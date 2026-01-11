Người dùng xe điện bối rối vì trạm sạc EV One bị lỗi

Người dùng xe điện bối rối vì trạm sạc EV One bị lỗi
Trong chuyến công tác miền Trung với chiếc Ford Mustang Mach E, anh Lê Thượng Tiến gặp nhiều khó khăn với việc sạc cho ô tô điện tại trạm sạc của EV One.
Có tầm hoạt động 120 km và tốc độ tối đa 80 km/h, Honda UC3 sẽ thuộc nhóm cao cấp khi bán ra tại Việt Nam.
Mercedes-Benz V250 Luxury đời 2020 đang được rao bán ở mức khoảng 1,35 tỷ đồng, thấp hơn 1,23 tỷ so với giá niêm yết. Mức giảm này cho thấy tỷ lệ khấu hao của mẫu MPV hạng sang cao hơn mặt bằng chung sau 5 năm sử dụng.
Từ vụ tài xế xe SH bị tịch thu vì buông hai tay khi đang chạy, nhiều người thắc mắc những hành vi nào sẽ bị tịch thu phương tiện và chiếc xe sau đó sẽ được xử lý ra sao?
Hãng sản xuất ô tô Thụy Điển Volvo Cars vừa công bố quyết định triệu hồi 413.151 phương tiện tại thị trường Mỹ sau khi phát hiện các sự cố kỹ thuật liên quan đến camera chiếu hậu.
MG RX5 đang được đại lý giảm giá mạnh để "xả kho" trước Tết, qua đó tăng sức cạnh tranh ở phân khúc SUV cỡ C khi đặt cạnh các đối thủ như Mazda CX-5, Hyundai Tucson.
Giá dễ tiếp cận, trang bị dày nhưng vì sao Suzuki Fronx khó bứt phá?
Mạng xã hội xuất hiện thông tin về một đại lý ô tô của thương hiệu BYD tại khu vực Cần Thơ, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mạo danh và nhầm lẫn cho người tiêu dùng.
Nhóm xe gia đình bắt đầu sôi động ngay từ đầu năm 2026 với những lựa chọn mới, từ xe bán tải đến MPV điện 7 chỗ.
Mẫu xe mới của Honda sở hữu pin rời, tầm hoạt động 102 km, cạnh tranh trực tiếp với VinFast và Yamaha.
Phiên bản mới của VinFast VF 3 và Limo Green được nâng cấp trang bị, hỗ trợ tiện ích và an toàn, giúp tiếp cận khách hàng muốn xe điện giá hợp lý, tiện nghi đầy đủ.
Từ năm 2026, người dùng ô tô sẽ chịu tác động từ loạt quy định mới, gồm ưu đãi thuế cho xe hybrid, siết an toàn trẻ em khi đi ô tô và tăng mức phạt với vi phạm trong thuê, cho thuê xe tự lái.
Ảnh hưởng của làn sóng AI (trí tuệ nhân tạo) những tháng cuối năm 2025, thị trường laptop và thiết bị di động tại Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức về giá cả.
Honda WN7 được đăng ký kiểu dáng tại Việt Nam, hứa hẹn khả năng phân phối chính hãng trong thời gian tới.
Phân khúc sedan hạng D ghi nhận mức tăng trưởng đều ở các mẫu xe nhưng nhìn chung, nhóm này vẫn sống nhờ "xương sống" Toyota Camry.
Thị trường ô tô Việt Nam năm 2025 đón nhận nhiều "tân binh" đáng chú ý, trải từ MPV gia đình đến xe điện đô thị. Các hãng cùng đẩy mạnh điện hóa và chiến lược giá để chen chân vào phân khúc bán chạy.
Giá vàng miếng SJC sáng nay (29/12) niêm yết ở mức 156,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 158,8 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng so với tuần trước 27/12.
BYD Dolphin đời mới dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam vào quý II năm sau với một số thay đổi, quan trọng nhất là về giá.
Với mức giá dưới 300 triệu đồng, các mẫu xe điện mini phù hợp cho di chuyển trong thành phố, tiết kiệm chi phí và đáp ứng nhu cầu che mưa nắng hàng ngày.
Một vụ kiện tập thể tại Mỹ nhắm vào Kia Carnival khi chủ xe lo ngại cửa trượt điện có thể kẹp người do cảm biến hoạt động không nhạy như kỳ vọng.
Mô hình 3D của nguyên mẫu iPhone Fold được chia sẻ trên MakerWorld cho thấy thiết kế vuông vức, màn hình trong khoảng 7,7 inch và màn hình ngoài 5,3 inch.