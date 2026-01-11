Nổ bom đồng loạt 11 trạm xăng ở miền Nam Thái Lan, an ninh được nâng lên mức cao nhất

Hàng loạt vụ nổ bom nhắm vào 11 trạm xăng tại miền Nam Thái Lan trong đêm khiến nhiều người bị thương, chính quyền nâng mức báo động an ninh cao nhất giữa bối cảnh bạo lực kéo dài.

Những kẻ tấn công đã kích nổ chất nổ tại 11 trạm xăng trên khắp miền Nam Thái Lan vào rạng sáng hôm 11/1, làm bị thương 4 người, theo hãng tin AFP.

Quân đội Thái Lan cho biết nhiều quả bom đã phát nổ trong vòng khoảng 40 phút, bắt đầu từ nửa đêm và rạng sáng Chủ nhật, gây ra các đám cháy tại 11 trạm nhiên liệu ở các tỉnh Yala, Pattani và Narathiwat.

Giới chức chưa công bố nghi phạm cũng như chưa xác định nhóm nào đứng sau các vụ tấn công. Tại tỉnh Pattani, hai nhân viên trạm xăng và một lính cứu hỏa bị thương, theo thông báo của quân đội.

“Vụ việc xảy ra gần như cùng một lúc. Một nhóm người với số lượng không xác định đã tới và kích nổ bom, làm hư hại các trụ bơm nhiên liệu”, Thống đốc tỉnh Narathiwat, ông Boonchauy Homyamyen, nói với truyền thông địa phương, đồng thời cho biết một sĩ quan cảnh sát cũng bị thương tại tỉnh này.

Một đại diện quân đội Thái Lan nói với AFP rằng cả bốn nạn nhân đều đã được đưa vào bệnh viện, nhưng không ai bị thương nguy hiểm đến tính mạng.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết các cơ quan an ninh nhận định các vụ tấn công mang tính “phát tín hiệu” và được tiến hành trùng thời điểm với cuộc bầu cử chính quyền địa phương diễn ra trong ngày Chủ nhật, thay vì là một đợt leo thang bạo lực theo kiểu nổi dậy truyền thống.

Tư lệnh khu vực, ông Narathip Phoynok, thông báo các biện pháp an ninh đã được nâng lên “mức tối đa” trên toàn khu vực, đặc biệt là siết chặt kiểm soát biên giới và các chốt kiểm tra trên đường bộ.

Đây là làn sóng bạo lực mới nhất tại khu vực vốn bất ổn kéo dài. Kể từ năm 2004, một cuộc nổi dậy cường độ thấp nhưng dai dẳng đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, khi các nhóm vũ trang tại khu vực đa số dân theo Hồi giáo, gần biên giới Malaysia, đấu tranh đòi quyền tự trị lớn hơn.

Miền Nam của Thái Lan vẫn mang bản sắc văn hóa khác biệt so với phần còn lại của đất nước đa số theo Phật giáo, vốn đã sáp nhập khu vực này cách đây hơn 100 năm. Hiện nay, khu vực này có sự hiện diện dày đặc của quân đội, trong đó lực lượng an ninh thường xuyên trở thành mục tiêu chính của các cuộc tấn công của phe nổi dậy.

Trong một diễn biến liên quan đến an ninh và chính trị, Thủ tướng Anutin Charnvirakul cũng kêu gọi xem xét lại toàn diện các bản ghi nhớ (MoU) đã tồn tại hơn hai thập kỷ với Campuchia liên quan đến các tranh chấp biên giới trên bộ và trên biển chưa được phân định, cho rằng công nghệ hiện đại và các tiêu chuẩn quốc tế ngày nay đã khiến những thỏa thuận này trở nên lỗi thời, theo tờ Bangkok Post.

Ông Anutin cho biết bản ghi nhớ năm 2000 về phân định biên giới trên bộ và bản ghi nhớ năm 2001 về các khu vực chồng lấn trên biển cần được sửa đổi sâu rộng hoặc thay thế hoàn toàn. Ông đề xuất xây dựng một khuôn khổ mới, có thể dưới tên gọi khác, tích hợp các kỹ thuật khảo sát hiện đại và những học thuyết pháp lý chính xác hơn.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng chính phủ lâm thời hiện nay không có thẩm quyền thực hiện các thay đổi mang tính ràng buộc do Quốc hội đã giải tán để chuẩn bị cho bầu cử. Theo ông, nhiệm vụ chính của chính quyền hiện tại là duy trì ổn định khu vực và ngăn chặn tâm lý bất an trong xã hội cho tới khi chính phủ kế nhiệm được thành lập.

Thủ tướng Thái Lan cũng đề cập đến tình hình an ninh dọc biên giới Thái Lan – Campuchia, cho biết ông đã được báo cáo rằng “tình hình nhìn chung vẫn yên ổn và trong tầm kiểm soát, dù các lực lượng chức năng vẫn duy trì cảnh giác sau những vụ đụng độ gần đây”.

Theo CNA, AFP