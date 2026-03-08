UAV Iran phá hủy radar “mắt thần” THAAD của Mỹ ở Jordan: Lộ lỗ hổng lớn trong lá chắn tên lửa

Hình ảnh mới xác nhận radar AN/TPY-2 thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ tại Jordan đã bị UAV của Iran phá hủy,

Các hình ảnh vệ tinh cho thấy hệ thống radar di động băng tần X AN/TPY-2 thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo THAAD của Quân đội Mỹ đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Iran.

Ngày 7/3, một cá nhân ẩn danh đã đăng tải thêm các bức ảnh xác nhận vụ việc, cho thấy radar bị phá hủy hoàn toàn.

Hệ thống radar này được triển khai tại căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan.

Việc radar bị phá hủy được cho là sẽ làm suy giảm đáng kể khả năng của các hệ thống THAAD trong việc phòng thủ trước các cuộc tấn công tên lửa của Iran.

Vụ phá hủy radar AN/TPY-2 diễn ra sau khi nhiều hệ thống radar phòng thủ tên lửa do Mỹ và các đối tác chiến lược vận hành tại Trung Đông bị đánh trúng, trong đó có radar cảnh báo sớm AN/FPS-132 Block 5 đặt gần căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar.

Hệ thống radar này cung cấp dữ liệu mục tiêu cho các mạng lưới phòng không và phòng thủ tên lửa trong khu vực, bao gồm các hệ thống THAAD tại Israel và Jordan.

Radar AN/TPY-2. Ảnh: MW.

Hình ảnh vệ tinh thương mại của Trung Quốc do công ty MizarVision cung cấp trước đó đã xác nhận việc triển khai một hệ thống THAAD của quân đội Mỹ tại căn cứ Muwaffaq Salti vào giữa tháng 2. Động thái này nằm trong một đợt tăng cường quân sự lớn nhằm chuẩn bị cho cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran ngày 28/2.

Không giống các hệ thống phòng không của Nga như S-400 — vốn sử dụng nhiều loại radar bổ trợ, đôi khi lên tới 6 loại — các hệ thống phòng không phương Tây như THAAD chỉ phụ thuộc vào một radar duy nhất.

Do đó, khi mất radar AN/TPY-2, một khẩu đội THAAD không thể tự tìm kiếm hoặc theo dõi mục tiêu. Hệ thống vẫn có thể phóng tên lửa đánh chặn, nhưng chỉ trong những điều kiện nhất định và hiệu quả sẽ giảm mạnh vì phải phụ thuộc vào các cảm biến bên ngoài.

Phóng tên lửa đất đối không từ hệ thống tên lửa đạn đạo THAAD của Lục quân Mỹ. Ảnh: MW.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được cho là sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các radar phòng không quan trọng của Mỹ và các đồng minh tại Trung Đông, trong khi Washington có thể gặp khó khăn trong việc thay thế các hệ thống này.

Hiện Mỹ đang tái triển khai các hệ thống THAAD từ Hàn Quốc, nơi duy nhất trên thế giới đặt các hệ thống này ở nước ngoài một cách thường trực. Tuy nhiên, các hệ thống THAAD của Mỹ vốn đã tập trung dày đặc tại Jordan và Israel.

Chi phí ước tính cho radar AN/TPY-2 dao động từ 550 triệu đến 1 tỷ USD, tùy theo cấu hình và gói hỗ trợ đi kèm, khiến nó trở thành radar phòng không đắt giá nhất do Lục quân Mỹ vận hành.

Việc hệ thống này bị phá hủy bởi UAV tấn công dùng một lần, có giá chỉ khoảng 20.000–60.000 USD tùy mẫu, đã phơi bày một điểm yếu lớn trong năng lực phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Máy bay không người lái Shahed-136 dùng một lần của Iran. Ảnh: MW.

Hiện Lục quân Mỹ chỉ triển khai 8 hệ thống THAAD trên toàn thế giới. Các hệ thống này lần đầu trải qua thử thách chiến đấu cường độ cao từ ngày 13 đến 25/6/2025 sau khi Israel phát động các cuộc tấn công quy mô lớn.

Trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày đó, quân đội Mỹ đã phóng hơn 150 tên lửa đánh chặn THAAD để đối phó với các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Iran, làm tiêu hao hơn 25% kho dự trữ toàn cầu.

Mỗi lần phóng tên lửa đánh chặn THAAD có chi phí khoảng 15,5 triệu USD, và riêng việc bảo vệ không phận Israel bằng các hệ thống này trong 11 ngày đã tiêu tốn hơn 2,35 tỷ USD.

Kể từ khi Iran bị tấn công vào ngày 28/2, cường độ các cuộc tấn công của Iran đã tăng mạnh, điều này có thể khiến kho tên lửa đánh chặn của Mỹ cạn kiệt nhanh hơn nhiều, tạo ra thách thức lớn và lâu dài cho năng lực phòng thủ tên lửa của Washington — bên cạnh thiệt hại từ việc các radar bị phá hủy.

Theo MW