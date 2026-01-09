Liên danh 5 “ông lớn” đề xuất 4 khu đô thị tái định cư cho dự án Trục đại lộ sông Hồng

Liên danh Đại Quang Minh - Văn Phú - THACO - T&T - Hòa Phát mới đây có đề xuất với UBND TP Hà Nội về việc đầu tư các khu đô thị tiêu chuẩn phục vụ tái định cư, đồng thời điều chỉnh quy hoạch nhằm triển khai dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Đề xuất được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết 498/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội, Quyết định 6281/QĐ-UBND lựa chọn liên danh làm nhà đầu tư, cùng các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và UBND TP Hà Nội liên quan đến điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô, quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và quy hoạch phòng, chống lũ, đê điều.

Theo đó, liên danh đề xuất TP Hà Nội chấp thuận chủ trương, quy mô và vị trí 4 khu đất với tổng diện tích khoảng 113,5 ha để đưa vào dự án thành phần 4 và lập ngay quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, làm cơ sở phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.

Cụ thể, khu đất tại xã Mê Linh (bãi sông Chu Phan – Tráng Việt) có quy mô khoảng 43 ha; phía Đông và phía Bắc giáp đê tả sông Hồng, phía Tây và Nam giáp khu dân cư Đông Cao.

Khu đất tại xã Bát Tràng khoảng 3,5 ha có phía Tây giáp đường Long Biên - Xuân Quan, các phía còn lại giáp khu dân cư Bát Tràng.

Khu đất tại phường Lĩnh Nam (bãi sông Hoàng Mai – Thanh Trì) khoảng 50 ha có phía Tây giáp đường đê Hữu Hồng, các phía còn lại giáp đất nông nghiệp phường Lĩnh Nam

Vị trí 4 thuộc phường Hồng Hà khoảng 17 ha có phía Đông giáp vườn đào Nhật Tân, các phía còn lại giáp khu dân cư phường Hồng Hà.

Về công tác giải phóng mặt bằng, liên danh đề xuất TP Hà Nội giao UBND các xã, phường liên quan chủ động kiểm đếm, thống kê nguồn gốc đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, sớm bàn giao mặt bằng sạch để bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Theo tầm nhìn phát triển, dự án hướng tới tạo dựng “kỳ tích sông Hồng”, hoàn thành vào năm 2030, không chỉ đáp ứng yêu cầu phòng, chống lũ và chỉnh trang bãi sông mà còn hình thành trục không gian đô thị hiện đại, trở thành mặt tiền đô thị mới, điểm nhấn kiến trúc và khu phát triển kinh tế – tài chính quan trọng của Thủ đô.

Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần chuyển đổi tư duy từ quản lý kỹ thuật đơn thuần sang phát triển bền vững, tích hợp đa chức năng và giàu bản sắc cho không gian đô thị ven sông Hồng.