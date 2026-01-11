close Đăng nhập

Người dùng xe điện bối rối vì trạm sạc EV One bị lỗi

Thượng Tâm
Thượng Tâm

Trong chuyến công tác miền Trung với chiếc Ford Mustang Mach E, anh Lê Thượng Tiến gặp nhiều khó khăn với việc sạc cho ô tô điện tại trạm sạc của EV One.

Tin liên quan

Từ khóa:

#sạc xe điện #Trạm sạc xe điện #Trạm sạc bên thứ ba #EV One #Xe điện

Đừng bỏ lỡ

Thị trường số