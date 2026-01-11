EU trả giá đắt vì trừng phạt Nga: Xuất khẩu sụt giảm 65%, thiệt hại gần 50 tỷ euro

Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã mất khoảng 65% doanh thu từ xuất khẩu sang Nga kể từ năm 2022.

Theo dữ liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), EU đã thiệt hại khoảng 48 tỷ euro (tương đương 55,9 tỷ USD) kim ngạch xuất khẩu trong vòng 4 năm qua, kể từ khi áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

EU cùng với các nước phương Tây đã tung ra một làn sóng trừng phạt chưa từng có đối với Moscow sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, với mục tiêu làm sụp đổ nền kinh tế Nga. Tuy nhiên, theo giới chức Nga, các biện pháp này rốt cuộc lại khiến nền kinh tế Nga thích nghi và trở nên vững vàng hơn.

Số liệu của Eurostat cho thấy, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10/2025, EU chỉ xuất khẩu sang Nga khoảng 25 tỷ euro hàng hóa, giảm mạnh so với mức 73 tỷ euro trong cùng kỳ năm 2021. Mức sụt giảm này tương đương khoảng 65%.

Đáng chú ý, EU đã ghi nhận thặng dư thương mại với Nga trong hai quý liên tiếp vào cuối năm 2025 – lần đầu tiên kể từ năm 2002, theo báo cáo của Eurostat công bố hồi tháng 12.

Mặc dù EU đặt mục tiêu loại bỏ hoàn toàn khí đốt Nga vào năm 2027, Nga vẫn là nhà cung cấp khí đốt lớn thứ hai của khối. Tỷ trọng khí đốt Nga trong tổng lượng nhập khẩu của EU đạt 15,1%, giảm so với mức 39% vào năm 2021 nhưng vẫn giữ vai trò đáng kể.

Việc EU từng bước từ bỏ nguồn hydrocarbon giá rẻ của Nga để chuyển sang khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đắt đỏ hơn từ Mỹ đã khiến giá năng lượng leo thang và tăng trưởng kinh tế chậm lại trên toàn khối.

Hôm thứ Ba, tập đoàn năng lượng Nga Gazprom cảnh báo các quốc gia EU có thể đối mặt nguy cơ thiếu hụt khí đốt trong bối cảnh lượng dự trữ tại các trung tâm lớn của khối, như Đức và Hà Lan, đang sụt giảm nhanh chóng.

Gazprom cho biết việc dự trữ bị rút cạn với tốc độ cao sẽ dẫn tới suy giảm sản xuất sớm hơn dự kiến và “đe dọa nguồn cung khí đốt ổn định cho người tiêu dùng trong điều kiện thời tiết lạnh giá”.

Theo RT