Ukraine lên kế hoạch triển khai 25.000 robot cho hậu cần tiền tuyến

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết mục tiêu cuối cùng là 100% hậu cần tiền tuyến sẽ do các hệ thống robot đảm nhiệm.

Trong một bước tiến hướng tới chiến tranh hoàn toàn tự động, Bộ Quốc phòng Ukraine có kế hoạch mua sắm 25.000 phương tiện mặt đất không người lái (UGV) vào giữa năm 2026. Sáng kiến này nhằm thay thế binh sĩ bằng các hệ thống robot trong toàn bộ hoạt động hậu cần tiền tuyến và tăng gấp đôi tốc độ triển khai so với năm 2025.

Theo báo cáo, ông Mykhailo Fedorov nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng là 100% hậu cần tiền tuyến sẽ do robot xử lý.

Chiến lược này đã bắt đầu cho thấy kết quả. Chỉ riêng trong tháng 3, lực lượng Ukraine đã thực hiện hơn 9.000 nhiệm vụ bằng robot mặt đất, từ vận chuyển đạn dược đến sơ tán người bị thương.

Một bước phát triển quan trọng trong làn sóng công nghệ này là việc chính thức tiêu chuẩn hóa robot hậu cần Bizon-L.

Khoản đầu tư 330 triệu USD

Sau cuộc họp với các nhà sản xuất trong nước, Bộ trưởng Mykhailo Fedorov đã công bố sự chuyển hướng chiến lược nhằm ổn định ngành công nghiệp bằng cách ký các hợp đồng UGV kéo dài đến năm 2027.

Động thái này hỗ trợ mục tiêu đầy tham vọng của Ukraine là chuyển đổi 100% hậu cần tiền tuyến sang hệ thống robot – một quá trình đã được triển khai mạnh mẽ với hơn 9.000 nhiệm vụ do UGV đảm nhiệm chỉ trong tháng 3.

Những hệ thống không người lái này đang chứng minh vai trò then chốt trong hậu cần rủi ro cao và sơ tán y tế, giúp bảo vệ binh sĩ khỏi những nhiệm vụ nguy hiểm nhất ở tiền tuyến.

Để tinh giản chuỗi cung ứng quốc phòng, Ukraine đã đầu tư khoảng 330 triệu USD (14 tỷ hryvnia) kể từ tháng 1 để cung cấp hơn 181.000 hệ thống, bao gồm máy bay không người lái và các thiết bị tác chiến điện tử, thông qua một nền tảng mua sắm kỹ thuật số trực tiếp.

Trung tâm của làn sóng này là Bizon-L – một robot hậu cần vừa được tiêu chuẩn hóa theo chuẩn của NATO.

Bizon-L là một phương tiện vận tải hạng nặng được thiết kế để hoạt động trong điều kiện bùn lầy và tuyết tại vùng Donbas.

Phương tiện UGV công suất cao này có thể vận chuyển 300 kg hàng hóa trong phạm vi 50 km và hiện đã được phép sử dụng bởi cả lực lượng Ukraine và các đồng minh quốc tế.

Sử dụng kết hợp dữ liệu vệ tinh Starlink và các liên kết vô tuyến được bảo vệ bằng lớp chắn nhiệt, Bizon-L đảm nhận các nhiệm vụ giao hàng “chặng cuối” – vốn trước đây do binh sĩ thực hiện và thường xuyên trở thành mục tiêu của các máy bay không người lái FPV của Nga.

Cứu sống sinh mạng

Để hiện đại hóa chuỗi cung ứng, Bộ Quốc phòng Ukraine đã cải tổ quy trình mua sắm bằng cách triển khai hệ thống kỹ thuật số kiểu “Amazon”, cho phép các đơn vị tiền tuyến đặt thiết bị trực tiếp từ hơn 280 nhà sản xuất trong nước.

Ngoài ra, bộ này cũng đã ký trước các hợp đồng kéo dài đến năm 2027 nhằm đảm bảo ổn định tài chính dài hạn, giúp các nhà máy yên tâm mở rộng sản xuất mà không lo thiếu hụt nguồn vốn đột ngột.

Trong bài phát biểu ngày 14/4 nhân Ngày Công nghiệp Quốc phòng, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh tác động cứu sống của chiến tranh tự động, cho biết hơn 22.000 nhiệm vụ không người lái trong quý vừa qua đã giúp bảo vệ số lượng tương đương binh sĩ khỏi nguy hiểm.

Để minh họa cho sự thay đổi này, ông dẫn chứng một chiến dịch tại tỉnh Kharkov, nơi Lữ đoàn Tấn công số 3 đã chiếm giữ thành công một vị trí phòng thủ kiên cố của Nga bằng lực lượng hoàn toàn robot. Phối hợp giữa máy bay không người lái trên không và phương tiện mặt đất không người lái, đơn vị này đã kiểm soát mục tiêu mà không cần bất kỳ binh sĩ nào trực tiếp tham chiến trong giai đoạn tấn công ban đầu.

Khi cuộc chiến bước sang năm thứ năm, phép toán đối với Kiev trở nên rõ ràng: thiết bị có thể thay thế, con người thì không. Bằng cách triển khai 25.000 robot, Ukraine đang cố gắng biến “vùng không” tiền tuyến thành cuộc đối đầu giữa máy móc với máy móc, trong khi binh sĩ con người chỉ huy từ vị trí an toàn cách xa chiến tuyến nhiều km.

