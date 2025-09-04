Đức đề xuất tăng trợ quân sự cho Ukraine, làm Nga "kiệt quệ về kinh tế"

Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định ngừng bắn là điều kiện tiên quyết cho gìn giữ hòa bình, đồng thời công bố kế hoạch hỗ trợ Ukraine: tăng 20% năng lực phòng không mỗi năm.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định việc triển khai binh sĩ Đức hiện chưa được tính đến, đồng thời nhấn mạnh ngừng bắn sẽ là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ sứ mệnh gìn giữ hòa bình nào.

Berlin dự kiến sẽ công bố đề xuất hỗ trợ mới nhằm tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine tại cuộc họp các đồng minh Kiev ở Paris trong hôm 4/9 theo giờ địa phương. Một quan chức chính phủ tiết lộ với AFP rằng sáng kiến này nằm trong khuôn khổ những bảo đảm an ninh rộng lớn hơn, hiện đang được khoảng 30 quốc gia ủng hộ Ukraine thảo luận.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trực tiếp tham dự, trong khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến tham gia từ xa.

Là quốc gia hậu thuẫn quân sự lớn nhất của Ukraine ở châu Âu sau Mỹ, Đức muốn tăng cường khả năng bảo vệ Kiev trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga thêm khoảng 20% mỗi năm. Đề xuất cũng tính tới việc nâng cao năng lực tấn công của Ukraine, bao gồm khả năng sản xuất chung tên lửa hành trình tầm xa ngay trên lãnh thổ Ukraine với sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật từ Đức.

Ngoài ra, Berlin sẵn sàng cung cấp trang bị cho bốn lữ đoàn bộ binh cơ giới, chuyển giao hàng trăm xe chiến đấu bộ binh, tiếp tục đào tạo binh sĩ Ukraine, đồng thời thúc đẩy mối liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các công ty châu Âu.

Tuy nhiên, kế hoạch này đi kèm nhiều điều kiện. Quan chức chính phủ cho biết sự tham gia của Mỹ là yếu tố then chốt, Nga phải chấp nhận tham gia đàm phán hòa bình, và cả chính phủ liên minh cùng Quốc hội Đức cần phê chuẩn.

Cuộc họp tại Paris nhằm thể hiện cho Tổng thống Mỹ Donald Trump thấy châu Âu sẵn sàng đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine – với điều kiện Washington cũng cam kết đồng hành và gây thêm sức ép lên Moscow.

“Bảo đảm an ninh quan trọng nhất mà chúng ta có thể mang lại lúc này chính là sự hỗ trợ mạnh mẽ cho quân đội Ukraine”, Thủ tướng Merz phát biểu trên kênh Sat1 đầu tuần này. Ông cũng nhắc lại, việc triển khai binh sĩ Đức vẫn “nằm ngoài bàn thảo” cho đến nay, và ngừng bắn là yêu cầu tiên quyết nếu tính đến gìn giữ hòa bình.

Kể từ khi nhậm chức ngày 6/5, ông Merz đã hành động nhanh chóng nhằm củng cố sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine. Vừa qua, ông tuyên bố dỡ bỏ giới hạn tầm bắn đối với các loại vũ khí mà Đức cung cấp cho Kiev, đồng thời nhấn mạnh Ukraine không nên nhượng bộ.

Hồi tháng 7, ông Merz khẳng định Đức sẽ đóng “vai trò quyết định” trong thỏa thuận mới giữa NATO và Mỹ về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine chống lại Nga.

Ngày 2/9, ông kêu gọi châu Âu gia tăng sức ép để buộc Moscow chấm dứt chiến tranh. Ông cho rằng ông Putin hiện “không có lý do gì để đồng ý ngừng bắn” và nhấn mạnh châu Âu cần hướng tới việc làm Nga “kiệt quệ về kinh tế”, chẳng hạn bằng cách áp thuế đối với những quốc gia tiếp tục giao thương với Moscow.

Theo Kyiv Post