quốc - quốc gia dư cung xe điện - đã gia nhập thị trường Việt gồm: BYD, AION, MG, Wuling, Hongqi, Haima, Haval, GAC, Aion, Omoda, Jaecoo, Lynk & Co…

Sân chơi sẽ càng trở nên khốc liệt khi VinFast - doanh nghiệp vừa công bố dòng xe chở hàng cỡ nhỏ EC Van - đang là thương hiệu nội địa dẫn đầu doanh số xe điện trong khu vực 6 nước ASEAN.

Bỏ qua yếu tố về giá hay tâm lý khách hàng liên quan nguồn gốc xuất xứ, vấn đề quyết định sự lựa chọn của người sử dụng đối với xe điện là hệ thống trạm sạc. Trong khi Vinfast chưa có ý định chia sẻ hạ tầng thì với các hãng xe điện khác như BYD - nhà sản xuất hàng đầu Trung Quốc - trong giai đoạn đầu gia nhập thị trường Việt Nam đã không chú trọng đến doanh số, chỉ tập trung vào việc xây dựng hệ thống mạng lưới và đội ngũ cho hệ thống đại lý.

Nguồn lực lớn nhưng BYD không xây dựng hệ thống trạm sạc riêng mà hợp tác với các bên cung cấp trạm sạc bên thứ ba. Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đã gia nhập cuộc chơi trạm sạc xe điện.

Nếu chiến lược của bên cung cấp trạm sạc như PV Power phủ rộng khắp cả nước, bài toán của Chery cũng như KITA Group trở nên "dễ thở" hơn. Ngược lại, nếu không thể dùng chung trạm sạc, các hãng xe mới đối diện vô vàn khó khăn nếu cạnh tranh với Vinfast - doanh nghiệp vốn coi hệ thống trạm sạc phủ khắp là lợi thế để gia tăng doanh số bán xe, chứ không phải kinh doanh năng lượng.