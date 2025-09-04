Ukraine loại trừ khả năng tham gia cuộc gặp Putin-Zelensky tại Moscow

Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga khẳng định Kiev sẵn sàng gặp Nga tại nhiều quốc gia trung lập, nhưng bác bỏ đề xuất tổ chức thượng đỉnh Putin – Zelensky tại Moscow.

Kiev đã từ chối khả năng tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thủ đô Moscow.

Phát biểu với báo giới ở Bắc Kinh hôm 3/9, ông Putin gợi ý rằng ông Zelensky có thể đến Moscow để đàm phán các điều khoản hòa bình. Trước đó, Hungary, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong số các quốc gia từng bày tỏ sẵn sàng đăng cai các cuộc đàm phán.

Trong một bài đăng trên nền tảng X, Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga cho biết đã có ít nhất 7 quốc gia sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Putin – Zelensky. Ông viết: “Đây là những đề xuất nghiêm túc và Tổng thống Zelensky luôn sẵn sàng cho một cuộc gặp như vậy bất kỳ lúc nào”.

Tuy nhiên, ông Sibiga cáo buộc rằng “ông Putin tiếp tục đưa ra những đề xuất vốn đã không thể chấp nhận được”, đồng thời kêu gọi “gia tăng áp lực” lên Nga.

Tổng thống Putin nhiều lần tuyên bố ông sẵn sàng gặp ông Zelensky ở “giai đoạn cuối” của tiến trình đàm phán. Hôm thứ Tư, ông nhắc lại rằng một hội nghị thượng đỉnh có thể diễn ra nếu được “chuẩn bị kỹ lưỡng và mang lại kết quả tích cực”. Ông nhấn mạnh: “Cuối cùng thì, nếu ông Zelensky sẵn sàng, ông ấy có thể đến Moscow”.

Song song, nhà lãnh đạo Nga tiếp tục đặt dấu hỏi về tính hợp pháp trong vị trí nguyên thủ của ông Zelensky, nhắc rằng nhiệm kỳ Tổng thống 5 năm của ông đã hết hạn từ năm ngoái, trong khi chưa có cuộc bầu cử nào được tổ chức do tình trạng thiết quân luật ở Ukraine.

Nga từ lâu khẳng định rằng để đạt được một nền hòa bình bền vững, Ukraine phải công nhận các biên giới mới và từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO.