Thủ tướng: Năm 2026 tiếp tục tinh gọn mạnh bộ máy trung ương và địa phương

Về nhiệm vụ năm 2026, Thủ tướng cho biết Đảng ủy Chính phủ sẽ thực hiện hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương.

Ngày 11/1, Đảng ủy Chính phủ với 21 đảng ủy trực thuộc và 138.675 đảng viên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Đảng bộ Chính phủ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng cho biết năm 2025 Đảng ủy Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có tính “chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế”.

Khái quát nhiều kết quả nổi bật, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh kết quả lớn nhất là tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

Minh chứng thể hiện rõ qua các dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 3 lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn với 564 dự án, tổng số vốn 5,14 triệu tỷ đồng, trong đó 75% vốn tư nhân. Thu hút vốn FDI cao nhất từ trước tới nay và giải ngân FDI khoảng 27 tỷ USD trong xu thế đầu tư, thương mại và kinh tế toàn cầu sụt giảm.

Trong thành quả chung của đất nước, Thủ tướng ghi nhận có đóng góp của Đảng ủy Chính phủ với vai trò lãnh đạo cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất, cơ quan hành pháp và thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.



Cụ thể, Đảng ủy Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả toàn diện, quan trọng.

Trong đó, vượt mục tiêu trong 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực. Đảng ủy Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp lại giang sơn, tinh giản biên chế.

Tập trung chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, quốc phòng, an ninh được tăng cường; chỉ đạo quyết liệt, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP.

Theo Thủ tướng, Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, "biến nguy thành cơ, biến tư duy thành nguồn lực, biến thách thức thành động lực" và huy động được sức mạnh từ nhân dân để góp phần phát triển đất nước, tạo được nền tảng, tạo đà, tạo lực, tạo thế, tạo niềm tin để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ cần tổ chức thực hiện thật tốt trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ở tất cả các cấp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên, cũng như thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục thực hiện 5 chiến lược cụ thể: Hoàn thiện thể chế chiến lược, huy động nguồn lực chiến lược, đầu tư hạ tầng chiến lược, phát triển công nghệ chiến lược và giữ cân bằng chiến lược.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: VGP.

Một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Đảng ủy Chính phủ trong năm 2026, theo Thủ tướng, tập trung chỉ đạo công tác tổ chức, phục vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn, tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng; tập trung quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, Chương trình hành động triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; triển khai nhiệm vụ được giao theo Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026.

Cùng với đó, Thủ tướng quán triệt, tổ chức thực hiện Kết luận của Trung ương, Nghị quyết 244 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Nghị quyết 01 của Chính phủ; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đột phá chiến lược của Bộ Chính trị; tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ở trung ương và địa phương; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược; chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau...

Thủ tướng lưu ý việc tổ chức thực hiện phải phát huy tinh thần chủ động, năng động, sáng tạo và phải luôn bám sát 5 nguyên tắc và 5 phương thức lãnh đạo của Đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.