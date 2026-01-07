Ông trùm Prince Group Chen Zhi bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc để phục vụ điều tra

Chen Zhi, ông trùm Prince Group, đã bị bắt và dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc để phục vụ điều tra về các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Theo nhật báo tiếng Hoa Thời báo Campuchia – Trung Quốc hôm 7/1, Chen Zhi (Trần Chí), nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Prince Group (Tập đoàn Thái Tử), đã bị cảnh sát Campuchia bắt giữ và bị áp giải về Trung Quốc, để chịu sự điều tra của các cơ quan chức năng liên quan.

Tháng 10/2025, Bộ Tư pháp Mỹ đã khởi tố Chen Zhi, cáo buộc ông ta chủ mưu những chiến dịch lừa đảo khổng lồ tại Campuchia, chiếm đoạt lượng lớn tiền mã hóa từ nhiều nạn nhân trên toàn thế giới. Bộ Tài chính Mỹ cũng đã tham gia điều tra và tịch thu một lô Bitcoin được cho là có liên quan đến Trần Chí, với tổng giá trị vượt quá 140 tỷ USD (khoảng 10,5 tỷ bảng Anh), đồng thời khẳng định đây là vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử.

Ngoài Mỹ, Chen Zhi và Prince Group do ông ta kiểm soát cũng đang nằm trong tầm ngắm chặt chẽ của các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý tại nhiều quốc gia; một số nước thậm chí đã phong tỏa tài sản và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông và tập đoàn này. Theo các nguồn tin, dù bề ngoài quảng bá hoạt động chính trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính và dịch vụ tiêu dùng, nhưng trên thực tế, tập đoàn này bị nghi ngờ điều hành một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.

Điều tra cho thấy, Prince Group đã thiết lập tại Campuchia nhiều khu vực mang tên “khu công nghiệp công nghệ”, song thực chất lại là những “nhà tù lừa đảo” được bao quanh bởi tường cao và dây thép gai. Hàng nghìn người bị dụ dỗ bằng các lời mời tuyển dụng giả, sau khi đến nơi thì bị tịch thu hộ chiếu, mỗi ngày bị ép làm việc 16 giờ để thực hiện các vụ lừa đảo kiểu “giết heo” (romance scam).

Chỉ riêng hai ổ nhóm đã phát hiện có 1.250 chiếc điện thoại, kiểm soát 76.000 tài khoản mạng xã hội; vào thời kỳ cao điểm, mỗi ngày có thể lừa đảo được tới 30 triệu USD.

Việc Chen Zhi bị bắt giữ và bị dẫn độ về Trung Quốc đại lục lần này liệu có kéo theo sự gia tăng hợp tác thực thi pháp luật xuyên biên giới hay không, vẫn cần tiếp tục theo dõi các diễn biến tiếp theo.

Chen Zhi, 37 tuổi, quê Phúc Kiến (Trung Quốc). Ban đầu ông ta làm việc tại một công ty trò chơi trực tuyến quy mô nhỏ ở địa phương và dường như không mấy thành công. Cuối năm 2010 hoặc đầu năm 2011, ông ta chuyển đến Campuchia và bắt đầu tham gia vào lĩnh vực bất động sản, vốn đang bùng nổ vào thời điểm đó.

Năm 2014, Chen Zhi được nhập quốc tịch Campuchia; năm sau đó, ông thành lập Prince Group và giữ chức Chủ tịch, tuyên bố hoạt động kinh doanh trải rộng tại hơn 30 quốc gia trên toàn cầu. Hiện phía Trung Quốc đại lục chưa công bố chi tiết điều tra tiếp theo, các cáo buộc và bằng chứng liên quan vẫn đang chờ cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Singtao, HKEJ