Những "vị khách 4 chân" được cứu bằng drone giữa chiến trường khốc liệt ở Ukraine

Trong giới binh sĩ Ukraine, có một điều gần như ai cũng biết: bất cứ ai gia nhập quân đội rồi sớm muộn cũng sẽ trở thành “người yêu mèo”.

Một binh sĩ Ukraine vuốt ve một con mèo tại vị trí của mình trong chiến hào ở tiền tuyến tại vùng Sumy, Ukraine. Ảnh: Reuters.

Những chú mèo xuất hiện ở những nơi không ai ngờ tới trên tiền tuyến. Trong chiến hào, tại các trạm kiểm soát, trong những ngôi nhà bị phá hủy hay tại các điểm ổn định y tế, chúng luôn tìm kiếm một chút hơi ấm và thức ăn, đổi lại là những cái ôm và sự động viên tinh thần cho binh lính.

Nhưng ngay cả những “cư dân tiền tuyến” dày dạn nhất đôi khi cũng rơi vào nguy hiểm. Đó là lý do đầu tháng này, Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 14 của Ukraine đã phải dùng drone để sơ tán một con mèo và một con chó ngay giữa chiến trường.

Chú mèo Barsik và chú chó Zagybluk thường xuyên xuất hiện ở các khu vực do lữ đoàn kiểm soát trước khi bằng cách nào đó lạc đến một vị trí tiền tuyến.

Do quá nguy hiểm để con người tiếp cận, hai “vị khách bốn chân” đã được đưa ra ngoài bằng drone. “Các binh sĩ đặt chúng vào những túi thoáng khí đặc biệt, buộc cẩn thận vào drone rồi tiến hành sơ tán,” bà Nadiya Zamryga, sĩ quan báo chí của lữ đoàn, cho hay.

Bà cho biết nhiệm vụ này đòi hỏi kỹ năng cao từ người điều khiển drone, người phải bay quãng đường khoảng 10 km trước khi hạ cánh “một cách nhẹ nhàng”.

Chiến dịch kết thúc có hậu: Barsik được nhận ra bởi “ông bố mèo” của mình – một binh sĩ bị thương đang hồi phục. Họ sẽ sớm đoàn tụ.

Trong khi đó, chú chó Zagybluk ở lại với đơn vị tại khu vực hậu tuyến, tránh xa tiền tuyến, nơi nó đang “sống rất tốt”. “Căng thẳng từ chuyến bay bằng drone qua đi rất nhanh. Những con vật này đã ở cùng các binh sĩ suốt 2 năm và không muốn rời bỏ đồng đội,” bà Zamryga nói.

Sự quyết tâm của nhiều người Ukraine trong việc chăm sóc động vật giữa chiến tranh – ngay cả trong những ngày đầu hỗn loạn của cuộc xung đột toàn diện với Nga vào tháng 2/2022 – đã khiến nhiều người xúc động. Khi chiến tranh bước sang năm thứ năm, tình hình vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Chú mèo Barsik và chú chó Zagybluk đã được máy bay không người lái sơ tán khỏi một vị trí nguy hiểm trên tiền tuyến. Ảnh: CNN

Bà Inga Sakada, giám đốc điều hành của UAnimals, cho biết tổ chức của bà đã tham gia sơ tán, điều trị và chăm sóc hàng nghìn động vật ở tiền tuyến.

“Hai lần mỗi tháng, đội bác sĩ thú y của chúng tôi đến khu vực tiền tuyến và làm việc không ngừng, đôi khi từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối, để chữa trị, tiêm phòng và triệt sản cho tất cả động vật được đưa tới,” bà nói, cho biết mỗi đợt có thể chăm sóc tới 500–600 con.

Nhiều người buộc phải rời bỏ vật nuôi khi sơ tán, và họ biết rằng có thể sẽ không sớm gặp lại chúng.

“Chúng tôi từng nhận một bức thư viết tay từ một chủ nuôi rằng bà không thể mang theo con bò của mình. Bà ấy mô tả tính cách của nó, cách nó thích được nói chuyện, món ăn ưa thích và sự hiền lành của nó,” bà Sakada kể.

Con bò tên Lypka hiện sống tại một trại cứu hộ và đã trở thành “ngôi sao” được nhiều người yêu thích.

Quá tải cứu hộ và những mất mát không thể tránh khỏi

Theo bà Sakada, nhu cầu cứu hộ vượt xa khả năng đáp ứng: thiếu tình nguyện viên, thiếu nơi trú ẩn, thiếu người nhận nuôi và đặc biệt là thiếu kinh phí.

“Số lượng động vật bị bỏ lại ở tiền tuyến là quá lớn… vào lúc cao điểm, chúng tôi nhận khoảng 100 yêu cầu mỗi ngày và không thể xử lý hết,” bà nói.

Các tình nguyện viên của UAnimals đã giải cứu đủ loại động vật khỏi những nơi nguy hiểm, bao gồm cả những con ong và chú bò Lypka. Ảnh: UAnimals.

Không phải tất cả đều được cứu. Liên đoàn Cưỡi ngựa Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng drone của Nga đã phá hủy chuồng ngựa và giết chết nhiều ngựa đua. Một vụ tấn công khác ở Kharkov khiến 13.000 con lợn chết trong đám cháy lớn. Gần đây, cơ quan quản lý khu vực cấm ở Chernobyl cảnh báo các bãi mìn còn sót lại đang giết chết động vật hoang dã, trong đó có loài ngựa quý hiếm Przewalski.

Tổ chức UAnimals cho biết đã sơ tán hơn 10.000 động vật kể từ khi chiến tranh bùng nổ, bao gồm mèo, chó, hổ, sư tử, lạc đà, ngựa, bò, gấu mèo, sói, lừa, nhím, vượn cáo, cừu và cả ong.

Đúng vậy, cả ong. Bà Sakada kể rằng họ đã cứu 13 tổ ong từ một ngôi làng vừa được giải phóng nhưng vẫn còn mìn, rồi đưa đến Lviv. Những con ong thuộc về một người sống sót sau sự kiện diệt chủng Holocaust, sau đó được truyền lại cho cháu trai. Khi đoàn tụ, người đàn ông đã bật khóc.

Những cái kết ấm áp giữa chiến tranh

Không ít động vật sau khi được sơ tán đã tìm được mái ấm mới.

Yulia, một cư dân Kharkiv, cho biết con trai 10 tuổi của cô, Timofiy, rất muốn nhận nuôi một chú mèo cứu hộ. Khi Lữ đoàn 14 đăng ảnh một chú mèo con ở tiền tuyến lên mạng xã hội, quyết định được đưa ra ngay lập tức – đặc biệt là bởi chú mèo được tìm thấy tại Kupiansk, nơi gắn bó với gia đình cô.

Sau 20 ngày, các binh sĩ mang chú mèo nhỏ, bẩn và yếu, đến cho Timofiy. Cậu bé lập tức yêu thích nó.

Chú mèo được đặt tên là Andriuliks-Plush – ban đầu là Andriuliks do các binh sĩ đặt, sau đó được Timofiy gọi là Plush.

Yulia nói rằng, giống như mọi chú mèo “chính hiệu”, Andriuliks-Plush biết mình là “ông chủ” và không ngại thể hiện điều đó.

“Khi drone Shahed của Nga bay qua, nó leo lên bậu cửa sổ và nhìn theo. Nó không hề sợ tiếng ồn, một chú mèo chiến binh thực thụ,” cô nói.

Theo CNN