Công ty con trai tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tăng vốn gấp gần 3 lần

Galaxy Holdings, công ty liên quan đến ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor (con trai bà Nguyễn Thị Phương Thảo) vừa tăng vốn lên 1.345 tỷ đồng.

Ngày 6/1, Công ty TNHH Galaxy Digital Holdings (Galaxy Holdings) đã tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 1.345 tỷ đồng, tức gấp 2,69 lần. Toàn bộ nguồn vốn đều đến từ khu vực tư nhân.

Người được ủy quyền đại diện phần vốn góp là ông Huỳnh Kim Tước, hiện giữ chức Tổng giám đốc công ty.

Theo dữ liệu VietTimes có được, Galaxy Holdings được thành lập vào ngày 13/8/2021, có trụ sở chính tại huyện Nhà Bè, TPHCM. Công ty có vốn điều lệ 500 tỷ đồng và thuộc sở hữu của CTCP Tập đoàn Sovico.

Công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm.

Người đại diện pháp luật ở thời điểm đó là bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc.

Ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor và bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

Tháng 11/2022, người đại diện pháp luật được chuyển sang cho ông Hendra Tan, chức vụ Tổng Giám đốc.

Đến tháng 5/2023, ông Trần Thanh Hải – Tổng Giám đốc trở thành người đại diện pháp luật của công ty.

Tháng 7/2025, Tổng Giám đốc Huỳnh Kim Tước là người đại diện pháp luật của công ty.

Bên cạnh đó, cơ cấu sở hữu của Galaxy Holdings có sự thay đổi khi chủ sở hữu được chuyển sang Công ty TNHH Đầu tư Milky Way – doanh nghiệp do ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor nắm giữ 100% vốn.

Ông Hùng Anh Victor được biết đến là con trai cả của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo.

Bên cạnh vai trò là chủ sở hữu Milky Way, ông Hùng Anh còn được biết đến là đồng sáng lập Swift247. Đây là nền tảng logistics công nghệ kết nối vận tải đa phương thức đã được cấp phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường hàng không.

Galaxy Holdings hiện được định vị là tập đoàn công nghệ số thuộc hệ sinh thái Sovico, hướng tới vai trò tiên phong trong việc ứng dụng và kết nối các giá trị số vào hoạt động kinh doanh, qua đó đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội.

Doanh nghiệp này đang sở hữu loạt công ty thành viên hoạt động trong các lĩnh vực tài chính số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo như Galaxy Pay (fintech, ví điện tử), Galaxy Technology (số hóa và giải pháp CNTT), Galaxy Joy (nền tảng tích điểm hàng không), Galaxy One (dịch vụ hạ tầng và mua sắm tập trung), FinOS (tài chính số), cùng các đơn vị khác như Galaxy Connect, Galaxy Telecom và Galaxy FinX.

Đáng chú ý, tháng 9/2025, CTCP Galaxy Technology Services - công ty thành viên của Galaxy Holdings - đã tham gia thành lập CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD (HDEX).

Theo công bố, HDEX có vốn điều lệ ban đầu 200 tỷ đồng. Trong đó, Chứng khoán HD (công ty liên kết của HDBank) góp 30 tỷ đồng (chiếm 15% vốn); Công ty TNHH Galaxy Pay góp 20 tỷ đồng (chiếm 10%), CTCP Galaxy Technology Services góp 150 tỷ đồng (chiếm 75% vốn). Ông Huỳnh Kim Tước hiện giữ vị trí Chủ tịch HĐQT của HDEX.