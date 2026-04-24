“Chiến tranh được viết lại”: Mỹ thừa nhận học theo Ukraine khi robot lên ngôi

Mỹ cho biết đang học hỏi từ chiến tranh Ukraine khi robot và drone thay đổi hoàn toàn cách tiến hành chiến tranh hiện đại.

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll cho biết các lực lượng vũ trang Mỹ đang thích ứng với những bài học từ cuộc chiến Nga–Ukraine, nhấn mạnh rằng cách các lực lượng trên chiến trường phản ứng với xung đột đã tạo ra một sự chuyển đổi mang tính căn bản trong cách tiến hành chiến tranh.

“Họ đã thay đổi căn bản cách con người tham gia vào xung đột,” ông Driscoll nói với các nghị sĩ, đặc biệt nhắc đến lực lượng vũ trang Ukraine. “Họ đã làm một công việc tuyệt vời trong việc đổi mới. Và tôi đã công khai rằng chúng tôi đang học hỏi rất nhiều từ họ, và đang thay đổi theo những bài học mà họ mang lại.”

Binh sĩ Ukraine chất hàng lên máy bay vận tải không người lái. Ảnh: MW.

Làm rõ hơn về cách quân đội Mỹ học hỏi từ Ukraine, ông Driscoll cho biết ông đã trực tiếp đến Ukraine và dành nhiều thời gian làm việc với giới lãnh đạo quân sự nước này. Ông nhấn mạnh việc trao đổi kiến thức không diễn ra qua các báo cáo gián tiếp, mà chủ yếu thông qua tiếp xúc trực tiếp ở cấp cao nhất.

Phát biểu của ông – rằng quân đội Mỹ đang thay đổi học thuyết và cách thức tác chiến dựa trên quan sát một lực lượng nước ngoài – được coi là gần như chưa từng có tiền lệ, và phản ánh nhận định của các nhà phân tích trong nhiều năm qua rằng cuộc chiến này đang có tác động mang tính biến đổi đối với cách các lực lượng trên toàn thế giới chuẩn bị cho chiến tranh.

Một ví dụ nổi bật là Ukraine đã vượt xa Mỹ trong việc triển khai quy mô lớn các hệ thống máy bay không người lái trên chiến trường, cũng như phát triển các biện pháp phòng thủ chống drone.

Máy bay không người lái tấn công dùng một lần Geran-2 của Nga và cơ sở sản xuất. Ảnh: MW.

Phát biểu của ông Driscoll diễn ra ngay sau nhận định của cựu Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valeri Zaluzhnyi rằng: “Cuộc chiến ở Ukraine từ lâu đã không còn chỉ là câu chuyện của riêng Ukraine. Nó đã trở thành một phòng thí nghiệm của tương lai.”

Phát biểu tại Chatham House ngày 23/2, ông Zaluzhnyi cho biết tiền tuyến đã biến thành một “vùng tiêu diệt bằng robot” sâu tới 25 km, nơi robot tiến hành tấn công và thậm chí bắt giữ tù binh. Ông nhận định sự sống còn của binh sĩ không còn phụ thuộc vào huấn luyện, nhấn mạnh chiến trường hiện nay bị kiểm soát bởi các hệ thống tự động.

“Không thể nhanh chóng thay thế nguồn lực như vậy trên chiến trường,” ông nói về nhân lực được đào tạo.

Về sự thay đổi trong chiến tranh hải quân tại Biển Đen, ông nhận xét: “Không còn nhiều khác biệt giữa việc bạn có bao nhiêu khinh hạm, tàu hộ tống hay tàu ngầm.” Theo ông, các drone tấn công một lần của Ukraine đã vô hiệu hóa những yếu tố này và làm thay đổi cục diện kiểm soát trên biển.

Trước đó vào đầu tháng 2, thông tin cho thấy các đơn vị mặt đất Ukraine đang ngày càng rời xa hình thức tác chiến bộ binh truyền thống để chuyển sang mô hình chiến tranh “dựa trên công nghệ”, dựa vào drone tấn công, hệ thống hậu cần robot và các phương tiện không người lái khác nhằm giảm thiểu nhu cầu nhân lực ở tiền tuyến.

Xe vận tải không người lái bánh xích của quân đội Ukraine. Ảnh: MW.

Lấy ví dụ Lữ đoàn cơ giới số 28 của Ukraine, đến ngày 26/2, robot mặt đất đã đảm nhiệm khoảng 70% hoạt động hậu cần tiền tuyến, vận chuyển máy bay không người lái, đạn dược và thậm chí cả túi sưởi tay tới các trạm điều khiển drone biệt lập. Việc vận chuyển bằng đường không cũng được sử dụng, đặc biệt với các vị trí chiến hào xa xôi có thể bị lộ do dấu vết bánh xích trên tuyết.

Chỉ huy lữ đoàn, Đại tá Anatolii Kulykivskyi, nhận định: “Chiến tranh hiện đại đòi hỏi phải rời xa tác chiến bộ binh và các vị trí bộ binh. Đây vẫn là cuộc chiến của công nghệ,” nhấn mạnh sự chuyển dịch sang drone và hệ thống robot là một thay đổi lớn.

Việc sử dụng các hệ thống không người lái đã giúp Ukraine phần nào giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng – một phần lớn do thương vong nặng nề trong chiến tranh.

Việc triển khai rộng rãi nhân sự quân đội và nhà thầu phương Tây tại chiến trường Ukraine cũng đã giúp các lực lượng phương Tây tích lũy kinh nghiệm quan trọng về những phương thức tiến hành chiến tranh mới.

Theo MW